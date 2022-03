Sprintrace: Lawson wint chaotische race, eerste podium VAR

Liam Lawson heeft de sprintrace op het stratencircuit in Jeddah de eerste Formule 2-zege gepakt van 2022. In een wedstrijd met bomvol neutralisaties finishte de Brit voor Juri Vips, die in de laatste meters Van Amersfoort Racing-coureur Jake Hughes passeerde voor de tweede plek. Richard Verschoor werd zesde.

F3-kampioen van 2021 Dennis Hauger stond vooraan dankzij de reverse-grid-regel en gridstraffen. Hughes stond naast de Noor. Bij de start kwam Hughes - ondanks zijn rode banden - tergend langzaam van zijn plek en verloor veel posities. Hauger behield de leiding, maar had voor deze sprintrace de medium-banden op de wagen gemonteerd. Verschoor sloot de top tien af na een begin zonder al te grote incidenten.

Op het snelle stratencircuit lagen neutralisaties in de race continu op de loer. Het duurde ook niet lang, voordat de eerste Safety Car de baan op reed. Na twee ronden was het al raak door een harde achterwaartse klapper van Amaury Cordeel. De Belg, in dienst van Van Amersfoort Racing, stapte zonder kleerscheuren uit.

Voor de coureurs op de rode band waren onderbrekingen een groot voordeel omdat deze rijders vier ronden lang het rubber konden besparen. En met de houdende dreiging van meer neutralisaties, konden de piloten op de zachtste band hier mogelijk van profiteren in het slot van de wedstrijd.

Met nog 14 ronden en maximaal 30 minuten racen voor de boeg dook de Safety Car naar binnen. Maar voordat de wedstrijd verder ging onder groen, was er direct weer een groot incident achterin het veld. Jack Doohan klapte op Logan Sargeant die plots vertraagde. Voor de tweede keer moest de Safety Car de baan opkomen.

Hauger kwam in de tussentijd naar binnen voor andere banden, maar de pitlane was gesloten en kreeg later een tien seconden stop-and-go-penalty voor deze misrekening. Door de stop van de Red Bull-junior kwam de teamgenoot van Verschoor bij Trident, Calan Williams, aan de leiding met Hughes achter zich, die zijn flutstart had goed gemaakt. Verschoor kon door de fout van de Noor doorschuiven naar P9 en hield een reële kans op punten.

In ronde twaalf was de pitsstraat weer open, maar alle coureurs bleven buiten. In ronde 13 werd een hernieuwde poging gedaan om de wedstrijd te vervolgen met nog maximaal tien minuten te racen.

Hughes nam bij de herstart brutaal de leiding over van Williams. De rest van het veld kwam zonder problemen de eerste bochten door. In de fase die volgde, waren veel gevechten op de baan doordat de coureurs op verschillende compounds stonden. Zo schoof Verschoor steeds verder naar voren en zou als zesde finishen.

Zo was Liam Lawson met een opmars bezig richting de koppositie. Eerst verschalkte de Red Bull-junior Williams en met twee minuten nog te gaan pakte de Brit op zijn mediums Hughes, die steeds minder grip had met zijn softs.

Met een stilstaande auto op de baan, kwam er dit keer een Virtual Safety Car op de baan. De wedstrijd leek als een nachtkaars uit te gaan, maar de wedstrijdleiding had nog ruimte over om de laatste ronde onder groen te laten eindigen. Dat leverde op het allerlaatst een spannende drag race op om P2 tussen Hughes en Vips.

Vips won de strijd om zilver met een neuslengte verschil. Hughes werd derde, maar pakte wel een historisch podium voor Van Amersfoort Racing. Lawson nam door zijn zege de leiding over in het kampioenschap.

Zondagmiddag 15.45 uur Nederlandse tijd is de hoofdrace. Verschoor start dan vanaf de tweede startrij.