De crash van Charles Leclerc in de Italiaanse Grand Prix krijgt mogelijk een staartje. De Monegask vloog hard van de baan op het circuit van Monza, en dat kost hem nu mogelijk de Power Unit. Dat kan hem een gridstraf opleveren voor de race van aankomend weekend op de Madring.

Leclerc kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende race op het circuit van Monza. Hij hoopt de Tifosi een mooi cadeau te kunnen geven, maar bij de start kreeg hij het direct aan de stok met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Hij duwde de Brit met twee wielen in het grind, en dat leverde een klein relletje op. Leclerc vloog een paar rondjes later van de baan in de iconische Parabolica-bocht. Hij knalde in volle vaart tegen de muur en van zijn SF-26 was weinig over.

Wat zijn de gevolgen?

Volgens het Italiaanse medium AutoRacer worden er in de fabriek in Maranello controles uitgevoerd bij de Power Unit. Leclerc reed afgelopen weekend met de nieuwste ADUO-specificaties, en naar verluidt heeft de motor aanzienlijke schade opgelopen bij het incident. AutoRacer meldt dat Ferrari verwacht vanavond te weten waar ze staan en dat ze dan een definitief besluit nemen. Ferrari zal dan moeten beslissen of ze oudere motorcomponenten in Leclercs auto gaan schroeven, of dat ze voor nieuwe exemplaren kiezen.

De kans is echter groot dat Ferrari ervoor moet kiezen om een gridstraf te incasseren in Madrid. Het wordt zeer waarschijnlijk geacht dat de Monegask naar achteren moet op de startgrid voor de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring. Leclerc is één van de weinige coureurs die het nieuwe circuit al kent, Ferrari voerde er een filmdag uit, maar lijkt daar dus niet van te kunnen profiteren.

Leclerc schakelde motor niet uit

Volgens AutoRacer heeft het feit dat de motor nog lang aan bleef staan na de crash, er mogelijk voor gezorgd dat er meer schade is ontstaan. Op de onboardbeelden van de Ferrari is te zien dat Leclerc na de crash heel snel uitstapt, en de motor niet uitzet. Het radiobericht van zijn race-engineer om de motor uit te schakelen, heeft hij dan ook niet gehoord.

Kan Leclerc wel rijden?

Waar andere Italiaanse media vandaag meldden dat Leclerc mogelijk niet fit genoeg is, ligt dat volgens AutoRacer anders. Het medium stelt dat er geen zorgen zijn over zijn fysieke gesteldheid. Mocht Leclerc toch niet fit genoeg zijn, dan zal Antonio Giovinazzi waarschijnlijk instappen.