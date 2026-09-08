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'Leclerc mist mogelijk GP Madrid na megacrash: Ferrari heeft al vervanger'

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'Leclerc mist mogelijk GP Madrid na megacrash: Ferrari heeft al vervanger'

Charles Leclerc staat mogelijk voor een race tegen de klok richting de Grand Prix van Spanje. Volgens AutoSprint houdt Ferrari na zijn zware crash tijdens de GP van Italië rekening met een scenario waarin de Monegask niet het volledige weekend in Madrid kan afwerken. Antonio Giovinazzi zou daarom al zijn gewaarschuwd om indien nodig in te vallen.

Leclerc wordt voorlopig gewoon verwacht tijdens de eerste vrije training op het nieuwe circuit van Madrid. Ferrari wil daar zelf beoordelen hoe de Ferrari-coureur zich voelt na de harde impact op Monza. Pas daarna wordt beslist of hij ook de rest van het raceweekend kan afwerken.

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Ferrari neemt geen enkel risico met Leclerc

Leclerc verloor tijdens de openingsfase van de Italiaanse Grand Prix de controle over zijn SF-26 en knalde met hoge snelheid in de bandenstapels bij de Parabolica. De Monegask kon zijn Ferrari zelfstandig verlaten en de eerste medische controles brachten geen ernstige problemen aan het licht. Toch meldde Leclerc na het incident dat hij tijdelijk problemen had met zijn zicht, vooral aan zijn rechteroog.

De klachten verdwenen snel, maar Ferrari wil absoluut geen risico nemen. Volgens de huidige planning stapt Leclerc tijdens de FP1 opnieuw in de SF-26. Die sessie moet duidelijk maken of hij fysiek voldoende hersteld is om het volledige weekend in Madrid af te werken. De daaropvolgende beslissing ligt volledig bij de Italiaanse renstal en de medische staf.

Giovinazzi houdt zich klaar voor onverwachte F1-kans

Ferrari zou ondertussen Antonio Giovinazzi hebben gewaarschuwd. De Italiaan komt rechtstreeks uit de Verenigde Staten, waar hij met Alessandro Pier Guidi en James Calado de Lone Star Le Mans reed met de Ferrari 499P. Giovinazzi kende daar een sterk weekend door de pole te pakken in de Hyperpole. Hij klokte exact dezelfde tijd als de Cadillac van Jack Aitken, maar kreeg de eerste startplek omdat hij zijn tijd als eerste had neergezet.

De race verliep vervolgens een stuk minder succesvol voor de Ferrari met nummer 51. Giovinazzi en zijn teamgenoten zakten na verschillende incidenten en een ongelukkige timing van de laatste Safety Car terug naar de elfde plaats. De andere Ferrari 499P won de wedstrijd. Giovinazzi zou daardoor mogelijk in enkele dagen tijd van het WEC naar de Formule 1 overstappen. Voorlopig is zijn aanwezigheid in Madrid echter vooral een voorzorgsmaatregel, want Ferrari hoopt gewoon met Leclerc aan de start te verschijnen.

Snork

Posts: 23.052

En niemand heeft het over de SF-26 van Leclerc. Dat arme ding is helemaal kreupel gebutst en moet vrijdag weer het circuit op. Beetje compassie voor de auto aub.

  • 5
  • 8 sep 2026 - 15:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Antonio Giovinazzi Charles Leclerc Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (8)

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  • F1 bekijker

    Posts: 533

    En morgen ga je melden dat hij oké is?

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 15:03
  • shakedown

    Posts: 1.996

    LeClerc mist helemaal niets. Geen enkele F1 coureur wil een race missen. Mocht het al een probleem zijn, dan liegt ie gewoon dat het geen probleem is....

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 15:13
    • Pietje Bell

      Posts: 36.630

      Hij heeft gisteren een heleboel onderzoeken gehad en is OK verklaard.
      Nu moeten de artsen van de FIA dat nog overnemen.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 15:23
  • Snork

    Posts: 23.052

    En niemand heeft het over de SF-26 van Leclerc. Dat arme ding is helemaal kreupel gebutst en moet vrijdag weer het circuit op. Beetje compassie voor de auto aub.

    • + 5
    • 8 sep 2026 - 15:22
    • Tifoso-01

      Posts: 3.904

      Zijn PU met ADUO-2 is beschadigd en nu krijgt Charles waarschijnlijk een gridpanelty in Madrid lees ik net.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 15:54
  • Cherokee

    Posts: 5.412

    Wat mij opviel: Max crashte destijds op Silverstone zijdelings met zo'n 51 G. Leclerc crashte nu zijdelings met zo'n 50 G. Beide hebben dezelfde klachten over hun zicht. Verstappen zei veel later dat hij daar vrij lang last van had gehad, maar dat stil had gehouden omdat hij wel wilde rijden. Wat zou Charles nu hebben en doen?

    • + 2
    • 8 sep 2026 - 16:02
    • Supa

      Posts: 2.744

      Betrouwbare bronnen melden 60 G

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 16:28
    • mordor

      Posts: 2.202

      Dat was ook mijn eerste gedachte. Het verbaast mij niets als Charles de rest van het seizoen dubbel ziet. (En, net als Max, gewoon stilhouden). Wordt er een keer met geel gezwaaid, roept ie dubbel geel?. Dan weet je genoeg....

      • + 3
      • 8 sep 2026 - 16:58

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Verenigde Staten van Amerika
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
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Coureursprofiel

IT Antonio Giovinazzi 99
  • Team Ferrari
  • Punten 21
  • Podiums 0
  • Grand Prix 62
  • Land IT
  • Geb. datum 14 dec 1993 (32)
  • Geb. plaats Martina Franca, IT
  • Gewicht 63 kg
  • Lengte 1,83 m
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Team profiel

Ferrari
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