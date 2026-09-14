Lando Norris heeft vandaag een bijzondere testdag afgewerkt op het circuit van Portimão. Eén dag na de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring, kwam Norris in actie tijdens een Hypercar-test van McLaren. Voor Norris was het een mooie ervaring, maar het wakkert de geruchten over een mogelijke Le Mans-deelname ook aan.

Norris kwam gisteren op de derde plaats over de streep op de Madring. In de Spaanse hoofdstad kende hij een goed weekend, en veroverde hij op zaterdag verrassend de pole position. In de race verloor hij de leiding na een ongelukkige Virtual Safety Car, maar hij vloog na afloop direct door naar Portugal. In de Algarve kwam hij in actie op het circuit van Portimão, waar hij meters maakte in de nieuwe MCL-HY waarmee McLaren vanaf volgend jaar uitkomt in het World Endurance Championship.

Wat heeft Norris gedaan?

McLaren deelde aan het einde van de dag een aantal foto's van de opvallende test van Norris. De Britse regerend wereldkampioen legde volgens het team 38 rondjes af tijdens de testdag, en richtte zich op een aantal ontwikkelingspunten en op het verzamelen van waardevolle feedback voor het team. Naast Norris kwamen ook fabriekscoureurs Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor in actie tijdens de testdag.

'Kan niet wachten om weer in te stappen'

Voor Norris was het de tweede keer dat hij de MCL-HY bestuurde, eerder kroop hij ook in de cockpit tijdens het Goodwood Festival of Speed. Norris heeft genoten, zo meldt hij in een persbericht: "Het was geweldig dat ze me de kans gaven om wat plezier te maken en iets nieuws te proberen, zeker gezien hun drukke voorbereiding voor volgend jaar. Ik denk dat we ook waardevolle data hebben verzameld, en ik hoop dat ik met andere inzichten, opmerkingen en perspectieven heb kunnen bijdragen. Dat is nuttig voor het team in deze cruciale testperiode."

"Voor mij was het geweldig om met dit team samen te werken en het was spannend om met nieuw materiaal te rijden. Ik heb al jaren geen serieuze test meer gedaan met iets anders dan een F1-auto, dus het was bijzonder om iets anders te kunnen proberen. Het was een leuke dag in een snelle auto op een gaaf circuit, waarbij ik het team kon helpen met voorbereidingen voor volgend jaar. Veel dank aan iedereen en ik kan niet wachten om in de toekomst weer in de auto te stappen."

Geruchten aanwakkeren

De laatste uitspraken van Norris zijn opvallend, want hij werd recent al in verband gebracht met een mogelijke deelname aan de 24 uur van Le Mans. McLaren komt vanaf volgend jaar uit in de Hypercar-klasse met de MCL-HY, en Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een Le Mans-deelname.

Norris heeft al ervaring met de langeafstandsracerij, en nam in 2018 deel aan de 24 uur van Daytona. Hij bestuurde toen een LMP2-bolide van Zak Browns team United Autosports, en deelde de wagen met Fernando Alonso en Phil Hanson.