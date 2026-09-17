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Eerste titel Verstappen in twijfel getrokken: "Je moet fouten kunnen herstellen"

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Eerste titel Verstappen in twijfel getrokken: "Je moet fouten kunnen herstellen"

Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer heeft zijn twijfel uitgesproken over de eerste wereldtitel van Max Verstappen. Szafnauer verdedigt het feit dat de stewards na afloop van een race de uitslag kunnen aanpassen, en wijst in zijn verhaal naar de titel van Verstappen in 2021.

Verstappen veroverde zijn eerste wereldtitel in 2021 na een controversiële strijd met Lewis Hamilton. Hij veroverde de titel in de allerlaatste ronde van het jaar na een controversieel besluit van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi, en dat zorgt nog steeds voor veel discussie. Alhoewel de hoofdrolspelers van dat jaar het hoofdstuk hebben gesloten, blijven veel mensen het moment aanhalen om hun punt te maken. Het zorgt regelmatig voor nieuwe frustraties onder fans.

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'Juiste persoon geven waar hij recht op heeft'

In de nieuwe aflevering van de High Performance Racing Podcast haalt voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer Verstappens eerste titel weer aan. Hij reageert in de podcast op het feit dat de stewards soms pas uren na de race uitspraak doen over een op het oog eenvoudige zaak: "Het is erger dan wanneer je de race finisht en je meteen weet wat de uitslag is. Maar als je tijdens de race de regels verkeerd toepast, dan moet je de fout herstellen en de juiste persoon geven waar hij recht op heeft."

Szafnauer gaat direct door over Verstappen: "Begrijp m niet verkeerd, ik mag Max Verstappen graag. Er gebeurde dat seizoen van alles, maar na wat Michael Mas verkeerd deed, hadden de stewards de regels moeten lezen en het moeten terugdraaien. Dat is precies waarom je dit soort mogelijkheden na de race hebt."

'Dan moeten de stewards dat recht kunnen zetten'

De voormalig Formule 1-teambaas vindt het dan ook meer dan logisch dat de uitslag uren later alsnog kan veranderen. Hij stelt dat dat eerlijk is: "Als de wedstrijdleider in het heetst van de strijd iets verkeerd doet, hebben de stewards na de race de mogelijkheid om die fout dan weer recht te zetten. Het is niet zo goed als wanneer je het tijdens de race meteen goed doet, maar het is beter om het achteraf goed te doen dan om het tijdens de race fout te laten gaan."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.198

Alweer???
Max heeft gewonnen en thats it!

Het ging niet om die laatste rondjes....het ging over het hele seizoen waarbij Max liet zien dat hij de beste was....klaar!

  • 7
  • 17 sep 2026 - 12:08
F1 Nieuws Max Verstappen Otmar Szafnauer Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.198

    Alweer???
    Max heeft gewonnen en thats it!

    Het ging niet om die laatste rondjes....het ging over het hele seizoen waarbij Max liet zien dat hij de beste was....klaar!

    • + 7
    • 17 sep 2026 - 12:08
  • Beamer

    Posts: 1.903

    Hoezo?! Niemand deed iets verkeerd, dus.....

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 12:24
    • AUDI_F1

      Posts: 4.061

      En het ging precies volgens de geldende regels van 2021. Die daarna aangepast zijn.
      En als de titel moet gaan naar de persoon die daat het meeste recht op had, dan is het heel zeker Max Verstappen, die met een mindere auto, hard knokken en 100% inzet die titel met recht heeft gewonnen.

      • + 1
      • 17 sep 2026 - 13:21
  • StevenQ

    Posts: 10.756

    En weer hebben ze het over dat seizoen alsof de race in Abu Dhabi de enige race was en er daarvoor niks twijfelachtig gebeurde van de kant van Lewis en Mercedes

    • + 4
    • 17 sep 2026 - 12:30
  • shakedown

    Posts: 2.023

    Eehm de stewards hebben de regels gelezen en daaruit blijkt dat Masi niet verkeerd heeft gehandeld.

    Eigenlijk hebben ze precies gedaan wat Otmar zegt... Alleen heeft hij een andere mening.

    Gezien het feit dat zelfs een heel leger aan advocaten in dienst van Mercedes geen opening zagen blijkt dat Masi simpelweg een correcte keuze maakte.
    De regelementen waren misschien niet 100% dicht getimmerd, maar binnen de toen geldende regels deden Masi en de stewards exact wat van hun verwacht werd.

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 12:54
    • Supa

      Posts: 2.748

      Als de normale procedure van regel 48.12 was gevolgd, zou Hamilton kampioen zijn geworden.

      De 5 gelapte auto’s mochten voorbij, maar daarna moest de Safety Car volgens de regel nog ÉÉN ronde blijven. Dat gebeurde niet. De Safety Car ging meteen naar binnen, waardoor Verstappen Hamilton in de laatste ronde kon inhalen.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 13:32
  • Larry Perkins

    Posts: 67.890

    Die Otmar Snotneus is zo'n onbenul dat ik daarvoor de filmpjes van 12 december 2021 niet nog een keer ga plaatsen...

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 13:17
  • Sander

    Posts: 2.039

    Niks aan de hand hier mensen, gewoon doorlopen.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 13:18
  • Jermaine

    Posts: 7.210

    wat een onzin. gaan we dan ook 2008 aanpassen? lol. En die is erger lol.

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 13:30

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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