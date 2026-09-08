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Williams presenteert historische livery voor Madrid

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Williams presenteert historische livery voor Madrid

Het team van Williams verschijnt aankomend weekend in Madrid aan de start met een speciale livery. Op de gloednieuwe Madring zullen thuisheld Carlos Sainz en Alexander Albon rijden met een witte kleurstelling, die is gebaseerd op de kleuren van de wagen waarmee ze in 1981 de constructeurstitel pakte.

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf dit jaar niet langer verreden in Barcelona, maar in Madrid. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de nieuwe Madring af te krijgen, en voor het team van Williams wordt het een speciaal weekend. Niet alleen rijdt Carlos Sainz zijn thuisrace, hij is geboren in Madrid, het team keert ook terug in de stad waar in 1981 voor het laatst werd geracet in de Formule 1. Toen werd er gereden op het circuit van Jarama, dat in de buurt van Madrid ligt.

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Wat is het plan van Williams?

Williams neemt dit weekend eenmalig afscheid van de kenmerkende blauwe livery, en ze kiezen voor de kleuren van de FW07C waarmee ze in 1981 de constructeurstitel pakten. In dat jaar racete de Formule 1 voor het laatst op Jarama, en Williams vindt het tijd om dat te eren. In dat jaar reden Alan Jones en Carlos Reutemann voor het team, en grepen ze met een ruime voorsprong de constructeurstitel. Reutemann greep dat jaar op één punt naast de wereldtitel, die naar Nelson Piquet ging.

Verleden verbinden met het heden

Bij Williams zijn ze heel erg trots op deze kleurstelling, die vandaag werd onthuld tijdens een fan-evenement in Madrid. Teambaas James Vowles klinkt trots in het persbericht: "Onze missie om terug te keren naar de kop van het veld is geworteld in, geïnspireerd door en gevormd door alles wat we in het verleden hebben bereikt. Ik ben heel erg trots dat we dit kunnen vieren met de speciale kleurstelling. Hiermee verbinden we het team dat we destijds in Jarama waren met het team dat we vandaag de dag zijn."

Foto's Williams FW48
F1 Nieuws Williams GP Spanje 2026

Reacties (3)

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  • Jermaine

    Posts: 7.206

    Van mij mogen ze deze livery houden. Vinden hem wel nice!

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 21:49
  • Larry Perkins

    Posts: 67.696

    Op het wit na lijkt het helemaal niet op de livery van de FW07C uit 1981.
    Naast het wit waren delen van de auto destijds (donker)groen. Dit is prut...

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 22:21
    • Supernova

      Posts: 61

      De voorste helft is toch donkergroen (zijkanten)

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 22:34

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ESGrand Prix van Spanje

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  • Race

    15:00 - 17:00

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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
Circuit Zandvoort
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Italië
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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