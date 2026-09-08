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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

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Bekijk het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Spanje op de nieuwe Madring. Het nieuwe circuit in Madrid is net op tijd klaar, en de coureurs staan voor een nieuwe, grote uitdaging. Het tijdschema ziet er iets anders uit dan afgelopen weekend in Monza.

De tweede helft van het Formule 1-seizoen is in gang gezet. Na de laatste Dutch Grand Prix op Zandvoort volgde een weekje pauze, maar na de spectaculaire Italiaanse Grand Prix van afgelopen weekend kunnen de coureurs niet rustig bijkomen. Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het programma, maar niet op het circuit van Barcelona. Het circus reist aankomend weekend af naar hoofdstad Madrid, waar rondom het IFEMA-complex een nieuwe baan is aangelegd.

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Het tijdschema voor het raceweekend op de nieuwe Madring ziet er iets anders uit dan afgelopen weekend op Monza. De sessies op de vrijdag beginnen een uurtje eerder, maar verder zijn er weinig veranderingen. De kwalificatie op zaterdag begint om 16:00, terwijl de Grand Prix op zondag zal beginnen om 15:00.

Tijdschema Grand Prix van Spanje (Nederlandse tijd):

Vrijdag 11 september:

Eerste vrije training: 13:30 - 14:30

Tweede vrije training: 17:00 - 18:00

Zaterdag 12 september:

Derde vrije training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 13 september:

Grand Prix van Spanje: 15:00

Waar is de Grand Prix van Spanje te zien?

De Spaanse Grand Prix op de Madring is in Nederland te zien bij streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor beide diensten moet worden betaald, maar dan krijgt men wel de toegang tot uitgebreide voor- en nabeschouwingen. Ook zijn de races in de Formule 2 en de Formule 3 daar te zien. Er zijn voorlopig geen gratis opties in Nederland om naar de Formule 1 te kijken; de Duitse zender RTL vormde jarenlang een optie, maar daar is voor dit jaar een einde aan gemaakt.

F1 Nieuws GP Spanje 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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