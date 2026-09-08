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'Leclerc ontvangt mogelijk gridstraf na megacrash'

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'Leclerc ontvangt mogelijk gridstraf na megacrash'

De crash van Charles Leclerc in de Italiaanse Grand Prix krijgt mogelijk een staartje. De Monegask vloog hard van de baan op het circuit van Monza, en dat kost hem nu mogelijk de Power Unit. Dat kan hem een gridstraf opleveren voor de race van aankomend weekend op de Madring.

Leclerc kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende race op het circuit van Monza. Hij hoopt de Tifosi een mooi cadeau te kunnen geven, maar bij de start kreeg hij het direct aan de stok met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Hij duwde de Brit met twee wielen in het grind, en dat leverde een klein relletje op. Leclerc vloog een paar rondjes later van de baan in de iconische Parabolica-bocht. Hij knalde in volle vaart tegen de muur en van zijn SF-26 was weinig over.

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Wat zijn de gevolgen?

Volgens het Italiaanse medium AutoRacer worden er in de fabriek in Maranello controles uitgevoerd bij de Power Unit. Leclerc reed afgelopen weekend met de nieuwste ADUO-specificaties, en naar verluidt heeft de motor aanzienlijke schade opgelopen bij het incident. AutoRacer meldt dat Ferrari verwacht vanavond te weten waar ze staan en dat ze dan een definitief besluit nemen. Ferrari zal dan moeten beslissen of ze oudere motorcomponenten in Leclercs auto gaan schroeven, of dat ze voor nieuwe exemplaren kiezen.

De kans is echter groot dat Ferrari ervoor moet kiezen om een gridstraf te incasseren in Madrid. Het wordt zeer waarschijnlijk geacht dat de Monegask naar achteren moet op de startgrid voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring. Leclerc is één van de weinige coureurs die het nieuwe circuit al kent, Ferrari voerde er een filmdag uit, maar lijkt daar dus niet van te kunnen profiteren.

Leclerc schakelde motor niet uit

Volgens AutoRacer heeft het feit dat de motor nog lang aan bleef staan na de crash, er mogelijk voor gezorgd dat er meer schade is ontstaan. Op de onboardbeelden van de Ferrari is te zien dat Leclerc na de crash heel snel uitstapt, en de motor niet uitzet. Het radiobericht van zijn race-engineer om de motor uit te schakelen, heeft hij dan ook niet gehoord.

Kan Leclerc wel rijden?

Waar andere Italiaanse media vandaag meldden dat Leclerc mogelijk niet fit genoeg is, ligt dat volgens AutoRacer anders. Het medium stelt dat er geen zorgen zijn over zijn fysieke gesteldheid. Mocht Leclerc toch niet fit genoeg zijn, dan zal Antonio Giovinazzi waarschijnlijk instappen.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • schwantz34

    Posts: 42.817

    Mochten ze deze motor nog aan de praat krijgen dan ga ik morgen nog naar de dealer om een Ferrari te bestellen...

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 17:19

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  • Race

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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
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Red Bull Ring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 186
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Ferrari
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