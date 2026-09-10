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Gasly vreest chaos in Madrid: "Zet mijn geld in op een rode vlag"

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Gasly vreest chaos in Madrid: "Zet mijn geld in op een rode vlag"

Alpine-coureur Pierre Gasly voorspelt een grote chaos voor het raceweekend op de Madring. De Fransman heeft het circuit uitgeprobeerd op de simulator, en is daarbij naar eigen zeggen in elke bocht gecrasht. Gasly is zeker niet de enige coureur die veel problemen verwacht.

De nieuwe Spaanse Grand Prix staat dit jaar voor het eerst op de kalender. De race wordt voor het eerst verreden in de hoofdstad Madrid, waar rondom het IFEMA-complex de Madring is aangelegd. Het gaat om een semistratencircuit met veel krappe bochten, weinig uitloopzones en veel muren. Het is de verwachting dat de coureurs voor een enorme uitdaging staan, en dat gaat mogelijk gepaard met veel chaos. Tijdens een speciale F3-test regende het recent al rode vlaggen.

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'Ik verwacht een rode vlag'

Ook Alpine-coureur Pierre Gasly verwacht dat het een zeer chaotisch weekend gaat worden. De verrassende polesitter van afgelopen weekend maakte daar in de enorme paddock in Madrid geen geheim van: "Ik zet mijn geld in op een rode vlag. Dat zeker. Qua rijden moet ik zeggen dat het op de simulator heel leuk en heel spannend was. Ik heb een goed beeld kunnen krijgen en ik heb kennisgemaakt met elke muur in elke bocht! Dus ik weet wel wat ik niét moet doen!"

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Het is in ieder geval geen circuit waar de coureurs even om zich heen kunnen kijken: "Ik denk dat het heel erg uitdagend gaat worden, vooral als je het hebt over de evolutie van de baan. Er zullen waarschijnlijk veel veranderingen met de grip zijn. Je krijgt hier te maken met remzones die niet helemaal recht zijn, eerder een soort kronkelig, en met veel blinde bochten, banking en hoogteverschillen."

Gasly staat niet alleen

De grootste uitdaging is waarschijnlijk de lange kombocht 'La Monumental', waar de coureurs morgen tijdens de vrije trainingen kennis mee gaan maken. Gasly is niet de enige coureur die zich zorgen maakt, eerder deze week stelde Max Verstappen tijdens een livestream op Twitch dat hij harde crashes verwacht.

Snork

Posts: 23.066

Lekker of de softs starten, want in eerste ronden tetteren er wel een paar auto's de muur in.

  • 1
  • 10 sep 2026 - 16:58
F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine GP Spanje 2026

Reacties (8)

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  • The Wolf

    Posts: 1.494

    cool. me love chaos

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 14:53
  • schwantz34

    Posts: 42.835

    Ach, ze kunnen de naam van de baan na dit weekend nog altijd eenvoudig omturnen naar Madricrashring...

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 15:02
    • The Wolf

      Posts: 1.494

      veel rode vlaggetjes, betekend voldoende bier koud hebben liggen, je wilt niet droog vallen voor de finish

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 16:33
    • Snork

      Posts: 23.066

      Voor de niet drinkers: popcorn, veel popcorn.
      Of pepernoten, ook lekker. Het mag weer.
      Of taai taai, voor Ouw.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 16:59
    • Larry Perkins

      Posts: 67.733

      "GARE RAPEN, GARE RAPEN!", krijst iemand vanuit een schuur...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:17
  • Snork

    Posts: 23.066

    Lekker of de softs starten, want in eerste ronden tetteren er wel een paar auto's de muur in.

    • + 1
    • 10 sep 2026 - 16:58
    • Larry Perkins

      Posts: 67.733

      En op softs eindig je ook niet zo hard in de muur...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 17:15
  • Larry Perkins

    Posts: 67.733

    Die foto, hoe doorzichtig.

    Gasly vreest chaos in Madrid: "Zet mijn geld in op een rode vlag."

    En vervolgens kijkt hij lachend naar Colapinto...

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 17:13

ES Grand Prix van Spanje

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    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

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  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

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  • Kwalificatie

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 505
  • Podiums 6
  • Grand Prix 191
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (30)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
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Team profiel

Alpine
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