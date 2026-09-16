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Ook Norris geeft het op: "Antonelli wordt dan wereldkampioen"

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Ook Norris geeft het op: "Antonelli wordt dan wereldkampioen"

Lando Norris lijkt de strijd om de wereldtitel in 2026 te hebben opgegeven. De McLaren-coureur leek na zeges in Hongarije en Zandvoort plots weer helemaal terug in de titelrace, maar zag Kimi Antonelli in Madrid opnieuw een flinke tik uitdelen. De Italiaan liep verder uit en Norris ziet de jonge Mercedes-coureur inmiddels als de grote favoriet.

Antonelli boekte in Spanje zijn achtste overwinning van het seizoen en heeft daarmee opnieuw een flinke voorsprong opgebouwd. Norris staat momenteel vierde in het kampioenschap, achter Antonelli, George Russell en Lewis Hamilton.

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Norris ziet Antonelli uitlopen in titelstrijd

"We hoeven het eigenlijk niet eens meer over de titel te hebben. Kimi doet op zijn twintigste een sensationeel seizoen. Als hij op deze manier blijft presteren, wordt hij wereldkampioen", stelt Norris bij Blick.

De McLaren-coureur leek zelf lange tijd op weg naar de overwinning in Madrid. Norris pakte verrassend poleposition en liep tijdens de race weg van de concurrentie. Een virtual safety car na de uitvalbeurt van Lance Stroll zorgde echter voor een cruciaal moment. McLaren gaf Norris aanvankelijk de opdracht om buiten te blijven, maar de Brit besloot toch naar binnen te komen. Een trage pitstop kostte hem vervolgens de overwinning.

Norris kwam uiteindelijk als derde over de finish. Door het gebrek aan inhaalmogelijkheden kon hij Max Verstappen niet meer passeren. Antonelli profiteerde ondertussen optimaal en vergrootte zijn voorsprong op Norris naar 106 punten.

Norris weigert Antonelli te helpen richting wereldtitel

Hoewel Norris weinig twijfels heeft over de titelkansen van Antonelli, hoeft de jonge Italiaan niet op hulp van de McLaren-coureur te rekenen. Norris verwacht dat hij en Antonelli in de toekomst nog jarenlang met elkaar zullen strijden om de grootste prijzen.

"Ik ga hem alleen geen tips geven, want we zullen waarschijnlijk nog jarenlang rivalen zijn aan de top van de Formule 1", voegt Norris daar met een knipoog aan toe.

De blik lijkt bij Norris inmiddels dan ook vooral richting 2027 te gaan. De Formule 1 krijgt volgend seizoen opnieuw te maken met grote veranderingen aan de power units, waardoor de onderlinge verhoudingen kunnen veranderen. Antonelli heeft onder de huidige regels echter al laten zien dat hij zich uitstekend staande houdt en lijkt daarmee ook voor de komende jaren een belangrijke concurrent te worden.

TylaHunter

Posts: 10.916

Wat het is met Norris... snelle kerel hoor dat zeker.
Maar net als 2024... hij loopt een bak punten in... en iedereen spreekt over een titelkansen omdat vooral Britse media het wil... maar vervolgens verliest norris in de breedte (neem 5 wedstrijden span) gewoon punten. Of dat nou door zijn toed... [Lees verder]

  • 1
  • 16 sep 2026 - 19:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (3)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.916

    Wat het is met Norris... snelle kerel hoor dat zeker.
    Maar net als 2024... hij loopt een bak punten in... en iedereen spreekt over een titelkansen omdat vooral Britse media het wil... maar vervolgens verliest norris in de breedte (neem 5 wedstrijden span) gewoon punten. Of dat nou door zijn toedoen is of mercedes of pech met VSCs of whatever... er zijn gewoon heel weinig die constant zo constant zijn als die 2de helft 2025 van verstappen. Enige waar ik eigenlijk aan kan denken is een seizoen van Vettel die bijna alles in de 2de helft won.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 19:03
  • schwantz34

    Posts: 42.933

    Als er iemand de titelstrijd nog een beetje spannend zou kunnen maken is het Lando. Sjors is door Kimi al volledig geknakt, en Lewis is er in al zijn bewijsdrang bij Ferrari (zowel op de baan als intern) vanzelf al een steeds groter wordende teringzooi van aan het maken!

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 19:30
  • Flexwing

    Posts: 579

    Volgend jaar is het weer anders.
    Hij heeft gewoon geluk met deze generatie auto.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 20:16

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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