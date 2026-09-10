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Weerbericht Madring: Wat kan Verstappen verwachten?

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<b> Weerbericht Madring: </b> Wat kan Verstappen verwachten?

Max Verstappen en de rest van het Formule 1-veld kunnen zich opmaken voor een opvallend warm raceweekend op de Madring. De eerste Grand Prix van Madrid lijkt voorlopig onder vrijwel ideale weersomstandigheden verreden te worden. Regen lijkt geen grote rol te gaan spelen, terwijl de temperaturen flink oplopen.

Op vrijdag wordt het al zonnig en warm in de Spaanse hoofdstad. Ook zaterdag en zondag blijft de zon volop aanwezig. Tijdens de racedag kan het kwik zelfs richting de 33 graden Celsius gaan. Dat maakt de omstandigheden op het nieuwe circuit extra interessant, zeker in combinatie met het verse asfalt.

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Hoge temperaturen zorgen voor extra uitdaging

De hoge temperaturen kunnen namelijk een belangrijke rol gaan spelen bij het gedrag van de banden. Pirelli waarschuwde eerder al dat de Madring tot de zwaarste circuits van het seizoen behoort wat betreft de energie die door de banden wordt verwerkt. De laterale krachten zouden vergelijkbaar zijn met die op Barcelona en Silverstone.

Daar komt bij dat het asfalt nog nauwelijks is ingereden. Het oppervlak is volgens Pirelli zeer glad en heeft in eerste instantie weinig grip. Naarmate de sessies vorderen, zal er steeds meer rubber op de baan komen. De combinatie van hoge temperaturen en een snel veranderend circuit kan daardoor voor flinke verschillen tussen de teams zorgen.

Verstappen wacht belangrijke eerste kennismaking

Voor Verstappen wordt het bovendien een belangrijke eerste kennismaking met de Madring. De Nederlander heeft nog nooit met een Formule 1-auto op het circuit gereden en zal tijdens de vrije trainingen moeten ontdekken hoe de RB22 zich gedraagt op het nieuwe asfalt. Vooral de juiste balans tussen de snelle en technische delen wordt daarbij cruciaal.

Ferrari beschikt op dat vlak over een klein voordeel. Charles Leclerc en Lewis Hamilton reden eerder al met de SF-26 over de Madring tijdens een filming day. Die data zijn door de beperkte omstandigheden niet volledig representatief, maar kunnen Ferrari wel helpen bij de eerste afstelling. Voor Verstappen en Red Bull wordt het vooral zaak om snel antwoorden te vinden op het nieuwe circuit. Met volop zon, temperaturen boven de dertig graden en een baan die per ronde kan veranderen, ligt er meteen een interessante uitdaging te wachten.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (6)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.125

    Voor Max wordt het 'n bijna perfecte dag om te gaan racen.
    Droog en warm.

    Voor de rest wordt het 'n race om gauw te vergeten.
    Nat en koud.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:25
  • Snork

    Posts: 23.061

    Sinterklaas gaat ook nog even kijken, pakt dan z'n boot in, stookt de stoommachine weer op en gaat dan koers zetten naar Nederland.
    Wordt ook wel tijd, ik heb de eerste zak pepernoten al achter de kiezen.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.125

      Haha, hier al van die taai taai....lekkerrrr.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:34
    • snailer

      Posts: 34.716

      Gisteren bij de mondensmit geweest. Ik wacht nog even. Maar niet erg. St. Moet eerst nog Monaco aandoe. Lilly gaat op voor haar eerste st. cadeau.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 14:14
  • Pietje Bell

    Posts: 36.657

    Gistermiddag: Je bent 28 jaar jong en pakt even je vervoersmiddel
    om naar je werk te gaan.

    urlr.me/h7gjMy

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:32
  • F1 bekijker

    Posts: 535

    Alleen Max? dan is de winnaar al bekent.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:52

ES Grand Prix van Spanje

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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