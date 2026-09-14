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Norris wakkert Le Mans-geruchten aan met speciale test

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Norris wakkert Le Mans-geruchten aan met speciale test

Lando Norris heeft vandaag een bijzondere testdag afgewerkt op het circuit van Portimão. Eén dag na de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring, kwam Norris in actie tijdens een Hypercar-test van McLaren. Voor Norris was het een mooie ervaring, maar het wakkert de geruchten over een mogelijke Le Mans-deelname ook aan.

Norris kwam gisteren op de derde plaats over de streep op de Madring. In de Spaanse hoofdstad kende hij een goed weekend, en veroverde hij op zaterdag verrassend de pole position. In de race verloor hij de leiding na een ongelukkige Virtual Safety Car, maar hij vloog na afloop direct door naar Portugal. In de Algarve kwam hij in actie op het circuit van Portimão, waar hij meters maakte in de nieuwe MCL-HY waarmee McLaren vanaf volgend jaar uitkomt in het World Endurance Championship.

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Wat heeft Norris gedaan?

 McLaren deelde aan het einde van de dag een aantal foto's van de opvallende test van Norris. De Britse regerend wereldkampioen legde volgens het team 38 rondjes af tijdens de testdag, en richtte zich op een aantal ontwikkelingspunten en op het verzamelen van waardevolle feedback voor het team. Naast Norris kwamen ook fabriekscoureurs Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor in actie tijdens de testdag.

'Kan niet wachten om weer in te stappen'

Voor Norris was het de tweede keer dat hij de MCL-HY bestuurde, eerder kroop hij ook in de cockpit tijdens het Goodwood Festival of Speed. Norris heeft genoten, zo meldt hij in een persbericht: "Het was geweldig dat ze me de kans gaven om wat plezier te maken en iets nieuws te proberen, zeker gezien hun drukke voorbereiding voor volgend jaar. Ik denk dat we ook waardevolle data hebben verzameld, en ik hoop dat ik met andere inzichten, opmerkingen en perspectieven heb kunnen bijdragen. Dat is nuttig voor het team in deze cruciale testperiode."

"Voor mij was het geweldig om met dit team samen te werken en het was spannend om met nieuw materiaal te rijden. Ik heb al jaren geen serieuze test meer gedaan met iets anders dan een F1-auto, dus het was bijzonder om iets anders te kunnen proberen. Het was een leuke dag in een snelle auto op een gaaf circuit, waarbij ik het team kon helpen met voorbereidingen voor volgend jaar. Veel dank aan iedereen en ik kan niet wachten om in de toekomst weer in de auto te stappen."

Geruchten aanwakkeren

De laatste uitspraken van Norris zijn opvallend, want hij werd recent al in verband gebracht met een mogelijke deelname aan de 24 uur van Le Mans. McLaren komt vanaf volgend jaar uit in de Hypercar-klasse met de MCL-HY, en Norris heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij droomt van een Le Mans-deelname.

Norris heeft al ervaring met de langeafstandsracerij, en nam in 2018 deel aan de 24 uur van Daytona. Hij bestuurde toen een LMP2-bolide van Zak Browns team United Autosports, en deelde de wagen met Fernando Alonso en Phil Hanson.

Larry Perkins

Posts: 67.831

Laurens Vanthoor en Lando Norris, dat wordt een Belgische invasie op Le Mans...

  • 1
  • 14 sep 2026 - 22:03
F1 Nieuws Lando Norris McLaren 24 uur van Le Mans

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.831

    Laurens Vanthoor en Lando Norris, dat wordt een Belgische invasie op Le Mans...

    • + 1
    • 14 sep 2026 - 22:03

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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