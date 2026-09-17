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'Formule 1 schakelt door: China wordt seizoensopener van 2027'

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'Formule 1 schakelt door: China wordt seizoensopener van 2027'

De Formule 1 houdt rekening met een opvallende wijziging op de kalender voor 2027. Mocht het niet mogelijk blijken om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te organiseren, dan zou China de meest waarschijnlijke kandidaat zijn om het nieuwe seizoen te openen. Dat meldt AutoRacer die de mogelijke kalenderwijziging naar buiten brengt.

De Formule 1 krijgt daarmee opnieuw te maken met een mogelijke verschuiving van de kalender. Bahrein en Saoedi-Arabië staan gepland als belangrijke races in het Midden-Oosten, maar wanneer die vanwege de omstandigheden in de regio niet kunnen doorgaan, moet er naar alternatieven worden gezocht. Australië zou daarbij niet naar voren kunnen worden gehaald.

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China krijgt belangrijke rol op kalender

In het scenario waarin zowel Bahrein als Saoedi-Arabië wegvallen, zou de Grand Prix van China de grootste kans maken om de seizoensopener te worden. De race op het Shanghai International Circuit zou daarmee eerder op de kalender komen te staan dan oorspronkelijk gepland.

China is de afgelopen jaren al een vaste waarde op de Formule 1-kalender. De race werd in 2024 na een afwezigheid van enkele jaren opnieuw georganiseerd en is sindsdien onderdeel van het kampioenschap. Een rol als openingsrace zou een nieuwe positie betekenen voor de Grand Prix.

Australië kan niet naar voren

Ook Australië zou een logische kandidaat kunnen lijken om het seizoen te openen, maar volgens de informatie kan de Grand Prix van Australië niet worden vervroegd. Daardoor blijven de mogelijkheden beperkt wanneer Bahrein en Saoedi-Arabië niet kunnen worden georganiseerd.

Het gaat vooralsnog om een scenario en niet om een definitieve wijziging van de Formule 1-kalender. Mocht de situatie in het Midden-Oosten aanleiding geven om de planning voor 2027 aan te passen, dan lijkt China volgens de huidige informatie de belangrijkste optie om de eerste race van het seizoen te organiseren.

Dit jaar heeft de Formule 1 al meerdere aanpassingen door moeten voeren vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten. Zo ging de Grand Prix van Saoedi-Arabië begin dit seizoen niet door en werd de race in Bahrein vervangen door het circuit van Maleisië.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.907

    Of de GP van China wel doorgaat is nog maar de vraag.
    Het Shanghai International Circuit en de complete organisatie zal eerst nog moeten worden goedgekeurd door Loek Hartog...

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 15:40
    • Pietje Bell

      Posts: 36.766

      En Loek zal dat hele weekend ook op het circuit stand-by moeten zijn voor de veiligheid mocht er zich iets voordoen om in te kunnen grijpen.

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 16:04
  • Larry Perkins

    Posts: 67.907

    Heerlijk zo'n Chinees voorgerecht, ik kies voor nummel dlie of nummel viel van het menu, maal wel met lijst...

    • + 0
    • 17 sep 2026 - 17:25
    • Larry Perkins

      Posts: 67.907

      Heerlijk die hoogstaande humor met een chique cultureel tintje. Kan niet wachten tot de Grand Prix begint...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.907

      * solly: Gland Plix

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 17:28

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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