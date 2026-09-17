Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer heeft zijn twijfel uitgesproken over de eerste wereldtitel van Max Verstappen. Szafnauer verdedigt het feit dat de stewards na afloop van een race de uitslag kunnen aanpassen, en wijst in zijn verhaal naar de titel van Verstappen in 2021.

Verstappen veroverde zijn eerste wereldtitel in 2021 na een controversiële strijd met Lewis Hamilton. Hij veroverde de titel in de allerlaatste ronde van het jaar na een controversieel besluit van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi, en dat zorgt nog steeds voor veel discussie. Alhoewel de hoofdrolspelers van dat jaar het hoofdstuk hebben gesloten, blijven veel mensen het moment aanhalen om hun punt te maken. Het zorgt regelmatig voor nieuwe frustraties onder fans.

'Juiste persoon geven waar hij recht op heeft'

In de nieuwe aflevering van de High Performance Racing Podcast haalt voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer Verstappens eerste titel weer aan. Hij reageert in de podcast op het feit dat de stewards soms pas uren na de race uitspraak doen over een op het oog eenvoudige zaak: "Het is erger dan wanneer je de race finisht en je meteen weet wat de uitslag is. Maar als je tijdens de race de regels verkeerd toepast, dan moet je de fout herstellen en de juiste persoon geven waar hij recht op heeft."

Szafnauer gaat direct door over Verstappen: "Begrijp m niet verkeerd, ik mag Max Verstappen graag. Er gebeurde dat seizoen van alles, maar na wat Michael Mas verkeerd deed, hadden de stewards de regels moeten lezen en het moeten terugdraaien. Dat is precies waarom je dit soort mogelijkheden na de race hebt."

'Dan moeten de stewards dat recht kunnen zetten'

De voormalig Formule 1-teambaas vindt het dan ook meer dan logisch dat de uitslag uren later alsnog kan veranderen. Hij stelt dat dat eerlijk is: "Als de wedstrijdleider in het heetst van de strijd iets verkeerd doet, hebben de stewards na de race de mogelijkheid om die fout dan weer recht te zetten. Het is niet zo goed als wanneer je het tijdens de race meteen goed doet, maar het is beter om het achteraf goed te doen dan om het tijdens de race fout te laten gaan."