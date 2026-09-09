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'Ferrari heeft goed nieuws voor gecrashte Leclerc'

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'Ferrari heeft goed nieuws voor gecrashte Leclerc'

Charles Leclerc lijkt opgelucht adem te kunnen halen na zijn zware crash in de Grand Prix van Italië. De Monegaskische Ferrari-coureur vloog in Monza hard van de baan, en de schade aan zijn SF-26 was groot. Het lijkt er echter op dat zijn motor de crash heeft overleefd, en dat betekent dat hij geen gridstraf krijgt op de Madring.

Leclerc en Ferrari kenden een pijnlijk weekend op het circuit van Monza. Ze begonnen vol goede moed aan het nieuwe weekend, en ze hoopten dat de ADUO-update aan de motor ze een stap vooruit zou helpen. Dat was echter niet het geval, en Ferrari had het direct heel erg lastig. Bij de start van de race duwde Leclerc zijn teamgenoot Lewis Hamilton met twee wielen in het grind, wat voor veel frustratie zorgde. Een paar rondjes later ging het mis, en vloog Leclerc hard van de baan in de bekende Parabolica-bocht.

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Wat is de conclusie van Ferrari?

De schade aan de auto was groot, en er werd even gevreesd voor de motor. Leclerc had de auto niet direct uitgezet, en de motor bleef na de crash dus nog eventjes doordraaien. Ferrari heeft op de fabriek in Maranello controles uitgevoerd, maar volgens het doorgaans betrouwbare AutoRacer zijn er hier geen grote problemen aan het licht gekomen. De motor lijkt de crash te hebben overleefd, maar de definitieve beslissing zal pas volgen op de Madring. Hier wordt de motor voor het eerst weer onder belasting en in de praktijk getest, maar de tests in de fabriek zijn positief verlopen.

Wél een nieuwe versnellingsbak

Ferrari heeft volgens AutoRacer de rest van de auto bekeken, en ook hier zijn geen grote problemen gevonden. Het chassis lijkt de crash te hebben overleefd, en is dus nog bruikbaar. Wel zou de versnellingsbak moeten worden vervangen, maar dat levert Leclerc geen gridstraf op. 

Gridstraf niet volledig uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat Leclerc later dit jaar wél tegen een gridstraf aanloopt. AutoRacer stelt dat het team weet dat ze mogelijk een nieuw exemplaar van de ADUO 2-motor in de auto moeten schroeven. Het zou gaan om een beslissing die losstaat van de Monza-crash, maar het zou Leclerc dus wel een gridstraf opleveren.

mr.Monza

Posts: 10.193

Autoracer is met Turrini met afstand het betrouwbaarst, niet te vergelijken met deze twee natnekken, die alles zijn behalve Ferrari insiders.

  • 1
  • 9 sep 2026 - 13:19
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Spanje 2026

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.114

    Spatborden recht zetten....en gaan!

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 10:49
  • Pietje Bell

    Posts: 36.637

    AutoRacer is vrij betrouwbaar, maar dit is niet helemaal zoals het er voorstaat
    volgens 2 Ferrari insiders.

    ibb.co/dwVZ4NBQ

    ibb.co/4wJX3gSf

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 11:00
    • mr.Monza

      Posts: 10.193

      Autoracer is met Turrini met afstand het betrouwbaarst, niet te vergelijken met deze twee natnekken, die alles zijn behalve Ferrari insiders.

      • + 0
      • 9 sep 2026 - 13:19
  • Tifoso-01

    Posts: 3.905

    De crash was met 23G terwijl er eerst gesproken werd over veel meer.

    • + 0
    • 9 sep 2026 - 12:04

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ESGrand Prix van Spanje

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Datum
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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