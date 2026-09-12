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Leclerc verwacht tij te keren in Madrid: "Wordt interessante kwalificatie"

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Leclerc verwacht tij te keren in Madrid: "Wordt interessante kwalificatie"

Charles Leclerc verwacht zaterdag een spannende kwalificatie op de Madring. De Ferrari-coureur eindigde vrijdag als tweede in de tweede vrije training, op korte afstand van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Ferrari lijkt daarmee meteen competitief op het nieuwe circuit in Madrid.

Leclerc, die vorige week nog hard crashte op Monza kende naar eigen zeggen een goede eerste dag op de Madring. Het nieuwe circuit in de Spaanse hoofdstad stelde de coureurs direct voor de nodige uitdagingen, maar Ferrari wist het programma grotendeels af te werken. Toch ziet de Monegask nog voldoende ruimte om de auto richting de kwalificatie te verbeteren.

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Leclerc verwacht spannende strijd om pole

"Het was een interessante dag. Het circuit is voor iedereen nieuw en het is behoorlijk uitdagend", zo laat Leclerc optekenen bij Sky Sports. De Ferrari-coureur verwacht dat de verschillen zaterdag klein zullen zijn. "Ik denk dat de kwalificatie heel spannend gaat worden. We hebben nog veel werk te doen om de auto verder te verbeteren, maar vandaag verliep goed."

Ferrari wist vrijdag bovendien veel belangrijke data te verzamelen. "We hebben ons volledige programma kunnen afwerken en zoveel mogelijk ronden gereden. Dat was een van onze belangrijkste doelen voor vandaag." Leclerc bleef daarmee dicht bij Antonelli, die in de tweede training de snelste tijd neerzette.

Ferrari richt vizier op eerste pole op Madring

De sterke prestaties van Ferrari en Mercedes beloven zaterdag een interessante strijd. Leclerc wil zich voorlopig echter vooral richten op het verbeteren van zijn eigen pakket. Op een nieuw circuit als de Madring kunnen kleine details immers een groot verschil maken tijdens een snelle kwalificatieronde.

"We gaan nu hard aan het werk om de auto klaar te maken voor morgen", aldus Leclerc. De Monegask kijkt alvast uit naar het eerste kwalificatiemoment op de Madring. "Ik kijk ernaar uit om tijdens de kwalificatie iets moois neer te zetten."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (1)

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  • F1jos

    Posts: 5.584

    Nog spectaculairder dan Monza, ben benieuwd.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 09:55

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
346
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McLaren
285
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Red Bull Racing
201
5
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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