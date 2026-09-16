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Le Mans-deelname lonkt voor Norris

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Le Mans-deelname lonkt voor Norris

Lando Norris zou volgend jaar in theorie deel kunnen nemen aan de 24 uur van Le Mans. De regerend wereldkampioen flirtte al openlijk met een Le Mans-uitstapje en slingerde de geruchtenmolen eerder deze week al aan met een speciale test in Portugal. Ook voor Max Verstappen biedt deze kalender eventueel kansen.

Vandaag presenteerde de Formule 1 de kalender voor 2027, en daarbij vielen een aantal dingen op. Niet alleen worden er meer sprintraces verreden en staan de Grands Prix in het Midden-Oosten 'gewoon' op de kalender, maar er is ook geen clash met andere grote races. Dat betekent dat Formule 1-coureurs serieus kunnen nadenken over een eventueel uitstapje naar bijvoorbeeld Le Mans.

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Wat is de situatie van Norris?

De coureur die recent opvallend vaak flirtte met een Le Mans-avontuur, is regerend wereldkampioen Lando Norris. De Brit maakte er geen geheim van dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, en bij McLaren zijn er mogelijkheden. De Britse renstal gaat vanaf volgend jaar deelnemen aan het World Endurance Championship met een eigen Hypercar. Norris mocht al met de auto rijden tijdens het Goodwood Festival of Speed, en kroop ook afgelopen maandag achter het stuur.

Norris bestuurde de MCL-HY tijdens een testdag op het circuit van Portimão. Hij reed in totaal 38 rondjes en deelde de papajakleurige wagen met vaste coureurs Mikkel Jensen en Laurens Vanthoor. Het feit dat Norris deze test uitvoerde was opvallend, en volgde vlak na een opvallend gerucht. McLaren zou namelijk overwegen om coureurs uit hun Formule 1- en IndyCar-teams volgend jaar in te zetten op Le Mans. Hiervoor hadden ze echter wel de nieuwe racekalenders nodig.

Wat zijn de mogelijkheden?

Nu de Formule 1-kalender is gepresenteerd, liggen er mogelijkheden voor Norris. De 24 uur van Le Mans wordt in 2027 namelijk verreden op 12 en 13 juni, en dan staat er in de koningsklasse niets gepland. De autosportklassieker valt in het vrije weekend tussen de Grands Prix van Monaco en Portugal.

Of McLaren de gok wil wagen met Norris, is nog niet bekend. Het feit dat hij met de auto testte, en in een persbericht aangaf niet te kunnen wachten om weer achter het stuur te kruipen, is veelzeggend. McLaren-CEO Zak Brown gooide na de test wat olie op het vuur door onder een Instagram-bericht over de test een bijzondere reactie achter te laten: "Ik zou niet verrast zijn als we Lando in de toekomst op Le Mans zien..."

F1 Nieuws Lando Norris McLaren 24 uur van Le Mans

Reacties (4)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.521

    Hulde dat ze het zo hebben gepland dat de grote races niet samenvallen met de F1!
    De extra aandacht die de deelname van F1 rijders aan die races geeft is goed voor die races maar ook voor de Formule 1. Ik ben benieuwd of er inderdaad F1 coureurs mee gaan doen.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 13:36
  • shakedown

    Posts: 2.020

    Ik ben heel benieuwd welke coureurs nu daadwerkelijk gaan racen in de 24 uur van LeMans.

    En welke coureurs alleen deelnemen...

    Ik kan me niet anders voorstellen dat er meer is dan alleen je rondjes zo snel mogelijk rijden. Dat je als team een race rijd.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 13:41
    • f(1)orum

      Posts: 10.422

      M.a.w., welke coureurs zijn nu eigenlijk Lemans genoeg hiervoor?

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 14:16
    • shakedown

      Posts: 2.020

      Juist... Goed in de F1 zegt niets over goed in lemans.

      Duval, Davidson, Gene....

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 15:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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