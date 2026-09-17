Alpine heeft Mike Elliott aangesteld als nieuwe Chief Technical Officer. De ervaren technicus keert daarmee terug naar Enstone, waar hij eerder al vier jaar werkzaam was. Elliott moet de technische en engineeringafdelingen van het Formule 1-team gaan leiden en Alpine verder helpen in de jacht op de topteams.

Elliott werkte van 2008 tot en met 2012 als Principal Aerodynamist bij het team, dat destijds nog onder de vlag van Renault actief was. In de 23 jaar daarna deed hij ervaring op bij onder meer McLaren en Mercedes. Bij Mercedes bekleedde hij uiteindelijk de functie van Chief Technical Officer.

Alpine haalt veel ervaring binnen

Met Elliott haalt Alpine een man met een indrukwekkend palmares binnen. De Brit was gedurende zijn carrière betrokken bij maar liefst acht constructeurstitels en acht wereldtitels bij de coureurs. Die ervaring moet Alpine helpen om de technische ontwikkeling van de auto verder te verbeteren.

Bij Enstone krijgt Elliott de verantwoordelijkheid over de technische en engineeringfuncties van de renstal. Daarmee wordt hij een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van het team. Alpine ziet zijn komst als een versterking van de technische organisatie.

Alpine wil gat naar top vier verkleinen

De Franse renstal kende de afgelopen periode een verbetering van de prestaties op de baan. Toch blijft het gat naar de vier leidende teams aanzienlijk. Met Elliott aan boord hoopt Alpine verdere stappen te kunnen zetten en dichter bij de concurrentie aan de voorkant van het veld te komen.

Elliott keert daardoor terug naar een bekende omgeving, maar krijgt deze keer een veel grotere verantwoordelijkheid. Alpine wil de technische structuur verder versterken en hoopt de opgedane ervaring van de nieuwe Chief Technical Officer te gebruiken om de volgende stap te zetten. Zijn komst past daarmee in de ambitie van het team om structureel aansluiting te vinden bij de top van de Formule 1.