Bernie Ecclestone tergt Frits van Amersfoort: "Zijn tijd is geweest"

Staat het water de teams in de Formule 1 al aan de lippen nu er door de uitbraak van het coronavirus geen races plaats kunnen vinden, hoe erg moet de situatie in de opstapklasses dan zijn? De teams in de Formule 2, Formule 3 en andere series op de autosportladder krijgen minder aandacht van de media, maar de zorgen zijn des te groter.

In tegenstelling tot de Formule 1 zijn daar namelijk nauwelijks buffers. Het steekt Frits van Amersfoort, eigenaar en naamgever van een team dat in de Formule 3 en Formule 4 uitkomt, dan ook dat iemand als Bernie Ecclestone roept dat de autosport het seizoen 2020 maar in zijn geheel op de buik moet schrijven. "Bernie heeft gezegd dat we het seizoen maar moeten afschrijven, maar ik neem hem niet serieus", aldus Van Amersfoort tegenover de NOS.

Hij vervolgt: "Zijn tijd is geweest. Vanaf de zijlijn kritisch doen; lekker makkelijk! Als er niet gereden wordt, gaat veel kapot. Sommige teams nemen de telefoon al niet meer op. We moeten racen om te overleven. Coureurs en hun sponsoren hebben daarvoor betaald. Als we niet kunnen rijden, hebben we een probleem."

Frits van Amersfoort houdt hoop. "We zijn flexibeler dan de Formule 1. Wij hebben gelukkig niet zo'n propvolle kalender. Kijk, 22 Grand Prix-weekenden is vragen om ellende. Wij draaien acht à tien raceweekenden en kunnen ook best vier races in een weekend proppen. Met creativiteit en gezond verstand moet het lukken."

MP Motorsport

In de Formule 2 is het een ander verhaal. Die klasse staat in het voorprogramma van Formule 1-races en is dus afhankelijk van de koningsklasse van de autosport. Het Nederlandse MP Motorsport is een van de teams uit de Formule 2. Manager Sander Dorsman over de situatie: "Je bereidt je de hele winter voor, een logistieke megaklus. Alles is als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Ontzettend frustrerend. Ik wacht met smart op nieuwe racedata. Er zijn al veel proefballonnen langsgekomen, maar de vuilnisbak zit vol. Ik kan niks plannen."

"Het is een gigantische klus om een nieuwe racekalender te maken. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Ze doen erg hun best en communiceren goed. Dat is belangrijk omdat wij het voorprogramma zijn, alle besluiten raken ons meteen. We hobbelen achter de Formule 1 aan."