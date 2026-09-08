Het team van Williams verschijnt aankomend weekend in Madrid aan de start met een speciale livery. Op de gloednieuwe Madring zullen thuisheld Carlos Sainz en Alexander Albon rijden met een witte kleurstelling, die is gebaseerd op de kleuren van de wagen waarmee ze in 1981 de constructeurstitel pakte.

De Spaanse Grand Prix wordt vanaf dit jaar niet langer verreden in Barcelona, maar in Madrid. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de nieuwe Madring af te krijgen, en voor het team van Williams wordt het een speciaal weekend. Niet alleen rijdt Carlos Sainz zijn thuisrace, hij is geboren in Madrid, het team keert ook terug in de stad waar in 1981 voor het laatst werd geracet in de Formule 1. Toen werd er gereden op het circuit van Jarama, dat in de buurt van Madrid ligt.

Wat is het plan van Williams?

Williams neemt dit weekend eenmalig afscheid van de kenmerkende blauwe livery, en ze kiezen voor de kleuren van de FW07C waarmee ze in 1981 de constructeurstitel pakten. In dat jaar racete de Formule 1 voor het laatst op Jarama, en Williams vindt het tijd om dat te eren. In dat jaar reden Alan Jones en Carlos Reutemann voor het team, en grepen ze met een ruime voorsprong de constructeurstitel. Reutemann greep dat jaar op één punt naast de wereldtitel, die naar Nelson Piquet ging.

Verleden verbinden met het heden

Bij Williams zijn ze heel erg trots op deze kleurstelling, die vandaag werd onthuld tijdens een fan-evenement in Madrid. Teambaas James Vowles klinkt trots in het persbericht: "Onze missie om terug te keren naar de kop van het veld is geworteld in, geïnspireerd door en gevormd door alles wat we in het verleden hebben bereikt. Ik ben heel erg trots dat we dit kunnen vieren met de speciale kleurstelling. Hiermee verbinden we het team dat we destijds in Jarama waren met het team dat we vandaag de dag zijn."