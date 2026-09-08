Volgens Gary Anderson moet het team van Mercedes Andrea Kimi Antonelli duidelijk maken dat hij minder risico's moet nemen. Antonelli schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Monza op spectaculaire wijze op zijn naam. Volgens Anderson was het echter niet zo handig om ook de snelste raceronde te rijden in de laatste ronde.

Antonelli zorgde afgelopen weekend voor een volksfeest op het circuit van Monza. Door een motorwissel startte hij de race vanuit het achterveld, en leek een zege onrealistisch te zijn. In de chaotische openingsfase wist hij zich echter naar voren te werken, en reed hij al snel vlak achter zijn teamgenoot George Russell. De twee Mercedes-coureurs vochten rondenlang een adembenemend duel voor de koppositie uit, waarna Antonelli een pitstop maakte onder de VSC. In de absolute slotfase wist hij Russell definitief te verschalken, en won hij zijn thuisrace.

'Dat moeten ze tegen hem zeggen'

Antonelli maakte zeer veel indruk, maar volgens sommigen nam hij iets té veel risico. Oud-ontwerper en huidig analist Gary Anderson stipt bij The Race een puntje van kritiek aan: "Eén ding waar ik het met hem over zou hebben, is dat hij de snelste raceronde reed in de laatste ronde, terwijl hij aan de leiding reed. Ja, het is indrukwekkend om te laten zien wat je kan, maar het is ook totaal onnodig, dus Bono moet dat tegen hem zeggen."

Wat kan Antonelli bereiken?

Verder is Anderson vooral lovend over Antonelli, die hem nu al vergelijkt met grootheden uit de Formule 1: "Nu Antonelli de races tot het einde kan gaan aftellen, wordt het meer een titel die hij kan verliezen dan dat er iemand is die hem kan verslaan."

"Hij is vorige week twintig jaar oud geworden, en op Monza rijdt hij van de negentiende startplaats naar de zege zonder ergens zijn voorvleugel te beschadigen of vast te komen zitten in de grindbak. Dat laat zien dat hij heel volwassen is."

Anderson durft dan ook een bijzondere vergelijking te maken: "Als je daarop voortbouwt, ben ik er zeker van dat het aantal wereldtitels zal gaan oplopen tot een niveau dat zowel Michael Schumacher als Lewis Hamilton, die beiden zeven wereldtitels hebben, zou kunnen overtreffen."

Kleine uitstapjes

Antonelli maakte wel een paar kleine uitstapjes in Monza, maar volgens Anderson moet men daar niet te lang bij stilstaan: "Ja, hij maakte één uitstapje, en waarschijnlijk waren er nog een paar kleine die we niet hebben gezien, maar over het algemeen was het een foutloze rit, ondanks de druk van het thuispubliek."