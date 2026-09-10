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Antonelli maakt indruk: "Hij wordt beter dan Verstappen"

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Antonelli maakt indruk: "Hij wordt beter dan Verstappen"

Günther Steiner heeft voor flink wat verbazing gezorgd met zijn keuze voor de toekomst van de Formule 1. Als de voormalig Haas-teambaas één coureur voor de komende vier seizoenen mocht vastleggen, zou hij niet voor Max Verstappen kiezen. Steiner geeft de voorkeur aan Kimi Antonelli, omdat hij verwacht dat de jonge Italiaan zich de komende jaren nog enorm kan ontwikkelen.

De keuze van Steiner is opvallend, zeker gezien het palmares van Verstappen. De Nederlander is viervoudig wereldkampioen en behoort nu al tot de absolute top van de Formule 1. Toch denkt Steiner dat Antonelli op langere termijn nóg beter kan worden. De sterke prestaties van de Mercedes-coureur in Monza hebben dat vertrouwen alleen maar verder versterkt.

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Steiner ziet Antonelli boven Verstappen

"Als ik één coureur voor vier jaar moet kiezen, ga ik voor Kimi. Als de keuze over slechts twee jaar zou gaan, zou mijn antwoord misschien anders zijn. Maar als ik hem vier seizoenen mag houden, denk ik dat Antonelli uiteindelijk beter zal zijn dan Max", legt Steiner uit bij The Red Flags Podcast.

De oud-teambaas benadrukt daarmee dat hij Verstappen niet ineens minder hoog inschat. Het verschil zit vooral in de ontwikkeling die hij bij Antonelli verwacht. De Italiaan heeft zich in korte tijd sterk aangepast aan de Formule 1 en liet in Monza opnieuw zien waarom er zoveel vertrouwen in hem is. Verstappen blijft ondertussen gewoon onderdeel van Steiners ideale team.

Sterker nog, wanneer Steiner zijn tweede keuze moet aanwijzen, twijfelt hij geen moment. "Na Kimi kies ik Max. Daarna zou ik voor Lando Norris gaan. Vervolgens wordt het een stuk moeilijker", aldus Steiner. Wanneer hij zijn vier favoriete coureurs voor volgend seizoen moet noemen, komt hij uiteindelijk uit bij Verstappen, Antonelli, Norris en Fernando Alonso.

'Antonelli's race misschien wel sterker dan die van Max'

Steiners vertrouwen in Antonelli werd tijdens de Grand Prix van Italië nog maar eens gevoed. De voormalig Haas-baas vergelijkt de prestatie van de Italiaan zelfs met een van Verstappens meest indrukwekkende races uit de afgelopen jaren: zijn overwinning tijdens de natte Grand Prix van Brazilië in 2024.

"Wat Max in Brazilië deed, was waarschijnlijk een van de beste prestaties die we de afgelopen jaren hebben gezien. Dat was alleen veel spectaculairder. Je zat toen voortdurend te kijken en dacht: wat gebeurt hier allemaal? Bij Kimi zag het er veel rustiger uit", vertelt Steiner.

Toch vindt Steiner de prestatie van Antonelli mogelijk zelfs indrukwekkender. De Mercedes-coureur maakte volgens hem nauwelijks fouten en nam geen onnodige risico's. "Misschien was Kimi's race zelfs sterker, alleen zag het er minder spectaculair uit. Max moest in Brazilië door de regen veel risico nemen, terwijl Kimi in Monza gewoon ontzettend solide reed. Er gebeurde eigenlijk niets geks en juist dat vond ik indrukwekkend. Hij bleef rustig, maakte geen onnodige fouten en reed een fantastische race."

Voor Steiner is dat precies waarom Antonelli zo'n interessante toekomst voor zich heeft. De Italiaan hoeft Verstappen vandaag nog niet te overtreffen, maar krijgt volgens de oud-teambaas vier jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen. En als die ontwikkeling doorzet, ziet Steiner hem uiteindelijk zelfs boven de Nederlandse wereldkampioen uitkomen.

Rimmer

Posts: 13.478

Die man wordt met de dag gekker. Eerst maar eens zien of Kimi ook de Braziliaanse helden races kan rijden zoals Max en of hij een loodzwaar titelgevecht in een laatste ronde kan beslissen.
Voorlopig heeft hij alleen Russell als tegenwicht en die rijdt als een natte krant. De rest van de auto’s... [Lees verder]

  • 9
  • 10 sep 2026 - 12:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Guenther Steiner Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (14)

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  • WickieDeViking

    Posts: 1.428

    Antonelli wordt beter dan Max, op het moment dat Max op zijn retour is of de brui eraan geeft. Al die tijd ervoor blijft Max de maatstaf.

