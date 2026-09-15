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Sky Sports-analist oneens met Verstappen: "Kostte hem de zege"

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Sky Sports-analist oneens met Verstappen: "Kostte hem de zege"

Martin Brundle denkt dat het moment met Lewis Hamilton in de eerste ronde in Spanje Max Verstappen mogelijk de zege heeft gekost. Verstappen moest zijn positie teruggeven van Red Bull, en dat betekende dat hij ook Andrea Kimi Antonelli moest laten gaan. Brundle heeft een andere kijk op de zaak.

De eerste F1-race op de Madring was allesbehalve een spektakel, maar de eerste ronde was wel interessant. In de eerste paar bochten gebeurde er zeer veel, en Verstappen speelde een hoofdrol. Naar eigen zeggen moest hij wel door de uitloopzone in de eerste bocht gaan, omdat hij anders tegen Hamilton was aangereden. Hamilton had er een andere kijk op, en stelde dat Verstappen de bocht had afgesneden. Red Bull besloot in te grijpen, en dat kostte Verstappen twee posities.

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'Max speelde het slim'

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle zag de chaos al aankomen. In zijn column voor Sky Sports wijst hij naar de verschillende bandenkeuzes: "Lando Norris kwam redelijk goed weg bij de start en pareerde Antonelli op agressieve wijze. De jonge Italiaan remde onvoldoende af, miste beide chicanes, en gaf vol gas toen hij door de uitloopzones reed."

"Dit betekende dat hij de leiding in handen had, en dat het duidelijk was dat hij die moest teruggeven aan Norris, maar Verstappen speelde het slim. Dankzij zijn snelheid, inzicht en zachte banden liet hij niet toe dat Antonelli de positie zomaar aan Norris teruggaf zonder dat hij zelf de tweede plaats kon opeisen."

'Dat kostte Max de zege'

Brundle wijst daarna naar Verstappen: "In het gedrang na de start, ging Verstappen ook rechtdoor in een bocht, naar zijn mening om een crash met Hamilton te voorkomen. De stewards vonden echter dat hij hiermee een oneerlijk voordeel had. Tot de grote frustratie van Max kreeg hij van zijn team te horen, nog voordat de stewards ingrepen, de opdracht de plek af te staan aan Lewis, wat inmiddels ook inhield dat hij Antonelli moest laten passeren. Uiteindelijk heeft dit Max waarschijnlijk de zege gekost."

f(1)orum

Posts: 10.414

""De stewards vonden echter dat hij hiermee een oneerlijk voordeel had."
Euh....

  • 2
  • 15 sep 2026 - 12:24
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Martin Brundle Ferrari Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Flexwing

    Posts: 574

    Dat denk ik ook

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 12:20
  • f(1)orum

    Posts: 10.413

    ""De stewards vonden echter dat hij hiermee een oneerlijk voordeel had."
    Euh....

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 12:24
  • Need5Speed

    Posts: 4.511

    Max had even in moeten houden, zorgen dat hij naast Lewis de baan weer op kwam of zich meteen zover terug laten zakken tot naast Lewis zodat duidelijk zou zijn dat hij er geen voordeel uit had gehaald.
    Dan was hij misschien nog op tijd geweest om te profiteren van het tweede misstapje van Kimi, maar waarschijnlijk niet.

    Als Max zich niet terug had laten zakken was de kans op een penalty en strafpunten groot. Dan was hij misschien geen 2e geworden.

    • + 1
    • 15 sep 2026 - 12:36
  • Maxravi

    Posts: 155

    En waar zegt Brundle dat hij het oneens is met Max? Of klopt de titel weer eens niet om maar clicks te genereren?

    • + 2
    • 15 sep 2026 - 12:42

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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