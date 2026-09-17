Max Verstappen had tijdens Max vs 100 aan één ronde genoeg om een gigantisch deel van het deelnemersveld achter zich te laten. De viervoudig wereldkampioen begon woensdagavond op Silverstone als 101ste en laatste, maar kwam na een chaotische openingsronde al als 37ste door. Verstappen wist zich tussen de incidenten door een weg naar voren te banen.

Met honderd karts voor zich begon Verstappen aan de bijzondere uitdaging van Red Bull Racing. Iedere deelnemer die hij inhaalde, werd uitgeschakeld. Door de enorme startopstelling won de Nederlander al terrein voordat hij zelf de startlijn had bereikt. Vervolgens werd het veld richting de eerste bochten steeds verder samengedrukt.

Verstappen baant zich door chaos heen

Vooral bij de hairpin ging het volledig mis. Meerdere karts kwamen met elkaar in aanraking, terwijl andere deelnemers dwars of achterstevoren op de baan kwamen te staan. Verstappen koos een andere lijn en wist de opstopping te ontwijken. Op een ander moment moest de Red Bull-coureur zelfs over het gras om uit de problemen te blijven.

Het tempo waarin Verstappen door het veld ging, was vervolgens enorm. Na ongeveer twee minuten reed hij al op de 37ste plaats. Daarmee had hij 64 van de honderd deelnemers die voor hem waren gestart achter zich gelaten. Verstappen kon het zelf nauwelijks geloven. "Ik heb geen idee wat hier gebeurt, het is complete chaos", klonk het over de boordradio. Toen hij hoorde hoeveel coureurs hij al had ingehaald, volgde al snel: "Geen slechte eerste ronde dan!"

'Ik had nog wel meer chaos verwacht'

Na afloop legde Verstappen uit dat hij vooraf rekening had gehouden met de grote verschillen in ervaring binnen het deelnemersveld. Daarom remde hij in de openingsfase bewust iets eerder. "Mijn eerste ronde was echt ongelooflijk. Vooral tijdens de start maakt het hoppen in de kart een groot verschil. Daarna krijg je momentum en gebeurde er van alles. Een paar karts reden zich vast en ik reed aan de andere kant, waardoor ik zelf niet vast kwam te zitten."

Verstappen probeerde vooral te voorkomen dat hij zelf slachtoffer zou worden van de chaos. "Je moet erop anticiperen dat mensen hun rempunt in de eerste ronde kunnen missen. Ik remde daarom wat eerder, zodat ik kon reageren op alles wat er voor me gebeurde. Er waren een paar hobbels, maar het was behoorlijk indrukwekkend. Ik had eigenlijk nog meer chaos verwacht." De Nederlander erkende dat het geluk hem ook een handje hielp. "Ik had wat geluk in de eerste ronde, maar daardoor haalde ik meer dan zestig coureurs in. Dat helpt enorm om je verder naar voren te vechten." Uiteindelijk voltooide Verstappen de volledige opdracht al in ronde veertien. Na 35 minuten had hij alle honderd tegenstanders gepasseerd.