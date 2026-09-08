user icon
icon

Leclerc boos op Hamilton: "We spraken hier in Zandvoort al over"

<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc boos op Hamilton: "We spraken hier in Zandvoort al over"

Charles Leclerc heeft zich uitgesproken over het veelbesproken incident met teamgenoot Lewis Hamilton in de openingsronde van de Grand Prix van Italië. De Ferrari-coureur begrijpt dat er vragen zijn over de onderlinge strijd, maar benadrukt dat de twee elkaar volgens hem niet structureel in de weg zitten. Toch geeft Leclerc toe dat het duel in Monza uiteindelijk te ver ging.

Leclerc en Hamilton gingen bij de start direct de strijd met elkaar aan. Bij het ingaan van de eerste chicane reden de Ferrari-coureurs zij aan zij, waarna Hamilton door de verdedigende actie van Leclerc naast de baan terechtkwam. Hamilton had eerder al aangegeven dat hij duidelijke afspraken binnen Ferrari mist. Leclerc zelf zag later dat het duel in Italië niet de juiste manier was om met elkaar om te gaan.

Meer over Lewis Hamilton Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

Dit zijn de grootverdieners in de Formule 1 na megadeals Verstappen en Norris

2 sep
 'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

31 aug

Leclerc vraagt zich af waar verhaal vandaan komt

Leclerc is niet van mening dat er voortdurend sprake is van een onderlinge strijd binnen Ferrari. De Monegask vraagt zich dan ook af wie dat beeld steeds naar voren brengt. "Ik weet eigenlijk niet wie dat verhaal telkens opnieuw begint, alsof Lewis en ik voortdurend tegen elkaar aan het vechten zijn. Daar is in Zandvoort al veel te veel over gesproken. Maar eerlijk is eerlijk: hier zijn we wel te ver gegaan."

Daarmee doelt Leclerc op het gevecht in de eerste ronde. De Monegask hield zijn Ferrari breed bij de eerste chicane, waardoor Hamilton buiten de baan terechtkwam en terrein verloor. "Volgens mij probeerde Lewis in de eerste bocht zijn positie te verdedigen. Daarna probeerde ik de tweede bocht zo krap mogelijk te nemen, maar dat bleek niet genoeg. We hadden dit hier niet moeten doen."

Ferrari beleeft dramatische thuisrace

Het incident bleek uiteindelijk slechts het begin van een dramatische middag voor Ferrari. Hamilton viel terug naar de tiende plaats, terwijl Leclerc zijn thuisrace korte tijd later definitief moest staken. De Monegask verloor in de laatste bocht de controle over zijn Ferrari en knalde hard in de muur.

Hamilton wist zich nog terug te knokken, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. Daarmee bleef Ferrari ver verwijderd van het gehoopte podiumresultaat in Monza. Voor Leclerc rest vooral de conclusie dat het duel met zijn teamgenoot in de openingsronde voorkomen had moeten worden.

Snork

Posts: 23.046

Verder vond ik het een matige uitvoering van Leclerc. Max parkeerde zijn auto daar ooit nog gewoon boven op de auto van Lewis. Die uitvoering had een hoge creatieve waarde en blonk uit in originaliteit.

  • 9
  • 8 sep 2026 - 12:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Brummbär

    Posts: 716

    "Volgens mij probeerde Lewis in de eerste bocht zijn positie te verdedigen. Daarna probeerde ik de tweede bocht zo krap mogelijk te nemen, maar dat bleek niet genoeg. We hadden dit hier niet moeten doen."

    Aldus Leclerc, hij ging gewoon bij de Apex nog op zn gas of van zn rem af, waardoor hij 3 autobreedtes verder naar buiten uitkwam dan iedereen achter hem (kijk maar eens waar Max achter hem aan de binnenkant zit.). Dus nee, niks "zo krap mogelijk", gewoon rode lap voor de ogen. Zal nooit wereldkampioen worden zo.

    • + 6
    • 8 sep 2026 - 11:31
    • schwantz34

      Posts: 42.813

      Dat klopt, maar dan nog denk ik dat Lewis bij Charles (gezien zijn verleden) exact hetzelfde zou hebben gedaan als de situatie andersom was geweest.

