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Britse analist steunt 'bestolen' Norris en eist regelwijziging

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Britse analist steunt 'bestolen' Norris en eist regelwijziging

Volgens Martin Brundle moet de Formule 1 nadenken over nieuwe regels, nadat Lando Norris afgelopen weekend naast de zege greep na een ongelukkige Virtual Safety Car. Het incident op de Madring zorgde voor veel discussie, en Brundle heeft een aantal suggesties voor de toekomst.

Norris kwam afgelopen weekend goed weg op de Madring, en wist zijn voorsprong op naaste achtervolger Andrea Kimi Antonelli uit te breiden. Toen Lance Stroll stilviel, koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car, en dat pakte slecht uit voor Norris. Zijn concurrenten Antonelli en Max Verstappen konden immers een 'gratis' pitstop maken, terwijl Norris net voorbij de pit entry was gereden en een rondje later naar binnen dook toen de VSC alweer weg was.

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'Voelde alsof hij werd bestolen'

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle vindt het een lastige zaak. In zijn column voor Sky Sports is hij er heel duidelijk over: "Na de race toonden zowel Antonelli als Verstappen zich sportief door te erkennen dat Norris zou hebben gewonnen zonder de onfortuinlijke timing van de VSC. Zou een coureur een race moeten verliezen doordat een andere coureur een fout maakt of te maken krijgt met pech?"

Brundle hier er een nare nasmaak aan over: "In de loop van een seizoen, of zelfs van een loopbaan, vallen de kansen uiteindelijk voor iedereen een keertje goed of slecht uit, maar afgelopen zondag voelde het toch een beetje alsof hij werd bestolen."

Wat moet er veranderen?

Brundle wijst erop dat in andere klassen de pitlane wordt gesloten als er een Safety Car is. Hij vindt dat echter geen goed plan voor de Formule 1: "Een mogelijke oplossing zou zijn om bij het inzetten van een VSC te eisen dat deze minimaal één volle ronde van kracht blijft voor iedereen, dat zou de situatie eerlijker maken. Dit gaat echter wel ten koste van de tijd waarin er op volle snelheid kan worden geracet, en dat is nu juist wat het publiek op de tribunes en via hun schermen wil zien."

beerkuh

Posts: 3.828

Natuurlijk had MNax geluk, maar even zo vaak ook pech gehad, is dit erg nee maar soms doet het nu eenmaal pijn, Norris vorig jaar had dat geluk 2x en Max 2 x pech toen hoorde ik Brundle niet das dan wer jammer

  • 10
  • 17 sep 2026 - 14:16
F1 Nieuws Lando Norris Martin Brundle McLaren GP Spanje 2026

Reacties (23)

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  • NicoS

    Posts: 21.248

    Sinds wanneer is de F1 eerlijk Brundle?
    Hou toch eens op met zeuren, soms heb je pech, soms geluk met een VSC of wat anders…

    • + 8
    • 17 sep 2026 - 14:15
    • poedersuiker

      Posts: 868

      Brundle is voor het gemak Miami vergeten waar Lando wel mazzel had met de VSC en zo zijn eerste win pakte

      • + 6
      • 17 sep 2026 - 15:22
    • hupholland

      Posts: 10.238

      da's toch wel een vreemde manier van redeneren. Omdat het oneerlijk is kan het ook gewoon oneerlijk blijven. Dit kan met een hele simpele aanpassing gewoon een heel stuk beter. Voor de veiligheid is het ook beter want een wedstrijdleider kan gewoon bij elk veiligheidsissue op de knop drukken zonder te hoeven afwegen hoeveel invloed het op de wedstrijd gaat hebben. Dus gewoon pits dicht, of verplicht 20 seconden stil staan. Hoe moeilijk kan het zijjn? waarom altijd die weerstand met de kromst mogelijke redenatie's?

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 16:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.909

      Rare jongen die Brit!

      Eerst zegt Brundle met andere woorden wat jij schrijft @NicoS: "In de loop van een seizoen, of zelfs van een loopbaan, vallen de kansen uiteindelijk voor iedereen een keertje goed of slecht uit."

      Vervolgens maakt de gozert er toch een punt van: "Maar afgelopen zondag voelde het toch een beetje alsof hij werd bestolen."

