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VAR contracteert een voormalig dressuurruiter

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VAR contracteert een voormalig dressuurruiter

Van Amersfoort Racing heeft een nieuwe naam uit de line-up voor het Formule 4-team voor komend seizoen bekendgemaakt. Het gaat om de 21-jarige Lucas Alecco Roy. De Duitser zal dit jaar voor Van Amersfoort Racing in het Duits Formule 4-kampioenschap uitkomen.

Op zich geen bijzonder verhaal, behalve dat Lucas Alecco Roy tot vijftien maanden geleden nog aan paardensport deed. Hij was gespecialiseerd in het onderdeel dressuur, maar besloot om het roer om te gooien en te gaan voor een carrière in de autosport.

Hij had nooit in de karts geracet of aan andere vormen van autosport gereden toen hij vorig jaar in het Brits Formule 4-kampioenschap debuteerde. In zijn eerste seizoen scoorde Alecco Roy punten en in de Verenigde Arabische Emiraten behaalde hij zelfs de vijfde plaats in het regionale Formule 4-kampioenschap.

Voor Van Amersfoort Racing aanleiding om de 21-jarige Duitser een kans te geven. Teammanager Jeroen de Jong: "Ik ben al meer dan twee decennia in de autosport actief, maar de route die Lucas heeft afgelegd om hier te komen heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het geeft zijn passie voor racen weer."

"We zullen al onze ervaring aanspreken om hem te helpen om zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij de meer ervaren concurrentie. Tijdens de simulatorsessies in de winter heeft Lucas duidelijk progressie geboekt en belangrijker nog, hij toonde de toewijding om te leren en zichzelf te verbeteren. Een veelbelovende aanpak die wij zeer op prijs stellen."

Ramshoek2

Posts: 1.579

Paarden hebben een mond. Sommige ruiters een bek (...)

  • 2
  • 14 maa 2018 - 12:55
F4 Nieuws Van Amersfoort Racing

Reacties (8)

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  • MotorsportEncyclopedia

    Posts: 931

    Mocht deze jongen een absolute superster worden dan neem ik in elk geval bij deze het 1e initiatief voor een mooie biografie van deze jongen man gemaand : Lucas Alecco Roy "Van 1 PK naar 1000 PK "

    • + 1
    • 13 maa 2018 - 17:10
  • BENNY DONKER

    Posts: 1.976

    Och, termen als renstal en paddock zijn hem in ieder geval al bekend.

    • + 0
    • 13 maa 2018 - 17:43
  • Gummy

    Posts: 364

    Klinkt alsof hij een zak geld meeneneemd.

    • + 0
    • 13 maa 2018 - 19:07
  • neppatsrev

    Posts: 4.828

    Ik ga ook solliciteren bij VAR, ik heb zelden in karts gereden, 1 keer F3 op zandvoort tijdens de een cursus, en toen werd ik ook vijfde. (van de zes) Maar ik heb ook heel lang met honden getraind, dus dat is natuurlijk bizar wat ik bereikt heb. Dus een kans verdien ik zeker..!

    • + 1
    • 13 maa 2018 - 21:59
  • markos

    Posts: 1.065

    Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken.

    • + 1
    • 14 maa 2018 - 08:32
    • Ramshoek2

      Posts: 1.579

      Paarden hebben een mond. Sommige ruiters een bek (...)

      • + 2
      • 14 maa 2018 - 12:55
    • neppatsrev

      Posts: 4.828

      een bek vol gouden tanden @Ramshoek2

      • + 0
      • 14 maa 2018 - 22:31

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Ferrari
307
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220
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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