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Mercedes moet in gesprek met Antonelli na 'onnodige' actie

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Mercedes moet in gesprek met Antonelli na 'onnodige' actie

Volgens Gary Anderson moet het team van Mercedes Andrea Kimi Antonelli duidelijk maken dat hij minder risico's moet nemen. Antonelli schreef afgelopen weekend zijn thuisrace op het circuit van Monza op spectaculaire wijze op zijn naam. Volgens Anderson was het echter niet zo handig om ook de snelste raceronde te rijden in de laatste ronde.

Antonelli zorgde afgelopen weekend voor een volksfeest op het circuit van Monza. Door een motorwissel startte hij de race vanuit het achterveld, en leek een zege onrealistisch te zijn. In de chaotische openingsfase wist hij zich echter naar voren te werken, en reed hij al snel vlak achter zijn teamgenoot George Russell. De twee Mercedes-coureurs vochten rondenlang een adembenemend duel voor de koppositie uit, waarna Antonelli een pitstop maakte onder de VSC. In de absolute slotfase wist hij Russell definitief te verschalken, en won hij zijn thuisrace.

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'Dat moeten ze tegen hem zeggen'

Antonelli maakte zeer veel indruk, maar volgens sommigen nam hij iets té veel risico. Oud-ontwerper en huidig analist Gary Anderson stipt bij The Race een puntje van kritiek aan: "Eén ding waar ik het met hem over zou hebben, is dat hij de snelste raceronde reed in de laatste ronde, terwijl hij aan de leiding reed. Ja, het is indrukwekkend om te laten zien wat je kan, maar het is ook totaal onnodig, dus Bono moet dat tegen hem zeggen."

Wat kan Antonelli bereiken?

Verder is Anderson vooral lovend over Antonelli, die hem nu al vergelijkt met grootheden uit de Formule 1: "Nu Antonelli de races tot het einde kan gaan aftellen, wordt het meer een titel die hij kan verliezen dan dat er iemand is die hem kan verslaan."

"Hij is vorige week twintig jaar oud geworden, en op Monza rijdt hij van de negentiende startplaats naar de zege zonder ergens zijn voorvleugel te beschadigen of vast te komen zitten in de grindbak. Dat laat zien dat hij heel volwassen is."

Anderson durft dan ook een bijzondere vergelijking te maken: "Als je daarop voortbouwt, ben ik er zeker van dat het aantal wereldtitels zal gaan oplopen tot een niveau dat zowel Michael Schumacher als Lewis Hamilton, die beiden zeven wereldtitels hebben, zou kunnen overtreffen."

Kleine uitstapjes

Antonelli maakte wel een paar kleine uitstapjes in Monza, maar volgens Anderson moet men daar niet te lang bij stilstaan: "Ja, hij maakte één uitstapje, en waarschijnlijk waren er nog een paar kleine die we niet hebben gezien, maar over het algemeen was het een foutloze rit, ondanks de druk van het thuispubliek."

shakedown

Posts: 1.994

Oowwwh r0t op! Wees blij met zo een rijder. Jong spntaan,. snel en brengt wat leven in de brouwerij. Een keiharde strijd tussen Verstappen en Antonelli is iets wat de F1 erg goed kan gebruiken. Beetje spanning, beetje intrige, beetje risico. niet van dat benauwde...

Mercedes moet Antonelli niet... [Lees verder]

  • 11
  • 8 sep 2026 - 09:49
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (5)

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  • shakedown

    Posts: 1.994

    Oowwwh r0t op! Wees blij met zo een rijder. Jong spntaan,. snel en brengt wat leven in de brouwerij. Een keiharde strijd tussen Verstappen en Antonelli is iets wat de F1 erg goed kan gebruiken. Beetje spanning, beetje intrige, beetje risico. niet van dat benauwde...

    Mercedes moet Antonelli niet remmen, maar juist aanmoedigen en enabelen...

    • + 11
    • 8 sep 2026 - 09:49
    • da_bartman

      Posts: 6.844

      Coureurs gaan juist foutjes maken als ze instructies krijgen. De coureurs kunnen dan niet meer op hun gevoel rijden. Zo'n antonelli rijdt nu zo'n laatste ronde met volledige focus, m.i. is dat beter dan het rustig/voorzichtig aan te doen waarbij er al andere gedachten en emoties dan alleen racen in het hoofd komen.

      • + 3
      • 8 sep 2026 - 10:02
  • Snork

    Posts: 23.046

    Wat Antonelli laat zien is mentaliteit die je nodig hebt om te winnen. Dat kan een keer in huilen eindigen, maar het is precies datgene wat je in de racestal moet willen hebben.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 12:00
  • jd2000

    Posts: 7.906

    Anderson snapt het niet echt. Mensen komen naar het circuit voor dit soort mannen. Hij is uit hetzelfde hout gesneden als Verstappen. Gelukkig behoort hij niet tot de categorie rijders die punten halen omdat ze ieder risico uit de weg gaan.

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 12:18
  • Need5Speed

    Posts: 4.463

    Maar liefst 8 coureurs hebben in de laatste ronde hun persoonlijk snelste ronde gezet, en nog een handvol waren daar in de buurt en in ieder geval een stuk sneller dan de vorige ronden.

    En dat is volkomen logisch want ze kunnen hun batterij leeg rijden en ze hoeven niet meer te harvesten. Zelfs zonder extra aan te zetten ben je dan een stuk sneller.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 14:35

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 417
  • Podiums 14
  • Grand Prix 37
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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