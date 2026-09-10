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Ferrari houdt adem in: Leclerc ondergaat medische keuring in Madrid

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Ferrari houdt adem in: Leclerc ondergaat medische keuring in Madrid

Charles Leclerc mist mogelijk de Grand Prix van Spanje. De Monegask crashte afgelopen weekend op harde wijze tijdens de Grand Prix van Italië, waardoor hij nog niet zeker is voor de race op de Madring. Leclerc zal naar verluidt een medische keuring ondergaan, waarna beslist wordt of hij mag deelnemen aan de Spaanse GP. 

Leclerc kende een ongekend harde crash tijdens de Formule 1-race op Monza. In het begin van de thuisrace van Ferrari verloor de Monegask de controle over het stuur en vloog hij met maar liefst 60G de bandenstapel in. Leclerc stapte ongedeerd uit maar of hij daadwerkelijk mee kan doen aan de komende GP, moet nog maar blijken. 

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Leclerc ondergaat medische keuring 

Volgens het Spaanse Marca zal een medische keuring bepalen of Leclerc mag deelnemen aan de Spaanse Grand Prix op de Madring. De Monegask zal daarbij een aantal checks krijgen, waardoor de artsen een indicatie krijgen hoe hij ervoor staat. 

Leclerc zal onderzocht worden door dokter Isabel Ornaque. Zij onderzocht Leclerc al eerder nadat hij in de muur was beland tijdens de Grand Prix van Monaco eerder dit jaar. Toen werd de Ferrari-coureur op tijd goedgekeurd voor de race daarop in Barcelona. 

Ferrari heeft vervanger al klaar staan 

Mocht Leclerc afgekeurd worden, heeft Ferrari naar verluidt al een vervanger op de korrel. Volgens meerdere geluiden staat Antonio Giovinazzi klaar om in de SF-26 achter het stuur te kruipen. Momenteel is de Italiaan fabrieksrijder en testcoureur van Ferrari en komt hij uit in het WEC. Eerder kwam hij uit in de Formule 1 voor Sauber, wat later werd omgedoopt tot Alfa Romeo. 

Ferrari heeft al vaker te maken gehad met coureurs die middenin het seizoen vervangen moesten worden. Zo moesten Luca Badoer en Giancarlo Fisichella in 2009 instappen nadat Felipe Massa een megacrash kende tijdens de Grand Prix van Hongarije. Daarnaast werd Oliver Bearman klaargestoomd door de Scuderia tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2024, nadat Carlos Sainz in het ziekenhuis terechtkwam met een blindedarmontsteking. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Spanje 2026

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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