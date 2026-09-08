Charles Leclerc staat mogelijk voor een race tegen de klok richting de Grand Prix van Spanje. Volgens AutoSprint houdt Ferrari na zijn zware crash tijdens de GP van Italië rekening met een scenario waarin de Monegask niet het volledige weekend in Madrid kan afwerken. Antonio Giovinazzi zou daarom al zijn gewaarschuwd om indien nodig in te vallen.

Leclerc wordt voorlopig gewoon verwacht tijdens de eerste vrije training op het nieuwe circuit van Madrid. Ferrari wil daar zelf beoordelen hoe de Ferrari-coureur zich voelt na de harde impact op Monza. Pas daarna wordt beslist of hij ook de rest van het raceweekend kan afwerken.

Ferrari neemt geen enkel risico met Leclerc

Leclerc verloor tijdens de openingsfase van de Italiaanse Grand Prix de controle over zijn SF-26 en knalde met hoge snelheid in de bandenstapels bij de Parabolica. De Monegask kon zijn Ferrari zelfstandig verlaten en de eerste medische controles brachten geen ernstige problemen aan het licht. Toch meldde Leclerc na het incident dat hij tijdelijk problemen had met zijn zicht, vooral aan zijn rechteroog.

De klachten verdwenen snel, maar Ferrari wil absoluut geen risico nemen. Volgens de huidige planning stapt Leclerc tijdens de FP1 opnieuw in de SF-26. Die sessie moet duidelijk maken of hij fysiek voldoende hersteld is om het volledige weekend in Madrid af te werken. De daaropvolgende beslissing ligt volledig bij de Italiaanse renstal en de medische staf.

Giovinazzi houdt zich klaar voor onverwachte F1-kans

Ferrari zou ondertussen Antonio Giovinazzi hebben gewaarschuwd. De Italiaan komt rechtstreeks uit de Verenigde Staten, waar hij met Alessandro Pier Guidi en James Calado de Lone Star Le Mans reed met de Ferrari 499P. Giovinazzi kende daar een sterk weekend door de pole te pakken in de Hyperpole. Hij klokte exact dezelfde tijd als de Cadillac van Jack Aitken, maar kreeg de eerste startplek omdat hij zijn tijd als eerste had neergezet.

De race verliep vervolgens een stuk minder succesvol voor de Ferrari met nummer 51. Giovinazzi en zijn teamgenoten zakten na verschillende incidenten en een ongelukkige timing van de laatste Safety Car terug naar de elfde plaats. De andere Ferrari 499P won de wedstrijd. Giovinazzi zou daardoor mogelijk in enkele dagen tijd van het WEC naar de Formule 1 overstappen. Voorlopig is zijn aanwezigheid in Madrid echter vooral een voorzorgsmaatregel, want Ferrari hoopt gewoon met Leclerc aan de start te verschijnen.