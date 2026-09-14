Lando Norris is van mening dat de Virtual Safety Car-regels moeten worden aangepast. In Madrid had hij pech met de timing van de VSC, waardoor hij een gratis pitstop en dus ook de zege misliep. Norris vindt het oneerlijk, en wil dat er iets wordt aangepast.

Norris startte de race op de gloednieuwe Madring op de pole position, en behield bij de start de koppositie. Hij leek simpel bij de rest van het veld weg te rijden, maar na het stilvallen van Lance Stroll kantelde het wedstrijdbeeld. Op het moment dat de wedstrijdleiding koos voor een VSC, reed Norris net langs de ingang van de pits en kon hij geen pitstop meer maken. Zijn directe concurrenten konden dat wél doen, en toen Norris een rondje later zijn pitstop maakte, was de VSC verdwenen.

Wat ging er mis?

Norris kwam uiteindelijk als tweede over de streep, en hij was niet blij met de gang van zaken. Bij Sky Sports was hij duidelijk: "Ik had gewoon pech, ik was de enige op de grid die geen pitstop kon maken. Ik verloor twintig seconden op de hele grid, ik had er geen controle over en zij hadden er geen controle over. Het is een regel die de race niet hoort te beslissen."

'Het speelde een grote rol'

Norris wil dat de regels worden aangepast: "Een race hoort te worden gewonnen door de gast die de beste performance laat zien, die misschien een risico durft te nemen door lang door te rijden in een stint. Misschien heb je dan een Safety Car later in de race en andere dingen die kunnen helpen."

Bij de Virtual Safety Car ligt het volgens Norris anders: "Het speelt hier een grote rol dat iedereen kan stoppen onder de VSC en dat ik dan niets heb. Het is een beetje oneerlijk, maar het is in het verleden wel vaker gebeurd, anderen wonnen daardoor, waarschijnlijk ik ook."

Moeten de regels worden aangepast?

"Het is gewoon zo... Ik denk dat dat veel mensen er een zege door hebben verloren. Het is heel frustrerend en het is niet de manier hoe je zou moeten verliezen. We hebben er in het verleden wel over gesproken in de rijdersbriefing en we hebben gezegd dat ze hem voor ten minste één rondje moeten laten, zodat het eerlijk is voor iedereen. Vandaag was ik de enige die hierdoor tijd verloor en ik verloor iets van twintig seconden... Zo hoort het niet te zijn."