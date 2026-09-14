user icon
icon

Norris wil dat FIA ingrijpt na nadelig VSC-besluit

<< Naar nieuwsoverzicht
Norris wil dat FIA ingrijpt na nadelig VSC-besluit

Lando Norris is van mening dat de Virtual Safety Car-regels moeten worden aangepast. In Madrid had hij pech met de timing van de VSC, waardoor hij een gratis pitstop en dus ook de zege misliep. Norris vindt het oneerlijk, en wil dat er iets wordt aangepast.

Norris startte de race op de gloednieuwe Madring op de pole position, en behield bij de start de koppositie. Hij leek simpel bij de rest van het veld weg te rijden, maar na het stilvallen van Lance Stroll kantelde het wedstrijdbeeld. Op het moment dat de wedstrijdleiding koos voor een VSC, reed Norris net langs de ingang van de pits en kon hij geen pitstop meer maken. Zijn directe concurrenten konden dat wél doen, en toen Norris een rondje later zijn pitstop maakte, was de VSC verdwenen.

Meer over Lando Norris Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep
 Norris met twee benen op de grond gezet na Verstappen-achtige eis

Norris met twee benen op de grond gezet na Verstappen-achtige eis

3 sep

Wat ging er mis?

Norris kwam uiteindelijk als tweede over de streep, en hij was niet blij met de gang van zaken. Bij Sky Sports was hij duidelijk: "Ik had gewoon pech, ik was de enige op de grid die geen pitstop kon maken. Ik verloor twintig seconden op de hele grid, ik had er geen controle over en zij hadden er geen controle over. Het is een regel die de race niet hoort te beslissen."

'Het speelde een grote rol'

Norris wil dat de regels worden aangepast: "Een race hoort te worden gewonnen door de gast die de beste performance laat zien, die misschien een risico durft te nemen door lang door te rijden in een stint. Misschien heb je dan een Safety Car later in de race en andere dingen die kunnen helpen."

Bij de Virtual Safety Car ligt het volgens Norris anders: "Het speelt hier een grote rol dat iedereen kan stoppen onder de VSC en dat ik dan niets heb. Het is een beetje oneerlijk, maar het is in het verleden wel vaker gebeurd, anderen wonnen daardoor, waarschijnlijk ik ook."

Moeten de regels worden aangepast?

"Het is gewoon zo... Ik denk dat dat veel mensen er een zege door hebben verloren. Het is heel frustrerend en het is niet de manier hoe je zou moeten verliezen. We hebben er in het verleden wel over gesproken in de rijdersbriefing en we hebben gezegd dat ze hem voor ten minste één rondje moeten laten, zodat het eerlijk is voor iedereen. Vandaag was ik de enige die hierdoor tijd verloor en ik verloor iets van twintig seconden... Zo hoort het niet te zijn."

Beemerdude

Posts: 8.478

@Need5Speed; dat dus! Ik begin een steeds grotere hekel aan Norris te krijgen; in de auto is het de grootste jankerd die er is, altijd proberen een ander een oor aan te naaien. Dan krijgt ie na de race een microfoon onder z'n neus en dan hoort dit er allemaal bij en is het 'you win some, you loos... [Lees verder]

  • 12
  • 14 sep 2026 - 09:15
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Spanje 2026

Reacties (35)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 4.504

    Eens, dit had zo niet gemoeten. En Miami 2024 had ook niet zo gemoeten.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 08:52
    • Beemerdude

      Posts: 8.478

      @Need5Speed; dat dus! Ik begin een steeds grotere hekel aan Norris te krijgen; in de auto is het de grootste jankerd die er is, altijd proberen een ander een oor aan te naaien. Dan krijgt ie na de race een microfoon onder z'n neus en dan hoort dit er allemaal bij en is het 'you win some, you loose some' en nu wil ie dat de VSC gerekt wordt zodat iedereen een stop kan maken?

      • + 12
      • 14 sep 2026 - 09:15
    • Di Stefano

      Posts: 415

      @Beemerdude: nogal kansloze reactie.
      Janken doet bijna iedere coureur, een ander een oor aannaaien doet iedere coureur.
      Begin je niet een hekel aan hem te krijgen omdat hij een concurrent is van Max? Je hoeft het antwoord niet te geven hoor, dat weet ik wel

      • + 7
      • 14 sep 2026 - 09:51
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Lando heeft het volle recht om hierover te klagen.

      En ja, dat deed hij bepaald niet toen hij in Miami door een onbegrijpelijke fout van de Safety Car een gratis stop kreeg en won. Waarbij wel aangetekend moet worden dat als de Safety Car hem toen wel had opgepikt, zijn race grondig verpest was geweest.

      Wat blijft is dat de VSC en vooral de Safety Car een enorme invloed kunnen hebben op een race en dat daaqrdoor lang niet altijd de beste wint.