      En in de laatste alinea komt de rakker met een oplossing om die vanwege het publiek meteen weer wil schrappen...

      Kortom, wellicht prettig als de kleine boef pas met zijn mening naar buiten komt zodra hij er voor zichzelf uit is...

      • + 1
      • 17 sep 2026 - 17:11
    • hupholland

      Posts: 10.238

      ah, dit is blijkbaar gewoon een nationaliteitskwestie? over raar gesproken. Norris begint inmiddels bijna net zo gevoelig te liggen als Russell krijg ik het idee.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:21
    • Larry Perkins

      Posts: 67.909

      Dat valt m.i. wel mee @hupholland, de weldenkende forumleden zien wel dat de veel lui van de Britse pers dergelijke dingen roepen en niet Lando Norris...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:32
  • beerkuh

    Posts: 3.828

    Natuurlijk had MNax geluk, maar even zo vaak ook pech gehad, is dit erg nee maar soms doet het nu eenmaal pijn, Norris vorig jaar had dat geluk 2x en Max 2 x pech toen hoorde ik Brundle niet das dan wer jammer

    • + 9
    • 17 sep 2026 - 14:16
  • Sander

    Posts: 2.043

    Ik vond de oplossing die ene N. Rosberg had wel de netste / eerlijkste. Pitlane gewoon open maar dan de op het moment van VCS de max pitlane speed naar ratio annpassen aan de VSC delta speed.

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 14:18
    • skibeest

      Posts: 2.179

      beter is een soort van tijdstraf, een bepaald aantal seconden niets met de auto mogen doen. Het is makkelijk uit te rekenen hoeveel tijd wordt gewonnen bij een SC of VSC. Door die tijd eerst stil te staan en dan pas mogen werken is er geen voordeel. Daardoor hoeven rijders ook niet eerder naar binnen om wat tijd te winnen. En rijders die moeten kunnen gewoon pitten.

      Overigens, van mij hoeven die aanpassingen niet. De ene keer win je er wat door, de andere keer verlies je er wat door.

      Brundle loopt alleen te zeuren over dit soort dingen als een eilandbewoner er door heeft verloren

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 15:11
    • Sander

      Posts: 2.043

      Van mij hoeft het ook niet. Allemaal gekunsteld en selectief gezeur.

      • + 1
      • 17 sep 2026 - 15:31
    • NicoS

      Posts: 21.248

      Er zowel meer bedenkelijke regels bij een rode vlag bv. Rijdt je schade mag dat gerepareerd worden en krijg je een rondje achterstand weer terug. Normaal gesproken was de race voor Lewis in Imola 2021 een drama geweest zonder rode vlag, nu koste het hem bijna niets, en was gewoon weer terug in de race. Eerlijk?…..nee, maar dat zijn de regels.

      • + 6
      • 17 sep 2026 - 15:37
    • Sander

      Posts: 2.043

      Nico, strict gezien reed hij zover ik me kan herinneren ook achteruit de baan op terwijl er auto's voorbij kwamen, daar is ook nooit naar gekeken...

      • + 2
      • 17 sep 2026 - 16:05
    • Snelrondje

      Posts: 9.157

      @Nico, precies en vond Brundle dat toen ook niet eerlijk?

      • + 1
      • 17 sep 2026 - 16:27
  • Mr Marly

    Posts: 8.083

    Regels zo laten zoals ze zijn. Als fan van Norris/McLaren was het ontzettend zuur want hij was gewoon de snelste en leek de overwinning alleen naar huis te moeten rijden totdat de VSC ten tonele kwam. Extra zuur was het dat deze weer werd opgeheven vlak voordat hij bij de pitstraat was.
    Echter vind ik het onvoorspelbare dat de boel weer herschikt wordt leuker om te zien, soms werkt het in je voordeel en soms niet en ik vind dat prima.

    • + 6
    • 17 sep 2026 - 14:28
    • skibeest

      Posts: 2.179

      Helemaal mee eens. Wel moeten er duidelijke regels zijn wanneer de (V)SC begint en eindigt. Bij sommige races heb ik de indruk dat bewust wordt gewacht totdat een bepaalde rijder de entry voorbij is voor dat wordt gestart of snel wordt beëindigd zodat bepaalde rijders geen voordeel kunnen halen

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 15:14
    • Mr Marly

      Posts: 8.083

      Skibeest, noem mij naïef maar ik geloof daar niet in. Heb ook niet het gevoel dat een bepaalde rijder of team hiermee voorgetrokken wordt, dat het soms zo lijkt is meer toeval.

      • + 1
      • 17 sep 2026 - 15:27
    • snailer

      Posts: 34.808

      Denk dat het alleen te 'managen' is als de rijders redelijk dicht bij elkaar zitten.

      Sommige dingen zijn niet op te lossen. VSC's, SC's en rode vlaggen zijn altijd oneerlijk geweest.

      Voor de rode vlag was er in het verleden een regel dat de verschillen van de ronde voor de rode vlag werden genoteerd. Vervolgens kwam er een staande herstart. Uiteindelijk werden dat de tijden van de 2 individuele gedeeltes van de race bij elkaar opgeteld. Zo kon het gebeuren dat de rijder die het eerste over de finish kwam later niet de winnaar bleek. En dat omdat de uiteindelijke winnaar lekker achter de p1 van dat moment bleef rijden en door het grotere verschil uit het eerste gedeelts gewoon wel won.


      Er zijn helaas geen oplossingen. Ja. De veiligheid overboord. Wie kent de beelden niet dat tijdens een race overal auto's stil stonden, soms marshalls op de baan stonden en dat er gewoon vol door werd geracet.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 16:28
  • Snorremans

    Posts: 388

    In Miami hoorde ik destijds de Britten ook niet zeuren..

    Maar goed zo kennen we onze vrienden weer..lekker selectief.

    • + 4
    • 17 sep 2026 - 14:30
    • NicoS

      Posts: 21.248

      Als er een Brit wordt bestolen dan moet het allemaal anders, andersom hoor je ze daar niet over nee…
      Denk je echt dat als Kimi het bokje was geweest, en Norris daardoor had gewonnen je hem zou horen? Nee, dan is het pech voor Kimi….;)

      • + 2
      • 17 sep 2026 - 14:46
  • jd2000

    Posts: 7.916

    Het was maar goed dat dit gebeurde. Was het enige hoogtepunt van die verschrikkelijke race.

    • + 4
    • 17 sep 2026 - 14:33
  • snailer

    Posts: 34.808

    In de Hamilton tijd was het heel vaak dat Hamilton voordeel had van de safety car. En dan was het geweldig gereden van Hamilton.

    F1 is nooit eerlijk. Er zijn namelijk rijders die in de beste auto zitten. En er zijn rijders die in de slechtste auto zitten. Dat is pas pech, dat laatste.


    En over safety car gesproken. Na een safety car worden alle gaten geneutraliseerd. En dat is dan vette pech voor de rijder die een gat heeft geslagen door hard te werken. Of Gaan ze dan de gaten voor de safety car weer innemen. En hoe zit dat bij een rode vlag?

    Brundle slaat volledig door. Me teen safety car of een vsc op het juist emoment hebben rijders in mindere auto's soms een kans te winnen. Dar heet charme. En er kunnen rijders op speculeren. Denk maar aan Leclerc de laatste race.

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 15:22
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 31

    zoals max het zelf altijd wel goed zegt. soms win je en soms verlies je. dat is hoe het is en al jaren zo is. ze moeten eens ophouden met allemaal kunstmatige zooi te bedenken wat de sport totaal niet goed doet!!
    ja het was een ontzettend saaie race. maar die britten moet echt ophouden met janken. elke keer het zelfde liedje. het is gewoon zielig! er is er maar 1 die opjectief kan blijven. (bij sky sport f1 uk) en dat is Karun Chandok.
    zelf Alex Brundle (ja indd, zoon van) bij f1tv is nog opjectiever dan zn vader. we kunnen beter coke snuivert naar sky f1 sturen en Karun naar f1tv. dan hebben ze het bij f1tv goed voor elkaar!

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 16:30
  • Larry Perkins

    Posts: 67.909

    Gewoon (bijna) alle regels schrappen, je moet:
    1. Allemaal gelijktijdig starten.
    2. Met vier wielen en een stuur rijden.
    3. Blijven rijden op de baan en mag niet gaan vliegen.
    4. Verder maar kijken wat je doet en wilt (en met wie, en waarom).

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:40

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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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