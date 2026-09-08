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Williams-teambaas vindt Sainz beter dan Hamilton

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Williams-teambaas vindt Sainz beter dan Hamilton

James Vowles is van mening dat Carlos Sainz de beste coureur is met wie hij ooit heeft samengewerkt. Dat komt mede door één specifieke eigenschap die coureurs zoals Lewis Hamilton volgens de Britse teambaas niet op dezelfde manier bezitten.

Vowles heeft in zijn carrière met heel wat topcoureurs samengewerkt. Bij Honda en Brawn GP werkte hij nauw samen met wereldkampioen Jenson Button en bij Mercedes had hij onder anderen Michael Schumacher en Lewis Hamilton onder zijn hoede. Toch ziet de Williams-teambaas Sainz als de beste coureur met wie hij ooit heeft samengewerkt.

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Eigenschap van Sainz is bijzonder

Tijdens de periode dat Vowles in de pitstraat van Mercedes werkte, won Hamilton zes wereldtitels en wist Nico Rosberg eenmalig het kampioenschap te veroveren. Sinds 2023 heeft de Brit de leiding over Williams, waar hij momenteel nauw samenwerkt met Alex Albon en Sainz. Volgens Vowles is vooral het vermogen van de Spanjaard om feedback te geven ongeëvenaard in de Formule 1.

Tegenover de Spaanse krant Mundo Deportivo vertelde Vowles over de samenwerking met Sainz, die volgens hem erg soepel verloopt. "Carlos is de beste coureur met wie ik op de grid heb samengewerkt als het gaat om de interactie met de engineers. Hij begrijpt hoe hij zijn gevoelens in de auto kan omzetten in bruikbare informatie. En als we de data nu voor ons hebben, kan hij precies de milliseconde aanwijzen waarop het klopt en dat vervolgens in begrijpelijke taal aan de engineers uitleggen."

Sainz vergeleken met Hamilton

Vowles ziet dat Sainz daar beter in is dan zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Lewis kan sensaties heel, heel goed beschrijven, 'Ik voel dit'. Maar als je hem de gegevens presenteert, kan hij die niet koppelen aan het specifieke punt in die gegevens. Carlos kan die stap wel zetten", zo is Vowles duidelijk. 

Sainz heeft inmiddels zijn contract bij Williams met meerdere jaren verlengd. Daarmee blijft de Spanjaard voorlopig een belangrijke schakel binnen het team. Zijn vermogen om technische feedback te geven kan daarbij een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de Williams-bolide.

schwantz34

Posts: 42.821

Nou dan gaat er blijkbaar toch iets niet helemaal goed met het verwerken van al die perfecte feedback van Carlos, want die auto gaat er alleen maar minder en minder door.

  • 4
  • 8 sep 2026 - 19:38
F1 Nieuws Lewis Hamilton Carlos Sainz Jr Michael Schumacher James Vowles Mercedes Williams

Reacties (8)

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  • koppie toe

    Posts: 5.571

    Vowles wil ook graag op Sainzdag komen.

    • + 2
    • 8 sep 2026 - 19:24
  • schwantz34

    Posts: 42.821

    Nou dan gaat er blijkbaar toch iets niet helemaal goed met het verwerken van al die perfecte feedback van Carlos, want die auto gaat er alleen maar minder en minder door.

    • + 4
    • 8 sep 2026 - 19:38
    • Beemerdude

      Posts: 8.469

      @Schwantz; nou, precies mijn 1e gedachte. Of die engineers denken ‘ja joh, zal wel, zorg jij nou maar dat je niet telkens dezelfde fouten maakt en dan gaan we wel een keertje luisteren’

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 19:42
  • F1 bekijker

    Posts: 534

    Wat een gek.

    • + 2
    • 8 sep 2026 - 19:48
    • snailer

      Posts: 34.697

      Vowles is geen F1 bekijker.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 21:00
  • Larry Perkins

    Posts: 67.696

    Helaas paste de volgende belangrijke nuance niet meer in de header...

    "als het gaat om de interactie met de engineers."

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 21:09
    • snailer

      Posts: 34.697

      We hebben juist dit seizoen gezien hoe goed toch Hamilton kan zijn naast de baan. Hard gewerkt aan hoe de hybride optimaler te gebruiken. Gewoon wel op lastige circuits de remmen te veranderen.

      Ik vraag me af hoe slecht de Williams nu zou zijn geweest zonder al die goede feedback als Sainz niet voor Williams had gewerkt.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 23:03
  • Need5Speed

    Posts: 4.466

    OK. Hamilton heeft 102 keer vaker een F1 race gewonnen dan Sainz, en de kans dat Hamilton er nog een paar aan toevoegt is vele malen groter dan dat Sainz dat doet.

    En ja, appels met peren. Lewis heeft gemiddeld voor beter teams gereden dan Carlos. Maar toch.
    Als Vowles werkelijk denkt dat Sainz beter materiaal is dan Hamilton dan hebben we de oorzaak gevonden waarom Williams niet vooruit is te branden.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 23:40

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13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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