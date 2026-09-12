Mercedes-coureur George Russell maakt zich een klein beetje zorgen over het feit dat de banden zeer snel slijten op de Madring. Tijdens de eerste twee vrije trainingen maakten de coureurs voor het eerst kennis met de nieuwe baan, en Russell spotte direct een probleem.

Na maanden van voorbereiding was het gisteren eindelijk zover, en kwamen de Formule 1-coureurs voor het eerst de baan op voor de trainingen. Opvallend genoeg was er slechts één rode vlag in de F1-sessies, en dat zorgde ervoor dat de coureurs veel meters konden maken. Na afloop lieten veel teams en coureurs weten dat de banden zeer snel sleten, en dat zorgt voor kopzorgen. De bandenslijtage kan een grote rol gaan spelen in de race, en de tactische meesterbreinen zullen nu al bezig zijn met hun strategieën.

'Zesstopper snelste optie'

Ook Mercedes-coureur George Russell maakt zich een beetje zorgen. De Britse coureur sprak zich na afloop half grappend uit bij Sky Sports: "Er is een groot vraagteken rondom de bandendegradatie. In de eerste vrije trainingen dachten we met de bandendegradatie die we hadden, dat een strategie met zes pitstops de snelste optie was voor de race!"

Hoe wordt dit scenario geen werkelijkheid?

Russell denkt dat ze een grote stap kunnen zetten voor de rest van het weekend. De Brit probeert zijn eigen zorgen direct de grond in te drukken: "Ik weet zeker dat de bandendegradatie op de zondag beter zal zijn, maar die lange La Monumental (de lange kombocht, red.) doet de banden echt veel pijn en dat zal een grote uitdaging gaan vormen voor iedereen."

Hoe verliep de dag voor Russell?

Russell en zijn team Mercedes kenden in ieder geval wel een sterke vrijdag op de Madring. In de eerste vrije training noteerde Russell de snelste tijd met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. In de tweede vrije training werd de snelste tijd dan weer genoteerd door Antoelli, terwijl Russell het met een achterstand van 0,337 seconden moest doen met de vijfde tijd.