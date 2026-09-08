James Vowles is van mening dat Carlos Sainz de beste coureur is met wie hij ooit heeft samengewerkt. Dat komt mede door één specifieke eigenschap die coureurs zoals Lewis Hamilton volgens de Britse teambaas niet op dezelfde manier bezitten.

Vowles heeft in zijn carrière met heel wat topcoureurs samengewerkt. Bij Honda en Brawn GP werkte hij nauw samen met wereldkampioen Jenson Button en bij Mercedes had hij onder anderen Michael Schumacher en Lewis Hamilton onder zijn hoede. Toch ziet de Williams-teambaas Sainz als de beste coureur met wie hij ooit heeft samengewerkt.

Eigenschap van Sainz is bijzonder

Tijdens de periode dat Vowles in de pitstraat van Mercedes werkte, won Hamilton zes wereldtitels en wist Nico Rosberg eenmalig het kampioenschap te veroveren. Sinds 2023 heeft de Brit de leiding over Williams, waar hij momenteel nauw samenwerkt met Alex Albon en Sainz. Volgens Vowles is vooral het vermogen van de Spanjaard om feedback te geven ongeëvenaard in de Formule 1.

Tegenover de Spaanse krant Mundo Deportivo vertelde Vowles over de samenwerking met Sainz, die volgens hem erg soepel verloopt. "Carlos is de beste coureur met wie ik op de grid heb samengewerkt als het gaat om de interactie met de engineers. Hij begrijpt hoe hij zijn gevoelens in de auto kan omzetten in bruikbare informatie. En als we de data nu voor ons hebben, kan hij precies de milliseconde aanwijzen waarop het klopt en dat vervolgens in begrijpelijke taal aan de engineers uitleggen."

Sainz vergeleken met Hamilton

Vowles ziet dat Sainz daar beter in is dan zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "Lewis kan sensaties heel, heel goed beschrijven, 'Ik voel dit'. Maar als je hem de gegevens presenteert, kan hij die niet koppelen aan het specifieke punt in die gegevens. Carlos kan die stap wel zetten", zo is Vowles duidelijk.

Sainz heeft inmiddels zijn contract bij Williams met meerdere jaren verlengd. Daarmee blijft de Spanjaard voorlopig een belangrijke schakel binnen het team. Zijn vermogen om technische feedback te geven kan daarbij een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de Williams-bolide.