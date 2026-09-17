David Coulthard heeft zijn steun voor Lando Norris uitgesproken na een opmerkelijk incident na de race in Madrid. In de cooldown room dronk Norris een blikje Coca-Cola, maar een F1-medewerker verzocht hem dat drankje weg te leggen. Norris weigerde, en volgens Coulthard was dat een goede actie.

Norris kwam afgelopen weekend als derde over de streep in Madrid, en voorafgaand aan de podiumceremonie zocht hij verkoeling. Voor het oog van de camera dronk hij een blikje Coca-Cola. Het leek een onschuldig moment te zijn, maar Coca-Cola is de concurrent van F1-partner Pepsi. F1-medewerkers probeerden er dan ook voor te zorgen dat Norris het blikje weglegde, maar daar had de Brit geen zin in. Hij gaf aan dat hij net een race had gereden, en dat hij mocht drinken wat hij wilde.

'Hij heeft het goed gedaan'

Het moment zorgde voor de nodige discussie en frustratie, maar volgens David Coulthard was het een goede actie. In de podcast Up To Speed spreekt de Schotse oud-coureur zijn steun uit: "Lando heeft het goed gedaan, dat hij voet bij stuk hield. Ik heb alleen maar dat soort tekstberichten gezien waarin iemand hem probeerde te vertellen dat hij een bepaald soort drankje niet in een bepaalde kamer mag drinken, en dat hij dan zei: 'Hé maat, ik heb net een race gereden. Ik doe wat ik wil!'"

'Stop met alles te willen bepalen'

Coulthard juicht dit toe, en vindt het belangrijk dat coureurs niet worden behandeld als een soort trekpoppen: "Goed van hem, want weet je wat? Hij heeft het recht verdiend om een chocoladereep te eten of om een koolzuurhoudend drankje te drinken, of wat het ook is." Hij sluit af met een duidelijke boodschap: "Rot op en houd op met alles te willen bepalen!"

Eerdere incidentjes

Het was niet de eerste keer dat een soortgelijk verzoek werd gedaan, maar wel de eerste keer dat het op deze manier in de cooldown room gebeurde. Eerder werden coureurs bijvoorbeeld verzocht om in de perszaal de logo's om drinkbussen weg te draaien.