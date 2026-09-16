Lando Norris zou volgend jaar in theorie deel kunnen nemen aan de 24 uur van Le Mans. De regerend wereldkampioen flirtte al openlijk met een Le Mans-uitstapje en slingerde de geruchtenmolen eerder deze week al aan met een speciale test in Portugal. Ook voor Max Verstappen biedt deze kalender eventueel kansen.

Vandaag presenteerde de Formule 1 de kalender voor 2027, en daarbij vielen een aantal dingen op. Niet alleen worden er meer sprintraces verreden en staan de Grands Prix in het Midden-Oosten 'gewoon' op de kalender, maar er is ook geen clash met andere grote races. Dat betekent dat Formule 1-coureurs serieus kunnen nadenken over een eventueel uitstapje naar bijvoorbeeld Le Mans.

Wat is de situatie van Norris?

De coureur die recent opvallend vaak flirtte met een Le Mans-avontuur, is regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit maakte er geen geheim van dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en bij McLaren zijn er mogelijkheden. De Britse renstal gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan het World Endurance Championship met een eigen Hypercar. Norris mocht al met de auto rijden tijdens het Goodwood Festival of Speed, en kroop ook afgelopen maandag achter het stuur.

Norris bestuurde de MCL-HY tijdens een testdag op het circuit van Portimão. Hij reed in totaal 38 rondjes en deelde de papajakleurige wagen met vaste coureurs Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor. Het feit dat Norris deze test uitvoerde was opvallend, en volgde vlak na een opvallend gerucht. McLaren zou namelijk overwegen om coureurs uit hun Formule 1- en IndyCar-teams volgend jaar in te zetten op Le Mans. Hiervoor hadden ze echter wel de nieuwe racekalenders nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

Nu de Formule 1-kalender is gepresenteerd, liggen er mogelijkheden voor Norris. De 24 uur van Le Mans wordt in 2027 namelijk verreden op 12 en 13 juni, en dan staat er in de koningsklasse niets gepland. De autosportklassieker valt in het vrije weekend tussen de Grands Prix van Monaco en Portugal.

Of McLaren de gok wil wagen met Norris, is nog niet bekend. Het feit dat hij met de auto testte, en in een persbericht aangaf niet te kunnen wachten om weer achter het stuur te kruipen, is veelzeggend. McLaren-CEO Zak Brown gooide na de test wat olie op het vuur door onder een Instagram-bericht over de test een bijzondere reactie achter te laten: "Ik zou niet verrast zijn als we Lando in de toekomst op Le Mans zien..."