      • + 7
      • 14 sep 2026 - 09:59
    • NicoS

      Posts: 21.237

      Er zijn talloze voorbeelden te noemen waar coureurs pech of geluk hebben met een bepaalde situatie, dat zal nooit veranderen.
      Lando had deze keer pech, een andere keer zal hij er weer voordeel van hebben.
      Hij heeft helemaal geen recht van spreken, je kunt het niet terugdraaien, het heeft geen zin om er nu een discussiepunt van te maken omdat het hem een keer niet uitkomt.
      Jammer maar helaas deze keer. De beste of snelste wint (gelukkig) niet altijd……anders wordt het helemaal een saaie bull….

      • + 7
      • 14 sep 2026 - 10:25
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Hij vraagt niet om terugdraaien, hij wil dat er maar gekeken wordt voor de toekomst. De suggestie om de VSC minstens 1 rondje te laten duren is een hele redelijke.

      Daarbij komt ook nog eens dat Stroll al een tijdje stil stond maar de VSC pas werd uitgevaardigd toen Norris hem en de pit entry al voorbij was.
      Dat zag er niet professioneel uit, om het voorzichtig te stellen.

      • + 3
      • 14 sep 2026 - 10:41
    • Beemerdude

      Posts: 8.478

      @DiStefano; over kansloze reacties gesproken... Kijk en luister jij eigenlijk wel voor, tijdens en na de races? Of heb je altijd vooraf je oordeel al klaar? Je vooringenomenheid is gewoon sneu te noemen. Ja, ik ben fan van Verstappen. Maar dat ben ik ook van Hamilton, Antonelli, Leclerc, Alonso, Bortoletto en Hulkenberg.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 11:54
    • NicoS

      Posts: 21.237

      Er hoeft niet naar gekeken te worden, dit is nou eenmaal zo.
      Je zal, wat je ook doet, altijd winnaars en verliezers hebben bij dit soort situaties.
      Het was op dat moment niet meteen duidelijk of Stroll z’n weg zou vervolgen of niet, als ze te vroeg zijn met de VSC krijg je daar weer gezeur over….
      Het is pech, en daar verander je niets aan.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 11:58
    • hupholland

      Posts: 10.230

      gewoon pits dicht, iedereen heeft genoeg benzine en iedereen kan een ronde door op oude banden op halve snelheid. Geen bandenwissels onder VSC, het haalt vaak ook het hele stategische element uit de wedstrijd. De pitstops hadden gisteren nog wat van de wedstrijd kunnen maken. De invloed van de VSC is zeker dit jaar veels te groot.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:36
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Of ook in de pits een veel lagere maximumsnelheid tijdens de VSC, zo getuned dat het niks uitmaakt.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:41
    • zoefroef

      Posts: 1.760

      En code rood en gele vlaggen tijdens q3? Moeten die dan ook pas uitgehangen worden als iedereen voorbij is? Daar zijn zoveel voorbeelden van,

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 12:55
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      Het gaat hier niet om het later dan nodig uitroepen van de VSC. Als dat nodig is moet dat gewoon gebeuren, net als met die vlaggen.

      Maar je kan er wel wat aan doen om de gevolgen zo eerlijk mogelijk te houden, zeker met de VSC kan dat op verschillende manieren.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:58
    • hupholland

      Posts: 10.230

      nee, maar VSC is juist bedacht om het eerlijk en simpel te houden. Dat je binnen 3 mimuten verder kunt. Als dat kan zonder dat iemand er voor of nadeel van heeft, dan heb je een perfect alternatief voor de SC en rode vlag en kun je kleine incidenten snel afhandelen. Maar volgens jou moet de VSC dus ook oneerlijk zijn, omdat een SC en rode vlag dat ook zijn? gewoon verplicht 20 seconden stilstaan voor degenen die echt niet kunnen wachten, dan ben je van alle commotie af.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:01
    • Need5Speed

      Posts: 4.504

      De VSC is nu al een van de minst ingrijpende opties alleen heeft het effect op de pitstops en dat is jammer. Zeker als je die door de timing van de VSC net mist zoals Norris.
      Als daar ook nog wat aan kan gebeuren is het helemaal perfect.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:06
  • Krombacher

    Posts: 1.049

    Ik snap dat het oneerlijk voelt maar een SC of een VSC duurt zo lang als dat het nodig is. Niet seconden of minuten langer omdat nog niet iedereen heeft kunnen pitten.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 08:53
    • Cicero

      Posts: 1.688

      Idd. Had norris net voor de vsc een stop gemaakt, was het dan ook oneerlijk geweest dat de anderen erna een gratis stop hadden gekregen?
      Ofwel je verbiedt pitstops volledig tijdens vsc / sc, of je beseft dat je soms geluk of pech hebt. Zijn uitspraak is gewoon hypocriet. Huilen omdat je een keer pech hebt...

