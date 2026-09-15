Martin Brundle denkt dat het moment met Lewis Hamilton in de eerste ronde in Spanje Max Verstappen mogelijk de zege heeft gekost. Verstappen moest zijn positie teruggeven van Red Bull, en dat betekende dat hij ook Andrea Kimi Antonelli moest laten gaan. Brundle heeft een andere kijk op de zaak.

De eerste F1-race op de Madring was allesbehalve een spektakel, maar de eerste ronde was wel interessant. In de eerste paar bochten gebeurde er zeer veel, en Verstappen speelde een hoofdrol. Naar eigen zeggen moest hij wel door de uitloopzone in de eerste bocht gaan, omdat hij anders tegen Hamilton was aangereden. Hamilton had er een andere kijk op, en stelde dat Verstappen de bocht had afgesneden. Red Bull besloot in te grijpen, en dat kostte Verstappen twee posities.

'Max speelde het slim'

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag de chaos al aankomen. In zijn column voor Sky Sports wijst hij naar de verschillende bandenkeuzes: "Lando Norris kwam redelijk goed weg bij de start en pareerde Antonelli op agressieve wijze. De jonge Italiaan remde onvoldoende af, miste beide chicanes, en gaf vol gas toen hij door de uitloopzones reed."

"Dit betekende dat hij de leiding in handen had, en dat het duidelijk was dat hij die moest teruggeven aan Norris, maar Verstappen speelde het slim. Dankzij zijn snelheid, inzicht en zachte banden liet hij niet toe dat Antonelli de positie zomaar aan Norris teruggaf zonder dat hij zelf de tweede plaats kon opeisen."

'Dat kostte Max de zege'

Brundle wijst daarna naar Verstappen: "In het gedrang na de start, ging Verstappen ook rechtdoor in een bocht, naar zijn mening om een crash met Hamilton te voorkomen. De stewards vonden echter dat hij hiermee een oneerlijk voordeel had. Tot de grote frustratie van Max kreeg hij van zijn team te horen, nog voordat de stewards ingrepen, de opdracht de plek af te staan aan Lewis, wat inmiddels ook inhield dat hij Antonelli moest laten passeren. Uiteindelijk heeft dit Max waarschijnlijk de zege gekost."