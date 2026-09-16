Lando Norris lijkt de strijd om de wereldtitel in 2026 te hebben opgegeven. De McLaren-coureur leek na zeges in Hongarije en Zandvoort plots weer helemaal terug in de titelrace, maar zag Kimi Antonelli in Madrid opnieuw een flinke tik uitdelen. De Italiaan liep verder uit en Norris ziet de jonge Mercedes-coureur inmiddels als de grote favoriet.

Antonelli boekte in Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen en heeft daarmee opnieuw een flinke voorsprong opgebouwd. Norris staat momenteel vierde in het kampioenschap, achter Antonelli, George Russell en Lewis Hamilton.

Norris ziet Antonelli uitlopen in titelstrijd

"We hoeven het eigenlijk niet eens meer over de titel te hebben. Kimi doet op zijn twintigste een sensationeel seizoen. Als hij op deze manier blijft presteren, wordt hij wereldkampioen", stelt Norris bij Blick.

De McLaren-coureur leek zelf lange tijd op weg naar de overwinning in Madrid. Norris pakte verrassend poleposition en liep tijdens de race weg van de concurrentie. Een virtual safety car na de uitvalbeurt van Lance Stroll zorgde echter voor een cruciaal moment. McLaren gaf Norris aanvankelijk de opdracht om buiten te blijven, maar de Brit besloot toch naar binnen te komen. Een trage pitstop kostte hem vervolgens de overwinning.

Norris kwam uiteindelijk als derde over de finish. Door het gebrek aan inhaalmogelijkheden kon hij Max Verstappen niet meer passeren. Antonelli profiteerde ondertussen optimaal en vergrootte zijn voorsprong op Norris naar 106 punten.

Norris weigert Antonelli te helpen richting wereldtitel

Hoewel Norris weinig twijfels heeft over de titelkansen van Antonelli, hoeft de jonge Italiaan niet op hulp van de McLaren-coureur te rekenen. Norris verwacht dat hij en Antonelli in de toekomst nog jarenlang met elkaar zullen strijden om de grootste prijzen.

"Ik ga hem alleen geen tips geven, want we zullen waarschijnlijk nog jarenlang rivalen zijn aan de top van de Formule 1", voegt Norris daar met een knipoog aan toe.

De blik lijkt bij Norris inmiddels dan ook vooral richting 2027 te gaan. De Formule 1 krijgt volgend seizoen opnieuw te maken met grote veranderingen aan de power units, waardoor de onderlinge verhoudingen kunnen veranderen. Antonelli heeft onder de huidige regels echter al laten zien dat hij zich uitstekend staande houdt en lijkt daarmee ook voor de komende jaren een belangrijke concurrent te worden.