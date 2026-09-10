Charles Leclerc mist mogelijk de Grand Prix van Spanje. De Monegask crashte afgelopen weekend op harde wijze tijdens de Grand Prix van Italië, waardoor hij nog niet zeker is voor de race op de Madring. Leclerc zal naar verluidt een medische keuring ondergaan, waarna beslist wordt of hij mag deelnemen aan de Spaanse GP.

Leclerc kende een ongekend harde crash tijdens de Formule 1-race op Monza. In het begin van de thuisrace van Ferrari verloor de Monegask de controle over het stuur en vloog hij met maar liefst 60G de bandenstapel in. Leclerc stapte ongedeerd uit maar of hij daadwerkelijk mee kan doen aan de komende GP, moet nog maar blijken.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Leclerc ondergaat medische keuring

Volgens het Spaanse Marca zal een medische keuring bepalen of Leclerc mag deelnemen aan de Spaanse Grand Prix op de Madring. De Monegask zal daarbij een aantal checks krijgen, waardoor de artsen een indicatie krijgen hoe hij ervoor staat.

Leclerc zal onderzocht worden door dokter Isabel Ornaque. Zij onderzocht Leclerc al eerder nadat hij in de muur was beland tijdens de Grand Prix van Monaco eerder dit jaar. Toen werd de Ferrari-coureur op tijd goedgekeurd voor de race daarop in Barcelona.

Ferrari heeft vervanger al klaar staan

Mocht Leclerc afgekeurd worden, heeft Ferrari naar verluidt al een vervanger op de korrel. Volgens meerdere geluiden staat Antonio Giovinazzi klaar om in de SF-26 achter het stuur te kruipen. Momenteel is de Italiaan fabrieksrijder en testcoureur van Ferrari en komt hij uit in het WEC. Eerder kwam hij uit in de Formule 1 voor Sauber, wat later werd omgedoopt tot Alfa Romeo.

Ferrari heeft al vaker te maken gehad met coureurs die middenin het seizoen vervangen moesten worden. Zo moesten Luca Badoer en Giancarlo Fisichella in 2009 instappen nadat Felipe Massa een megacrash kende tijdens de Grand Prix van Hongarije. Daarnaast werd Oliver Bearman klaargestoomd door de Scuderia tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024, nadat Carlos Sainz in het ziekenhuis terechtkwam met een blindedarmontsteking.