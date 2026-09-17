De Formule 1 houdt rekening met een opvallende wijziging op de kalender voor 2027. Mocht het niet mogelijk blijken om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië te organiseren, dan zou China de meest waarschijnlijke kandidaat zijn om het nieuwe seizoen te openen. Dat meldt AutoRacer die de mogelijke kalenderwijziging naar buiten brengt.

De Formule 1 krijgt daarmee opnieuw te maken met een mogelijke verschuiving van de kalender. Bahrein en Saoedi-Arabië staan gepland als belangrijke races in het Midden-Oosten, maar wanneer die vanwege de omstandigheden in de regio niet kunnen doorgaan, moet er naar alternatieven worden gezocht. Australië zou daarbij niet naar voren kunnen worden gehaald.

China krijgt belangrijke rol op kalender

In het scenario waarin zowel Bahrein als Saoedi-Arabië wegvallen, zou de Grand Prix van China de grootste kans maken om de seizoensopener te worden. De race op het Shanghai International Circuit zou daarmee eerder op de kalender komen te staan dan oorspronkelijk gepland.

China is de afgelopen jaren al een vaste waarde op de Formule 1-kalender. De race werd in 2024 na een afwezigheid van enkele jaren opnieuw georganiseerd en is sindsdien onderdeel van het kampioenschap. Een rol als openingsrace zou een nieuwe positie betekenen voor de Grand Prix.

Australië kan niet naar voren

Ook Australië zou een logische kandidaat kunnen lijken om het seizoen te openen, maar volgens de informatie kan de Grand Prix van Australië niet worden vervroegd. Daardoor blijven de mogelijkheden beperkt wanneer Bahrein en Saoedi-Arabië niet kunnen worden georganiseerd.

Het gaat vooralsnog om een scenario en niet om een definitieve wijziging van de Formule 1-kalender. Mocht de situatie in het Midden-Oosten aanleiding geven om de planning voor 2027 aan te passen, dan lijkt China volgens de huidige informatie de belangrijkste optie om de eerste race van het seizoen te organiseren.

Dit jaar heeft de Formule 1 al meerdere aanpassingen door moeten voeren vanwege de onrustige situatie in het Midden-Oosten. Zo ging de Grand Prix van Saoedi-Arabië begin dit seizoen niet door en werd de race in Bahrein vervangen door het circuit van Maleisië.