      • + 7
      • 8 sep 2026 - 11:59
    • Snork

      Posts: 23.046

      Verder vond ik het een matige uitvoering van Leclerc. Max parkeerde zijn auto daar ooit nog gewoon boven op de auto van Lewis. Die uitvoering had een hoge creatieve waarde en blonk uit in originaliteit.

      • + 9
      • 8 sep 2026 - 12:03
    • Cherokee

      Posts: 5.410

      Ik weet één ding zeker, als Lewis dit bij Max had geprobeerd was hij er gegarandeerd ook niet langs gekomen en dan had iedereen het geweldig gevonden van Max. Nu doet Leclerc dat en dan spreken we over een rode lap voor de ogen? Nee, Leclerc komt altijd over als een hele aardige zachte jongen, maar dat is hij alleen buiten de auto. In de auto is hij net zo spijkerhard als Verstappen. Daarom kunnen Verstappen en Leclerc ook zo hard tegen elkaar strijden zonder dat er ook maar iets misgaat. Ze begrijpen elkaar volkomen. Lewis snapt dat niet en daarom krijgt hij dit soort problemen met zowel Verstappen als Leclerc. Die gaan namelijk echt niet voor hem aan de kant.

      • + 5
      • 8 sep 2026 - 12:29
    • NicoS

      Posts: 21.208

      Ik geef Charles helemaal gelijk, hij geeft geen cadeautje aan Lewis, andersom zou dat ook niet gebeuren.
      Teambelang? Als ze in de auto zitten zijn ze allemaal egoïstisch, zeker de toppers.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 13:01
    • snailer

      Posts: 34.691

      Iedereen verdedigt. Wat is het punt anders van racen? Het is niet even een lampje op het stuur dat zegt: Je moet nu die rijder rechts achter je even voorbij laten gaan. En als dat andere lampje aan gaat, dan moet ook de rijder achter je aan de linker kant er voorbij.

      Cherokee beschrijft het goed. Geen genade. Dat is altijd racen geweest. De gene die al die regels over apex en ruimte laten hebben bedacht, hebben vooral politieke agenda's om zich aan te houden. En dat is niet echt racen.

      • + 2
      • 8 sep 2026 - 13:01
  • DutchTifosi

    Posts: 2.901

    Ik vond het niet veel bijzonders. Dit is niks anders hoe er zo vaak wordt verdedigd. Het komt alleen nu extra onhandig over, omdat het twee Ferrari's rijders in Ferrari-land dit doen.

    • + 3
    • 8 sep 2026 - 13:15
  • Sander

    Posts: 1.981

    De Monegask vraagt zich dan ook af wie dat beeld steeds naar voren brengt.
    "Ik weet eigenlijk niet wie dat verhaal telkens opnieuw begint".
    Vraag dat even aan JP Montoya. "Expert and Main commentator of F1 world feed"

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 13:52
  • Pietje Bell

    Posts: 36.626

    Ik postte gisteren dit:

    En ook slecht nieuws voor Leclerc.
    Na die crash van 60G gisteren moest hij zich vandaag helemaal laten onderzoeken.
    Hij voelde zich ook naar gisteravond, wat heel begrijpelijk is.
    Een Ferrari insider 🐦‍⬛had nog meer nieuws en dat was niet goed.
    Over de wagen.

    ibb.co/CpgC8nq7

    Vanmorgen een ander bericht wat het bovenstaande bericht tegensprak
    en daar heb ik op gereageerd en kreeg zojuist antwoord:


    ibb.co/dwVZ4NBQ

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 14:02
    • Pietje Bell

      Posts: 36.626

      Uiteraard was ik niet tevreden met het antwoord en heb een nieuw bericht gepost, want ik wil weten of hij achteraan moet starten in Madrid.
      Kreeg vrij snel antwoord.

      ibb.co/4wJX3gSf

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 14:33

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.724
  • Podiums 137
  • Grand Prix 245
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar