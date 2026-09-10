Alpine-coureur Pierre Gasly voorspelt een grote chaos voor het raceweekend op de Madring. De Fransman heeft het circuit uitgeprobeerd op de simulator, en is daarbij naar eigen zeggen in elke bocht gecrasht. Gasly is zeker niet de enige coureur die veel problemen verwacht.

De nieuwe Spaanse Grand Prix staat dit jaar voor het eerst op de kalender. De race wordt voor het eerst verreden in de hoofdstad Madrid, waar rondom het IFEMA-complex de Madring is aangelegd. Het gaat om een semistratencircuit met veel krappe bochten, weinig uitloopzones en veel muren. Het is de verwachting dat de coureurs voor een enorme uitdaging staan, en dat gaat mogelijk gepaard met veel chaos. Tijdens een speciale F3-test regende het recent al rode vlaggen.

'Ik verwacht een rode vlag'

Ook Alpine-coureur Pierre Gasly verwacht dat het een zeer chaotisch weekend gaat worden. De verrassende polesitter van afgelopen weekend maakte daar in de enorme paddock in Madrid geen geheim van: "Ik zet mijn geld in op een rode vlag. Dat zeker. Qua rijden moet ik zeggen dat het op de simulator heel leuk en heel spannend was. Ik heb een goed beeld kunnen krijgen en ik heb kennisgemaakt met elke muur in elke bocht! Dus ik weet wel wat ik niét moet doen!"

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Het is in ieder geval geen circuit waar de coureurs even om zich heen kunnen kijken: "Ik denk dat het heel erg uitdagend gaat worden, vooral als je het hebt over de evolutie van de baan. Er zullen waarschijnlijk veel veranderingen met de grip zijn. Je krijgt hier te maken met remzones die niet helemaal recht zijn, eerder een soort kronkelig, en met veel blinde bochten, banking en hoogteverschillen."

Gasly staat niet alleen

De grootste uitdaging is waarschijnlijk de lange kombocht 'La Monumental', waar de coureurs morgen tijdens de vrije trainingen kennis mee gaan maken. Gasly is niet de enige coureur die zich zorgen maakt, eerder deze week stelde Max Verstappen tijdens een livestream op Twitch dat hij harde crashes verwacht.