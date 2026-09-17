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Verstappen genoot van kartrace op Silverstone: "Er gebeurde van alles"

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Verstappen genoot van kartrace op Silverstone: "Er gebeurde van alles"

Max Verstappen had tijdens Max vs 100 aan één ronde genoeg om een gigantisch deel van het deelnemersveld achter zich te laten. De viervoudig wereldkampioen begon woensdagavond op Silverstone als 101ste en laatste, maar kwam na een chaotische openingsronde al als 37ste door. Verstappen wist zich tussen de incidenten door een weg naar voren te banen.

Met honderd karts voor zich begon Verstappen aan de bijzondere uitdaging van Red Bull Racing. Iedere deelnemer die hij inhaalde, werd uitgeschakeld. Door de enorme startopstelling won de Nederlander al terrein voordat hij zelf de startlijn had bereikt. Vervolgens werd het veld richting de eerste bochten steeds verder samengedrukt.

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Verstappen baant zich door chaos heen

Vooral bij de hairpin ging het volledig mis. Meerdere karts kwamen met elkaar in aanraking, terwijl andere deelnemers dwars of achterstevoren op de baan kwamen te staan. Verstappen koos een andere lijn en wist de opstopping te ontwijken. Op een ander moment moest de Red Bull-coureur zelfs over het gras om uit de problemen te blijven.

Het tempo waarin Verstappen door het veld ging, was vervolgens enorm. Na ongeveer twee minuten reed hij al op de 37ste plaats. Daarmee had hij 64 van de honderd deelnemers die voor hem waren gestart achter zich gelaten. Verstappen kon het zelf nauwelijks geloven. "Ik heb geen idee wat hier gebeurt, het is complete chaos", klonk het over de boordradio. Toen hij hoorde hoeveel coureurs hij al had ingehaald, volgde al snel: "Geen slechte eerste ronde dan!"

'Ik had nog wel meer chaos verwacht'

Na afloop legde Verstappen uit dat hij vooraf rekening had gehouden met de grote verschillen in ervaring binnen het deelnemersveld. Daarom remde hij in de openingsfase bewust iets eerder. "Mijn eerste ronde was echt ongelooflijk. Vooral tijdens de start maakt het hoppen in de kart een groot verschil. Daarna krijg je momentum en gebeurde er van alles. Een paar karts reden zich vast en ik reed aan de andere kant, waardoor ik zelf niet vast kwam te zitten."

Verstappen probeerde vooral te voorkomen dat hij zelf slachtoffer zou worden van de chaos. "Je moet erop anticiperen dat mensen hun rempunt in de eerste ronde kunnen missen. Ik remde daarom wat eerder, zodat ik kon reageren op alles wat er voor me gebeurde. Er waren een paar hobbels, maar het was behoorlijk indrukwekkend. Ik had eigenlijk nog meer chaos verwacht." De Nederlander erkende dat het geluk hem ook een handje hielp. "Ik had wat geluk in de eerste ronde, maar daardoor haalde ik meer dan zestig coureurs in. Dat helpt enorm om je verder naar voren te vechten." Uiteindelijk voltooide Verstappen de volledige opdracht al in ronde veertien. Na 35 minuten had hij alle honderd tegenstanders gepasseerd.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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