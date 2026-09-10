Günther Steiner heeft voor flink wat verbazing gezorgd met zijn keuze voor de toekomst van de Formule 1. Als de voormalig Haas-teambaas één coureur voor de komende vier seizoenen mocht vastleggen, zou hij niet voor Max Verstappen kiezen. Steiner geeft de voorkeur aan Kimi Antonelli, omdat hij verwacht dat de jonge Italiaan zich de komende jaren nog enorm kan ontwikkelen.

De keuze van Steiner is opvallend, zeker gezien het palmares van Verstappen. De Nederlander is viervoudig wereldkampioen en behoort nu al tot de absolute top van de Formule 1. Toch denkt Steiner dat Antonelli op langere termijn nóg beter kan worden. De sterke prestaties van de Mercedes-coureur in Monza hebben dat vertrouwen alleen maar verder versterkt.

Steiner ziet Antonelli boven Verstappen

"Als ik één coureur voor vier jaar moet kiezen, ga ik voor Kimi. Als de keuze over slechts twee jaar zou gaan, zou mijn antwoord misschien anders zijn. Maar als ik hem vier seizoenen mag houden, denk ik dat Antonelli uiteindelijk beter zal zijn dan Max", legt Steiner uit bij The Red Flags Podcast.

De oud-teambaas benadrukt daarmee dat hij Verstappen niet ineens minder hoog inschat. Het verschil zit vooral in de ontwikkeling die hij bij Antonelli verwacht. De Italiaan heeft zich in korte tijd sterk aangepast aan de Formule 1 en liet in Monza opnieuw zien waarom er zoveel vertrouwen in hem is. Verstappen blijft ondertussen gewoon onderdeel van Steiners ideale team.

Sterker nog, wanneer Steiner zijn tweede keuze moet aanwijzen, twijfelt hij geen moment. "Na Kimi kies ik Max. Daarna zou ik voor Lando Norris gaan. Vervolgens wordt het een stuk moeilijker", aldus Steiner. Wanneer hij zijn vier favoriete coureurs voor volgend seizoen moet noemen, komt hij uiteindelijk uit bij Verstappen, Antonelli, Norris en Fernando Alonso.

'Antonelli's race misschien wel sterker dan die van Max'

Steiners vertrouwen in Antonelli werd tijdens de Grand Prix van Italië nog maar eens gevoed. De voormalig Haas-baas vergelijkt de prestatie van de Italiaan zelfs met een van Verstappens meest indrukwekkende races uit de afgelopen jaren: zijn overwinning tijdens de natte Grand Prix van Brazilië in 2024.

"Wat Max in Brazilië deed, was waarschijnlijk een van de beste prestaties die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat was alleen veel spectaculairder. Je zat toen voortdurend te kijken en dacht: wat gebeurt hier allemaal? Bij Kimi zag het er veel rustiger uit", vertelt Steiner.

Toch vindt Steiner de prestatie van Antonelli mogelijk zelfs indrukwekkender. De Mercedes-coureur maakte volgens hem nauwelijks fouten en nam geen onnodige risico's. "Misschien was Kimi's race zelfs sterker, alleen zag het er minder spectaculair uit. Max moest in Brazilië door de regen veel risico nemen, terwijl Kimi in Monza gewoon ontzettend solide reed. Er gebeurde eigenlijk niets geks en juist dat vond ik indrukwekkend. Hij bleef rustig, maakte geen onnodige fouten en reed een fantastische race."

Voor Steiner is dat precies waarom Antonelli zo'n interessante toekomst voor zich heeft. De Italiaan hoeft Verstappen vandaag nog niet te overtreffen, maar krijgt volgens de oud-teambaas vier jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen. En als die ontwikkeling doorzet, ziet Steiner hem uiteindelijk zelfs boven de Nederlandse wereldkampioen uitkomen.