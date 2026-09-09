Charles Leclerc lijkt opgelucht adem te kunnen halen na zijn zware crash in de Grand Prix van Italië. De Monegaskische Ferrari-coureur vloog in Monza hard van de baan, en de schade aan zijn SF-26 was groot. Het lijkt er echter op dat zijn motor de crash heeft overleefd, en dat betekent dat hij geen gridstraf krijgt op de Madring.

Leclerc en Ferrari kenden een pijnlijk weekend op het circuit van Monza. Ze begonnen vol goede moed aan het nieuwe weekend, en ze hoopten dat de ADUO-update aan de motor ze een stap vooruit zou helpen. Dat was echter niet het geval, en Ferrari had het direct heel erg lastig. Bij de start van de race duwde Leclerc zijn teamgenoot Lewis Hamilton met twee wielen in het grind, wat voor veel frustratie zorgde. Een paar rondjes later ging het mis, en vloog Leclerc hard van de baan in de bekende Parabolica-bocht.

Wat is de conclusie van Ferrari?

De schade aan de auto was groot, en er werd even gevreesd voor de motor. Leclerc had de auto niet direct uitgezet, en de motor bleef na de crash dus nog eventjes doordraaien. Ferrari heeft op de fabriek in Maranello controles uitgevoerd, maar volgens het doorgaans betrouwbare AutoRacer zijn er hier geen grote problemen aan het licht gekomen. De motor lijkt de crash te hebben overleefd, maar de definitieve beslissing zal pas volgen op de Madring. Hier wordt de motor voor het eerst weer onder belasting en in de praktijk getest, maar de tests in de fabriek zijn positief verlopen.

Wél een nieuwe versnellingsbak

Ferrari heeft volgens AutoRacer de rest van de auto bekeken, en ook hier zijn geen grote problemen gevonden. Het chassis lijkt de crash te hebben overleefd, en is dus nog bruikbaar. Wel zou de versnellingsbak moeten worden vervangen, maar dat levert Leclerc geen gridstraf op.

Gridstraf niet volledig uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat Leclerc later dit jaar wél tegen een gridstraf aanloopt. AutoRacer stelt dat het team weet dat ze mogelijk een nieuw exemplaar van de ADUO 2-motor in de auto moeten schroeven. Het zou gaan om een beslissing die losstaat van de Monza-crash, maar het zou Leclerc dus wel een gridstraf opleveren.