      • + 10
      • 14 sep 2026 - 09:19
    • hupholland

      Posts: 10.230

      dat is dan ook precies de oplossing, gewoon de pits dicht voor reguliere bandenwissels.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 12:38
  • shakedown

    Posts: 2.007

    Well life is a b1tch, and then you die...

    Som heb je geluk, soms heb je pech. Welkom in het leven. Niet zo politiek correct ouwehoeren als het in je nadeel is. Want zodra het in je voordeel was, hadden we ook je niet horen roepen dat het allemaal anders moet....

    • + 6
    • 14 sep 2026 - 09:02
  • The Wolf

    Posts: 1.513

    Ik snap zijn frustratie, maar het is gewoon onderdeel van het racen, crashes/uitval en daarmee gepaard de SC of VSC, dat is altijd willekeur. De ene kan ervan profiteren en de andere is de dupe. De SC/VSC moet eindigen op het moment dat de baan weer veilig is en niet onnodig lang aanhouden

    • + 6
    • 14 sep 2026 - 09:04
    • hupholland

      Posts: 10.230

      de VSC is relatief nieuw, die kan best nog wat finetuning gebruiken. Dingen die beter kunnen, kun je nog steeds verbeteren.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 12:40
  • Damon Hill

    Posts: 19.975

    Ach... je moet het zo bekijken, anders had Lance Stroll deze race ook weer eenvoudig gewonnen. Die is namelijk onverslaanbaar op ieder circuit, aldus De La Rosa en iedereen die een zak geld krijgt van Papa Stroll.

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 09:04
    • The Wolf

      Posts: 1.513

      Als Lawrence mij een zak met geld aanbied dan wil ik hier ook best verkondigen dat Lance de beste rijder is

      • + 2
      • 14 sep 2026 - 09:05
  • KiekisNL

    Posts: 2.277

    Nou heel simpel dan, pitlane dicht bij VsC en bij SC alleen open voor hen die nog niet opgepikt zijn door de SC.

    En breng dan ook gelijk het tanken terug

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 09:04
    • Sander

      Posts: 2.023

      Haal dan gelijk maar alle spanning of het verassings effect weg. Dit doen ze bij Indy ook maar het levert geen resultaat op.

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 09:56
  • Erik FW34

    Posts: 3.943

    "Wat ging er mis?
    Norris kwam uiteindelijk als tweede over de streep"

    Toch nog een plekje gewonnen :-)

    • + 5
    • 14 sep 2026 - 09:15
    • Aajd Flupke

      Posts: 302

      Maar wie heeft er dan een plekje verloren?
      😜

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 13:16
  • fdorp

    Posts: 165

    Enige oplossing zou zijn om de pit dicht te gooien bij dergelijke situaties. Een beetje als ze bij indy doen. Echter, je gaat dan altijd situaties krijgen dat mensen die echt naar binnen moeten ivm schade aan banden of vleugels dan ook niet naar binnen kunnen. Ben bang dat er niet echt een oplossing voor is. Ja of je moet de VSC langer aanhouden dan nodig maar ook dat zal weer rare situaties opleveren

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 09:16
  • jd2000

    Posts: 7.910

    Zoals Norris zegt, hij had gewoon pech. Hoort er nu eenmaal gewoon erbij.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 09:21
    • Polleken

      Posts: 1.059

      Mclaren had ook de call kunnen maken om buiten te blijven want hij was nog niet in de pits toen de VCS ending melding kwam .

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 09:25
  • OrangeArrows

    Posts: 3.425

    Bestaat dubbele gele vlaggen nog?

    • + 0
    • 14 sep 2026 - 09:45
    • Polleken

      Posts: 1.059

      Ja zeker

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 10:23
    • schwantz34

      Posts: 42.900

      En rode vlaggen bestaan ook nog, al is dit weekend gebleken dat één coureur daar totaal geen weet van heeft...

      • + 1
      • 14 sep 2026 - 12:50
  • Jermaine

    Posts: 7.209

    pffff dit hoort bij F1. Het heeft andere ook vaker tegen gewerkt en jou geholpen. Stop met zeiken.

    • + 2
    • 14 sep 2026 - 09:48
  • StevenQ

    Posts: 10.738

    Lando is vergeten dat hij zijn 1e GP in Miami won door een voor hem goed en voor Max slecht getimede SC?

    • + 3
    • 14 sep 2026 - 10:45
    • Damon Hill

      Posts: 19.975

      @StevenQ,
      En in een van de races dáárvoor zag hij juist door pech zijn 1e overwinning uit de vingers glippen. Dus ja, hij vaker pech gehad, maar ook een keer geluk gehad. Zo gaan die dingen.

      • + 0
      • 14 sep 2026 - 14:05

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar