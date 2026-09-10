Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld kunnen zich opmaken voor een opvallend warm raceweekend op de Madring. De eerste Grand Prix van Madrid lijkt voorlopig onder vrijwel ideale weersomstandigheden verreden te worden. Regen lijkt geen grote rol te gaan spelen, terwijl de temperaturen flink oplopen.

Op vrijdag wordt het al zonnig en warm in de Spaanse hoofdstad. Ook zaterdag en zondag blijft de zon volop aanwezig. Tijdens de racedag kan het kwik zelfs richting de 33 graden Celsius gaan. Dat maakt de omstandigheden op het nieuwe circuit extra interessant, zeker in combinatie met het verse asfalt.

Hoge temperaturen zorgen voor extra uitdaging

De hoge temperaturen kunnen namelijk een belangrijke rol gaan spelen bij het gedrag van de banden. Pirelli waarschuwde eerder al dat de Madring tot de zwaarste circuits van het seizoen behoort wat betreft de energie die door de banden wordt verwerkt. De laterale krachten zouden vergelijkbaar zijn met die op Barcelona en Silverstone.

Daar komt bij dat het asfalt nog nauwelijks is ingereden. Het oppervlak is volgens Pirelli zeer glad en heeft in eerste instantie weinig grip. Naarmate de sessies vorderen, zal er steeds meer rubber op de baan komen. De combinatie van hoge temperaturen en een snel veranderend circuit kan daardoor voor flinke verschillen tussen de teams zorgen.

Verstappen wacht belangrijke eerste kennismaking

Voor Verstappen wordt het bovendien een belangrijke eerste kennismaking met de Madring. De Nederlander heeft nog nooit met een Formule 1-auto op het circuit gereden en zal tijdens de vrije trainingen moeten ontdekken hoe de RB22 zich gedraagt op het nieuwe asfalt. Vooral de juiste balans tussen de snelle en technische delen wordt daarbij cruciaal.

Ferrari beschikt op dat vlak over een klein voordeel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden eerder al met de SF-26 over de Madring tijdens een filming day. Die data zijn door de beperkte omstandigheden niet volledig representatief, maar kunnen Ferrari wel helpen bij de eerste afstelling. Voor Verstappen en Red Bull wordt het vooral zaak om snel antwoorden te vinden op het nieuwe circuit. Met volop zon, temperaturen boven de dertig graden en een baan die per ronde kan veranderen, ligt er meteen een interessante uitdaging te wachten.