    • + 2
    • 10 sep 2026 - 12:16
  • Rimmer

    Posts: 13.478

    Die man wordt met de dag gekker. Eerst maar eens zien of Kimi ook de Braziliaanse helden races kan rijden zoals Max en of hij een loodzwaar titelgevecht in een laatste ronde kan beslissen.
    Voorlopig heeft hij alleen Russell als tegenwicht en die rijdt als een natte krant. De rest van de auto’s zijn geen partij voor de Mercedes

    • + 9
    • 10 sep 2026 - 12:22
    • OrangeArrows

      Posts: 3.421

      Antonelli is de nieuwe Senna, Max, Schumacher of Vettel.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:30
    • Need5Speed

      Posts: 4.475

      Kimi doet het heel goed in deze generatie auto's. Vorig jaar kwam hij minder goed uit de verf. Het is afwachten hoe het hem vergaat als de V8 terugkomt.

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 12:31
    • MustFeed

      Posts: 10.559

      Inderdaad, het is veel te voorbarig. Al wint Antonelli alle overige races dit jaar dan nog komt het niet in de buurt van de records die Verstappen in 2023 heeft neergezet.

      Ik kan ook niet geheel naast me neerleggen dat Antonelli vorig jaar minder dan de helft van de punten van Russell behaalde. Dat Antonelli plotseling dermate competitief is en Russell niks meer lijkt te kunnen is ook een heel groot gevolg van deze wagens.

      • + 3
      • 10 sep 2026 - 12:41
    • snailer

      Posts: 34.715

      Het is i derdaad voorbarig. Maar wie weet wordt hij ooit toegevoegd aan de goat discussie. En waarom niet.

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:11
  • Flexwing

    Posts: 559

    Hij moet eerst nog maar kampioen worden.
    En ze hebben ook de beste auto van het veld dit jaar.
    Volgend jaar kan het zo maar weer anders zijn .
    Kijk maar naar Norris.

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:41
  • f(1)orum

    Posts: 10.396

    Wellicht wordt Kimi ooit beter dan Max, dat valt zeker niet uit te sluiten, maar laten we wel de 'variabelen' niet uit het oog verliezen. Op de eerste plaats rijdt Kimi momenteel in de snelste bolide van het veld, terwijl Max vele jaren moest wachten aleer hij dat privilege kreeg en dus snel grote successen a al Kimi kon boeken. Ten tweede zijn de huidige auto's (reglementen) minder een maatstaf voor wat betreft de pure rijder skills van de beste coureur. In deze auto's is (batterij)management een hoofdingrediënt en daarbij worden de 'echte' talenten van een topcoureur (bijvoorbeeld veelal voor, in en na de bochten) naar achteren geduwd. Het is ontzettend knap wat deze jonge gast in pas zijn tweede seizoen in de F1 allemaal laat zien (vooral ook mentaal), maar laten we ook afwachten wat hij structureel kan doen in een mindere auto, waarbij het Mariokart gehalte tot een minimum is teruggebracht.

    • + 1
    • 10 sep 2026 - 12:41
    • schwantz34

      Posts: 42.833

      De huidige Mariokartrukbatterijformule is mede geholpen door een dominante auto Kimi op het lijf geschreven, vorig seizoen presteerde hij echt heel matig met ook behoorlijk wat crashes tot gevolg. Max heeft zijn hele leven met atmosferische motoren gereden, en heeft ook tot grote verbazing van alle wereldtoppers in de GT3 klasse bewezen dat hij ook daar al direct tot de allerbesten ter wereld behoort. Kimi moet echt nog heel veel huzarenstukjes uit zijn hoge hoed toveren om überhaupt ooit bij Max in de buurt te komen. Hij is nu echt enorm goed bezig, maar om hem serieus met Max te vergelijken moet hij dit niveau eerst nog maar eens jarenlang achter elkaar vast weten te houden, en titels gaan winnen. Pas als hem dat lukt praten we wel weer eens verder met Günther!

      • + 1
      • 10 sep 2026 - 13:03
  • Pietje Bell

    Posts: 36.657

    Een mooi filmpje waarop te zien is hoe Max zijn vaste bodygard Kimi op de schouders
    neemt om zijn overwinning te vieren!

    urlr.me/EMumuc

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 12:49
    • ikwilookreageren

      Posts: 308

      Wist nuet sat kimi ook al bodyguard is

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.657

      Voor wie die kleerkast nog nooit gezien heeft:

      ibb.co/xqSm61QZ

      Dit is zijn andere bodygard die ook elk weekend bij hem is en óók
      altijd meegaat naar de Nordschleife. Haalt hem op vanaf het vliegveld
      en brengt hem na afloop ook weer terug naar zijn jet. Loodste hem daar
      tussen de wachtende massa door.

      ibb.co/F465JKqk

      Nordschleife 15 mei: ibb.co/4Zj75p3R

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 67.721

      Kevin Costner (Frank Farmer) was zeker te duur...

      • + 0
      • 10 sep 2026 - 13:20
  • StevenQ

    Posts: 10.731

    Dit is zo'n beetje de situatie dat Max in 2016 of 2017 de auto van 2023 zou hebben gehad, we moeten nog maar zien hoe Kimi het doet als hij niet in de dominante auto zit

    • + 0
    • 10 sep 2026 - 13:39

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Bahrein
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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