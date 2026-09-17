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Alpine stunt en haalt voormalig Mercedes-kopstuk naar Enstone

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Alpine stunt en haalt voormalig Mercedes-kopstuk naar Enstone

Alpine heeft Mike Elliott aangesteld als nieuwe Chief Technical Officer. De ervaren technicus keert daarmee terug naar Enstone, waar hij eerder al vier jaar werkzaam was. Elliott moet de technische en engineeringafdelingen van het Formule 1-team gaan leiden en Alpine verder helpen in de jacht op de topteams.

Elliott werkte van 2008 tot en met 2012 als Principal Aerodynamist bij het team, dat destijds nog onder de vlag van Renault actief was. In de 23 jaar daarna deed hij ervaring op bij onder meer McLaren en Mercedes. Bij Mercedes bekleedde hij uiteindelijk de functie van Chief Technical Officer.

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Alpine haalt veel ervaring binnen

Met Elliott haalt Alpine een man met een indrukwekkend palmares binnen. De Brit was gedurende zijn carrière betrokken bij maar liefst acht constructeurstitels en acht wereldtitels bij de coureurs. Die ervaring moet Alpine helpen om de technische ontwikkeling van de auto verder te verbeteren.

Bij Enstone krijgt Elliott de verantwoordelijkheid over de technische en engineeringfuncties van de renstal. Daarmee wordt hij een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van het team. Alpine ziet zijn komst als een versterking van de technische organisatie.

Alpine wil gat naar top vier verkleinen

De Franse renstal kende de afgelopen periode een verbetering van de prestaties op de baan. Toch blijft het gat naar de vier leidende teams aanzienlijk. Met Elliott aan boord hoopt Alpine verdere stappen te kunnen zetten en dichter bij de concurrentie aan de voorkant van het veld te komen.

Elliott keert daardoor terug naar een bekende omgeving, maar krijgt deze keer een veel grotere verantwoordelijkheid. Alpine wil de technische structuur verder versterken en hoopt de opgedane ervaring van de nieuwe Chief Technical Officer te gebruiken om de volgende stap te zetten. Zijn komst past daarmee in de ambitie van het team om structureel aansluiting te vinden bij de top van de Formule 1.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Flavio Briatore Mercedes Alpine

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

IT Flavio Briatore -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 12 apr 1950 (76)
  • Geb. plaats Verzuolo, Italy, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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