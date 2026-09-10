Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte zich even zorgen toen hij zag wat Andrea Kimi Antonelli deed om zijn zege in Monza te vieren. Antonelli ging karten met een deel van het team, en Wolff vroeg hem of hij hem aan het einde van de dag wilde laten weten of alles in orde was.

Antonelli zorgde afgelopen weekend voor een prachtig volksfeest op het circuit van Monza. Door een motorwissel startte hij de race vanaf de negentiende plaats, maar hij werkte zich binnen een mum van tijd naar voren en vond snel aansluiting bij de kopgroep. Hij vocht lange tijd met zijn teamgenoot George Russell, en wist de Brit in de absolute slotfase te verschalken. De vreugde bij Antonelli was groot, en daags na de race ging de WK-leider samen met mensen van het team en vrienden karten.

Waar maakte Wolff zich zorgen over?

Het was een activiteit die in het teken stond van ontspanning, maar teambaas Toto Wolff hield wel even zijn hart vast. In een interview met La Gazzetta dello Sport voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix, legt hij dat uit: "Hij is iemand die van racen houdt en ik weet dat een dag in de karts zijn manier is om te ontspannen en zijn batterijen op te laden. Dat is altijd zo geweest."

"Ik zag het hele team lachen en plezier maken, en dat is het belangrijkste na zo'n druk weekend. Ik was zelf wat minder ontspannen, omdat ons team in het verleden wel eens ongelukken heeft gehad tijdens activiteiten buiten de raceweekenden, dus ik vroeg Kimi aan het einde van de dag te laten weten of alles in orde was."

Wolffs eigen ongeval

Wolff spreekt uit ervaring, en als er wordt gevraagd aan wat voor ongelukken hij denkt, is zijn antwoord duidelijk: "In 2014 waren we met het team in Wenen, voor het raceweekend in Hongarije, en we organiseerden een fietstocht. We kregen een zwaar ongeluk en ik brak mijn pols, elleboog, schouder en sleutelbeen. Veel van ons raakten toen gewond, dus ik was blij dat ze het vierden, maar ik was ook een beetje nerveus!"