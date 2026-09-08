Charles Leclerc heeft zich uitgesproken over het veelbesproken incident met teamgenoot Lewis Hamilton in de openingsronde van de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur begrijpt dat er vragen zijn over de onderlinge strijd, maar benadrukt dat de twee elkaar volgens hem niet structureel in de weg zitten. Toch geeft Leclerc toe dat het duel in Monza uiteindelijk te ver ging.

Leclerc en Hamilton gingen bij de start direct de strijd met elkaar aan. Bij het ingaan van de eerste chicane reden de Ferrari-coureurs zij aan zij, waarna Hamilton door de verdedigende actie van Leclerc naast de baan terechtkwam. Hamilton had eerder al aangegeven dat hij duidelijke afspraken binnen Ferrari mist. Leclerc zelf zag later dat het duel in Italië niet de juiste manier was om met elkaar om te gaan.

Leclerc vraagt zich af waar verhaal vandaan komt

Leclerc is niet van mening dat er voortdurend sprake is van een onderlinge strijd binnen Ferrari. De Monegask vraagt zich dan ook af wie dat beeld steeds naar voren brengt. "Ik weet eigenlijk niet wie dat verhaal telkens opnieuw begint, alsof Lewis en ik voortdurend tegen elkaar aan het vechten zijn. Daar is in Zandvoort al veel te veel over gesproken. Maar eerlijk is eerlijk: hier zijn we wel te ver gegaan."

Daarmee doelt Leclerc op het gevecht in de eerste ronde. De Monegask hield zijn Ferrari breed bij de eerste chicane, waardoor Hamilton buiten de baan terechtkwam en terrein verloor. "Volgens mij probeerde Lewis in de eerste bocht zijn positie te verdedigen. Daarna probeerde ik de tweede bocht zo krap mogelijk te nemen, maar dat bleek niet genoeg. We hadden dit hier niet moeten doen."

Ferrari beleeft dramatische thuisrace

Het incident bleek uiteindelijk slechts het begin van een dramatische middag voor Ferrari. Hamilton viel terug naar de tiende plaats, terwijl Leclerc zijn thuisrace korte tijd later definitief moest staken. De Monegask verloor in de laatste bocht de controle over zijn Ferrari en knalde hard in de muur.

Hamilton wist zich nog terug te knokken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Daarmee bleef Ferrari ver verwijderd van het gehoopte podiumresultaat in Monza. Voor Leclerc rest vooral de conclusie dat het duel met zijn teamgenoot in de openingsronde voorkomen had moeten worden.