Realiteit coronacrisis komt hard aan voor Van Amersfoort Racing

Van Amersfoort Racing, het Formule 3-team waar Max Verstappen zijn eerste sprong naar de Formule 1 maakte, verkeert financieel in zwaar weer. De Nederlandse renstal leidt veel coureurs en pitcrews op. Naast Max Verstappen reden ook Charles Leclerc, Jos Verstappen, Huub Rothengatter en Tom Coronel voor dit team.

Velen maken zich zorgen over het lot van Formule 1-teams, maar Frits van Amersfoort waarschuwt dat de teams in de opstapklasses nog meer in gevaar zijn. "In de jeugdklassen vertrouwen teams voornamelijk op het geld dat coureurs meebrengen", vertelde hij aan RTL. "En ik kan natuurlijk niet eisen dat ze de voorwaarden van hun contract nakomen als we niet racen.”

Het zorgt dus voor een moeilijke situatie. In de Formule 1 zijn teams voornamelijk afhankelijk van de hoge inkomsten van sponsoren en de Formule 1, maar ook de coureurs brengen wat geld mee. Dit is vaak minder dan in de juniorenklassen. "We hebben een aantal voorschotten ontvangen en we rekenen nu op dit geld. We hebben 35 fulltime werknemers en ze hebben allemaal een salaris nodig.”

Het volhouden lukt voor een kleine tijd wel, maar op de lange termijn zal dit de kop kosten voor het team. “De vraag is hoelang we het kunnen volhouden, maar dit alles kan zes maanden niet duren. Ik ben niet bekend met de financiën in de Formule 1, maar het probleem met een team van ons niveau is dat we volledig afhankelijk zijn van contant geld. We hebben geen spaargeld.”

Op de vraag waarom het team dan geld mist, omdat ze toch niet naar races gaan, was het antwoord duidelijk. "Ja, op dit moment besparen we op het niet naar de races gaan of het betalen voor hotelkamers, maar het punt is dat we alleen kunnen betalen als de coureurs ons betalen."