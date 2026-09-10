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Wolff maakte zich zorgen over uitstapje Antonelli

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Wolff maakte zich zorgen over uitstapje Antonelli

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte zich even zorgen toen hij zag wat Andrea Kimi Antonelli deed om zijn zege in Monza te vieren. Antonelli ging karten met een deel van het team, en Wolff vroeg hem of hij hem aan het einde van de dag wilde laten weten of alles in orde was.

Antonelli zorgde afgelopen weekend voor een prachtig volksfeest op het circuit van Monza. Door een motorwissel startte hij de race vanaf de negentiende plaats, maar hij werkte zich binnen een mum van tijd naar voren en vond snel aansluiting bij de kopgroep. Hij vocht lange tijd met zijn teamgenoot George Russell, en wist de Brit in de absolute slotfase te verschalken. De vreugde bij Antonelli was groot, en daags na de race ging de WK-leider samen met mensen van het team en vrienden karten.

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Waar maakte Wolff zich zorgen over?

Het was een activiteit die in het teken stond van ontspanning, maar teambaas Toto Wolff hield wel even zijn hart vast. In een interview met La Gazzetta dello Sport voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix, legt hij dat uit: "Hij is iemand die van racen houdt en ik weet dat een dag in de karts zijn manier is om te ontspannen en zijn batterijen op te laden. Dat is altijd zo geweest."

"Ik zag het hele team lachen en plezier maken, en dat is het belangrijkste na zo'n druk weekend. Ik was zelf wat minder ontspannen, omdat ons team in het verleden wel eens ongelukken heeft gehad tijdens activiteiten buiten de raceweekenden, dus ik vroeg Kimi aan het einde van de dag te laten weten of alles in orde was."

Wolffs eigen ongeval

Wolff spreekt uit ervaring, en als er wordt gevraagd aan wat voor ongelukken hij denkt, is zijn antwoord duidelijk: "In 2014 waren we met het team in Wenen, voor het raceweekend in Hongarije, en we organiseerden een fietstocht. We kregen een zwaar ongeluk en ik brak mijn pols, elleboog, schouder en sleutelbeen. Veel van ons raakten toen gewond, dus ik was blij dat ze het vierden, maar ik was ook een beetje nerveus!"

Larry Perkins

Posts: 67.721

Wellicht is dat het geheim van Mercedes, dat ze de batterijen ook buiten de GP-weekenden om opladen...

  • 1
  • 10 sep 2026 - 13:13
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.396

    "Hij is iemand die van racen houdt en ik weet dat een dag in de karts zijn manier is om te ontspannen en zijn batterijen op te laden. Dat is altijd zo geweest."
    Dat is hij in 2026 toch sowieso al gewend om te doen?

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:54
    • Larry Perkins

      Posts: 67.721

      Wellicht is dat het geheim van Mercedes, dat ze de batterijen ook buiten de GP-weekenden om opladen...

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 13:13
  • Polleken

    Posts: 1.053

    Ook een reden geweest voor Max om niet naar Mercedes te gaan . Hij zou daar niet mee mogen doen met de 24 uurs .

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:54
    • Larry Perkins

      Posts: 67.721

      Ja wel maar dan wordt Max na elke sessie gebeld door Toffe Toto of hij nog helemaal in orde is...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.124

    Schijnt dat Kimi na het pompen van zijn vriendin ook even moet bellen naar/met Toto om te zeggen dat het allemaal goed ging...

    Nou moest ik dat vroeger ook doen hoor.
    Na het pompen van ....'n vriendin, moest ik ook m'n pa bellen om te zeggen dat het goed was gegaan.
    Alleen moest ik dan eerst 'n telefoon cel opzoeken....toen hadden we alleen nog maar postduiven en in de stad 'n telefoon cel.

    Maar ik woonde zelf in 'n durpke en moest ik eerst op m'n brommer naar de stad gaan...
    Toen heb ik met mn pa afgesproken dat ik zou wachten tot ik thuis was om alles in geuren en kleuren te vertellen.
    En dat was goed!

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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