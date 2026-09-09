De situatie bij Ferrari lijkt steeds meer op een tikkende tijdbom. De clash tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in Monza en de stevige uithaal van de zevenvoudig wereldkampioen richting teambaas Frédéric Vasseur na de race komen niet helemaal uit de lucht vallen. Wat vooraf al als een mogelijk risico werd gezien, begint nu daadwerkelijk zichtbaar te worden binnen de Italiaanse renstal.

Hamilton werd naar Ferrari gehaald als de grootste naam in de geschiedenis van de Formule 1. Dat bracht enorme commerciële en sportieve voordelen met zich mee, maar tegelijkertijd moest Ferrari rekening houden met de persoonlijkheid en status van de Brit. Een zevenvoudig wereldkampioen met de uitstraling van een wereldster binnen een team als Ferrari, dat was een combinatie die vroeg of laat voor spanningen kon zorgen.

Hamilton wil steeds meer invloed bij Ferrari

"Wat we in Monza hebben gezien, is precies het scenario waar vooraf al voor werd gevreesd. Hamilton heeft na de race rechtstreeks de confrontatie gezocht met Vasseur. Na zijn eerdere kritiek via de boordradio in Zandvoort, waarvoor hij later zijn excuses aanbood, laat hij nu opnieuw publiekelijk van zich horen. Hij lijkt steeds meer te willen bepalen hoe Ferrari moet functioneren", zo schetst het Italiaanse AutoRacer.

Toch betekent dat niet dat Ferrari een verkeerde beslissing heeft genomen door Hamilton aan te trekken. Vasseur moet vooraf hebben geweten dat er een bepaalde prijs betaald zou worden voor de komst van zo'n grote naam. Daar stonden namelijk flinke voordelen tegenover. Commercieel is de impact van Hamilton op Ferrari nauwelijks te meten. Ook technisch heeft de Brit volgens de Italiaanse renstal een belangrijke bijdrage geleverd.

Hamilton bracht vanuit Mercedes andere werkmethodes en kennis mee naar Maranello. Vooral binnen de technische afdeling van Ferrari heeft hij geprobeerd processen te verbeteren en de werkwijze meer richting die van een topteam te sturen. Dat heeft volgens de analyse wel degelijk effect gehad op de organisatie.

Vasseur houdt vast aan gelijke behandeling

Na zijn aanpassingsperiode kreeg Hamilton bovendien steeds meer inspraak. Zo speelde de Brit een belangrijke rol bij de keuze om begin 2026 over te stappen naar Carbon Industrie voor de remmen. Hamilton had die verandering volgens de analyse al eerder gewild, maar Vasseur hield aanvankelijk vast aan de langdurige en succesvolle samenwerking met Brembo. Uiteindelijk kreeg de Brit zijn zin, net als op verschillende andere technische gebieden.

"Het lijkt er alleen op dat dit voor Hamilton inmiddels niet meer genoeg is. Hij wil niet alleen kennis en methodes uit zijn Mercedes-periode meenemen, maar lijkt steeds meer het absolute aanspreekpunt binnen Ferrari te willen worden. Hij heeft het gevoel dat er onvoldoende naar hem wordt geluisterd en begint zijn status ook publiekelijk te laten gelden", voegde AutoRacer daaraan toe.

Vasseur lijkt daarentegen vast te houden aan een andere visie. De Ferrari-teambaas wil Leclerc en Hamilton intern en op de baan zo gelijkwaardig mogelijk behandelen. Het belang van Ferrari en het constructeurskampioenschap staat daarbij voorop. Bovendien heeft Ferrari op lange termijn duidelijk gekozen voor Leclerc. Gezien zijn prestaties in 2025 en 2026 zou het weinig logisch zijn om de Monegask nu plots tot tweede rijder achter Hamilton te maken.

Voorlopig is er dan ook geen reden om de situatie bij Ferrari groter te maken dan ze is. De spanningen zullen wel nauwlettend gevolgd worden. Zeker omdat de Britse media Vasseur opvallend nadrukkelijk onder de loep beginnen te nemen en er opnieuw namen als Mattia Binotto en Christian Horner rond Ferrari worden genoemd. Het compromis waarop het Hamilton-project werd gebouwd, lijkt daarmee steeds duidelijker zijn prijs te tonen: Ferrari kreeg een enorme ster en diens kennis, maar moet tegelijkertijd leren omgaan met de enorme invloed die daarbij hoort.