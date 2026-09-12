Charles Leclerc verwacht zaterdag een spannende kwalificatie op de Madring. De Ferrari-coureur eindigde vrijdag als tweede in de tweede vrije training, op korte afstand van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Ferrari lijkt daarmee meteen competitief op het nieuwe circuit in Madrid.

Leclerc, die vorige week nog hard crashte op Monza kende naar eigen zeggen een goede eerste dag op de Madring. Het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad stelde de coureurs direct voor de nodige uitdagingen, maar Ferrari wist het programma grotendeels af te werken. Toch ziet de Monegask nog voldoende ruimte om de auto richting de kwalificatie te verbeteren.

Leclerc verwacht spannende strijd om pole

"Het was een interessante dag. Het circuit is voor iedereen nieuw en het is behoorlijk uitdagend", zo laat Leclerc optekenen bij Sky Sports. De Ferrari-coureur verwacht dat de verschillen zaterdag klein zullen zijn. "Ik denk dat de kwalificatie heel spannend gaat worden. We hebben nog veel werk te doen om de auto verder te verbeteren, maar vandaag verliep goed."

Ferrari wist vrijdag bovendien veel belangrijke data te verzamelen. "We hebben ons volledige programma kunnen afwerken en zoveel mogelijk ronden gereden. Dat was een van onze belangrijkste doelen voor vandaag." Leclerc bleef daarmee dicht bij Antonelli, die in de tweede training de snelste tijd neerzette.

Ferrari richt vizier op eerste pole op Madring

De sterke prestaties van Ferrari en Mercedes beloven zaterdag een interessante strijd. Leclerc wil zich voorlopig echter vooral richten op het verbeteren van zijn eigen pakket. Op een nieuw circuit als de Madring kunnen kleine details immers een groot verschil maken tijdens een snelle kwalificatieronde.

"We gaan nu hard aan het werk om de auto klaar te maken voor morgen", aldus Leclerc. De Monegask kijkt alvast uit naar het eerste kwalificatiemoment op de Madring. "Ik kijk ernaar uit om tijdens de kwalificatie iets moois neer te zetten."