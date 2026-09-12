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Russell maakt zich zorgen over bijzonder probleem

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Russell maakt zich zorgen over bijzonder probleem

Mercedes-coureur George Russell maakt zich een klein beetje zorgen over het feit dat de banden zeer snel slijten op de Madring. Tijdens de eerste twee vrije trainingen maakten de coureurs voor het eerst kennis met de nieuwe baan, en Russell spotte direct een probleem.

Na maanden van voorbereiding was het gisteren eindelijk zover, en kwamen de Formule 1-coureurs voor het eerst de baan op voor de trainingen. Opvallend genoeg was er slechts één rode vlag in de F1-sessies, en dat zorgde ervoor dat de coureurs veel meters konden maken. Na afloop lieten veel teams en coureurs weten dat de banden zeer snel sleten, en dat zorgt voor kopzorgen. De bandenslijtage kan een grote rol gaan spelen in de race, en de tactische meesterbreinen zullen nu al bezig zijn met hun strategieën.

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'Zesstopper snelste optie'

Ook Mercedes-coureur George Russell maakt zich een beetje zorgen. De Britse coureur sprak zich na afloop half grappend uit bij Sky Sports: "Er is een groot vraagteken rondom de bandendegradatie. In de eerste vrije trainingen dachten we met de bandendegradatie die we hadden, dat een strategie met zes pitstops de snelste optie was voor de race!"

Hoe wordt dit scenario geen werkelijkheid?

Russell denkt dat ze een grote stap kunnen zetten voor de rest van het weekend. De Brit probeert zijn eigen zorgen direct de grond in te drukken: "Ik weet zeker dat de bandendegradatie op de zondag beter zal zijn, maar die lange La Monumental (de lange kombocht, red.) doet de banden echt veel pijn en dat zal een grote uitdaging gaan vormen voor iedereen."

Hoe verliep de dag voor Russell?

Russell en zijn team Mercedes kenden in ieder geval wel een sterke vrijdag op de Madring. In de eerste vrije training noteerde Russell de snelste tijd met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In de tweede vrije training werd de snelste tijd dan weer genoteerd door Antoelli, terwijl Russell het met een achterstand van 0,337 seconden moest doen met de vijfde tijd.

NicoS

Posts: 21.224

Precies, laat maar lekker chaotisch worden met VSC of saftycar situaties en veel stops…..;)

  • 1
  • 12 sep 2026 - 10:00
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Spanje 2026

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.143

    Ik deel de mening niet dat er kopzorgen zijn.
    Wat is er mooier dan drie keer stoppen voor andere banden....of vier keer.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 21.224

      Precies, laat maar lekker chaotisch worden met VSC of saftycar situaties en veel stops…..;)

      • + 1
      • 12 sep 2026 - 10:00
    • skibeest

      Posts: 2.164

      Er zijn wel degelijk KOP zorgen bij sjors. Die hebben voornamelijk betrekking op het afdoen van zijn helm

      • + 0
      • 12 sep 2026 - 10:04
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.207

    Ik denk dat dat bandenprobleem uiteindelijk wel zal meevallen. Of althans, de uitwerking daarvan. Op dit idiote circuit is de mogelijkheid tot inhaken uiterst beperkt...

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:47
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.207

    Inhaken en hossen maar...

    Dat hierboven moest natuurlijk inhalen zijn.

    • + 0
    • 12 sep 2026 - 10:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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