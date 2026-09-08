Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Spanje op de nieuwe Madring. Het nieuwe circuit in Madrid is net op tijd klaar, en de coureurs staan voor een nieuwe, grote uitdaging. Het tijdschema ziet er iets anders uit dan afgelopen weekend in Monza.

De tweede helft van het Formule 1-seizoen is in gang gezet. Na de laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort volgde een weekje pauze, maar na de spectaculaire Italiaanse Grand Prix van afgelopen weekend kunnen de coureurs niet rustig bijkomen. Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma, maar niet op het circuit van Barcelona. Het circus reist aankomend weekend af naar hoofdstad Madrid, waar rondom het IFEMA-complex een nieuwe baan is aangelegd.

Het tijdschema voor het raceweekend op de nieuwe Madring ziet er iets anders uit dan afgelopen weekend op Monza. De sessies op de vrijdag beginnen een uurtje eerder, maar verder zijn er weinig veranderingen. De kwalificatie op zaterdag begint om 16:00, terwijl de Grand Prix op zondag zal beginnen om 15:00.

Tijdschema Grand Prix van Spanje (Nederlandse tijd):

Vrijdag 11 september:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 12 september:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 13 september:

Grand Prix van Spanje: 15:00

Waar is de Grand Prix van Spanje te zien?

De Spaanse Grand Prix op de Madring is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar dan krijgt men wel de toegang tot uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Ook zijn de races in de Formule 2 en de Formule 3 daar te zien. Er zijn voorlopig geen gratis opties in Nederland om naar de Formule 1 te kijken; de Duitse zender RTL vormde jarenlang een optie, maar daar is voor dit jaar een einde aan gemaakt.