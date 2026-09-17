Volgens Martin Brundle moet de Formule 1 nadenken over nieuwe regels, nadat Lando Norris afgelopen weekend naast de zege greep na een ongelukkige Virtual Safety Car. Het incident op de Madring zorgde voor veel discussie, en Brundle heeft een aantal suggesties voor de toekomst.

Norris kwam afgelopen weekend goed weg op de Madring, en wist zijn voorsprong op naaste achtervolger Andrea Kimi Antonelli uit te breiden. Toen Lance Stroll stilviel, koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car, en dat pakte slecht uit voor Norris. Zijn concurrenten Antonelli en Max Verstappen konden immers een 'gratis' pitstop maken, terwijl Norris net voorbij de pit entry was gereden en een rondje later naar binnen dook toen de VSC alweer weg was.

'Voelde alsof hij werd bestolen'

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle vindt het een lastige zaak. In zijn column voor Sky Sports is hij er heel duidelijk over: "Na de race toonden zowel Antonelli als Verstappen zich sportief door te erkennen dat Norris zou hebben gewonnen zonder de onfortuinlijke timing van de VSC. Zou een coureur een race moeten verliezen doordat een andere coureur een fout maakt of te maken krijgt met pech?"

Brundle hier er een nare nasmaak aan over: "In de loop van een seizoen, of zelfs van een loopbaan, vallen de kansen uiteindelijk voor iedereen een keertje goed of slecht uit, maar afgelopen zondag voelde het toch een beetje alsof hij werd bestolen."

Wat moet er veranderen?

Brundle wijst erop dat in andere klassen de pitlane wordt gesloten als er een Safety Car is. Hij vindt dat echter geen goed plan voor de Formule 1: "Een mogelijke oplossing zou zijn om bij het inzetten van een VSC te eisen dat deze minimaal één volle ronde van kracht blijft voor iedereen, dat zou de situatie eerlijker maken. Dit gaat echter wel ten koste van de tijd waarin er op volle snelheid kan worden geracet, en dat is nu juist wat het publiek op de tribunes en via hun schermen wil zien."