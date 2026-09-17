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Frustratie over incident met Norris: "Rot op!"

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Frustratie over incident met Norris: "Rot op!"

David Coulthard heeft zijn steun voor Lando Norris uitgesproken na een opmerkelijk incident na de race in Madrid. In de cooldown room dronk Norris een blikje Coca-Cola, maar een F1-medewerker verzocht hem dat drankje weg te leggen. Norris weigerde, en volgens Coulthard was dat een goede actie.

Norris kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Madrid, en voorafgaand aan de podiumceremonie zocht hij verkoeling. Voor het oog van de camera dronk hij een blikje Coca-Cola. Het leek een onschuldig moment te zijn, maar Coca-Cola is de concurrent van F1-partner Pepsi. F1-medewerkers probeerden er dan ook voor te zorgen dat Norris het blikje weglegde, maar daar had de Brit geen zin in. Hij gaf aan dat hij net een race had gereden, en dat hij mocht drinken wat hij wilde.

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'Hij heeft het goed gedaan'

Het moment zorgde voor de nodige discussie en frustratie, maar volgens David Coulthard was het een goede actie. In de podcast Up To Speed spreekt de Schotse oud-coureur zijn steun uit: "Lando heeft het goed gedaan, dat hij voet bij stuk hield. Ik heb alleen maar dat soort tekstberichten gezien waarin iemand hem probeerde te vertellen dat hij een bepaald soort drankje niet in een bepaalde kamer mag drinken, en dat hij dan zei: 'Hé maat, ik heb net een race gereden. Ik doe wat ik wil!'"

'Stop met alles te willen bepalen'

Coulthard juicht dit toe, en vindt het belangrijk dat coureurs niet worden behandeld als een soort trekpoppen: "Goed van hem, want weet je wat? Hij heeft het recht verdiend om een chocoladereep te eten of om een koolzuurhoudend drankje te drinken, of wat het ook is." Hij sluit af met een duidelijke boodschap: "Rot op en houd op met alles te willen bepalen!"

Eerdere incidentjes

Het was niet de eerste keer dat een soortgelijk verzoek werd gedaan, maar wel de eerste keer dat het op deze manier in de cooldown room gebeurde. Eerder werden coureurs bijvoorbeeld verzocht om in de perszaal de logo's om drinkbussen weg te draaien.

Larry Perkins

Posts: 67.885

L*llig voor aankomend wereldkampioen Kimi Antonelli maar over een x-aantal jaar herinnert iedereen zich alleen maar [i] Coca-Cola-gate [/i] met Lando Norris in een hoofdrol...

  • 2
  • 17 sep 2026 - 11:00
F1 Nieuws Lando Norris David Coulthard McLaren

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.884

    L*llig voor aankomend wereldkampioen Kimi Antonelli maar over een x-aantal jaar herinnert iedereen zich alleen maar Coca-Cola-gate met Lando Norris in een hoofdrol...

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 11:00
  • Larry Perkins

    Posts: 67.884

    Na zijn eerstvolgende podiumplaats neemt de dekselse belhamel Max Verstappen beslist een traytje Red Bull mee naar de cooldown room, dat kan niet missen...

    (Max was nog niet genoemd in het bericht)

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 11:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
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3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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