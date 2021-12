Formule 2-coureur Fittipaldi heeft hielbeen gebroken na heftige startcrash in Jeddah

Al voor dat het Formule 1-geweld losbarstte in Saoedi-Arabië was er al veel drama. Bij de Formule 2-race op zondag ging het bij de start goed mis en klapte Enzo Fittipaldi op de stilgevallen Theo Pourchaire. Beide coureurs werden na het heftige incident overgebracht naar het lokale ziekenhuis.

Lang was het onduidelijk hoe het met beide jonge coureurs ging. Het was duidelijk dat ze bij bewustzijn waren maar over de ernst van de verwondingen was veel onduidelijkheid. Pourchaire liet al snel op social media weten dat hij over het algemeen in orde was maar nog niet wist of hij over een week in Abu Dhabi weer kan racen.

Hey everyone,



Just wanted to tell you that I’m globally fine ! For the moment I don’t know if it’s already the end of the season for me. But the most important is not that, that was a really big one and Enzo is injured.



I wish him the best recovery possible ! — Théo Pourchaire (@TPourchaire) December 5, 2021

Over de situatie van Fittipaldi was geruime tijd niet bekend. Inmiddels is er naar buiten gebracht dat hij bij de crash zijn hielbeen heeft gebroken. Volgens de Braziliaanse tak van Motorsport.com heeft hij ook een snee in zijn gezicht opgelopen. In een social media post van Fittipaldi is te zien dat één van zijn ogen dicht zit.