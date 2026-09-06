De Grand Prix van Italië is op chaotische wijze van start gegaan. Door een gigantische klapper van Charles Leclerc is de FIA genoodzaakt om de rode vlag te zwaaien en de sessie stil te leggen. Een hard gelag voor Leclerc, die als Ferrari-coureur juist een van de thuishelden was op Monza.

De race van de Monegask begon sowieso al bijzonder chaotisch. Bij de start kwam hij in de problemen met teamgenoot Lewis Hamilton, die door toedoen van Leclerc van de baan werd gedrukt en daardoor meerdere posities verloor. Vervolgens raakte Leclerc verwikkeld in een spannend gevecht met Max Verstappen, Pierre Gasly en Piastri.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Leclerc verliest controle na gevecht met Piastri

Uiteindelijk ging het mis bij het uitkomen richting het rechte stuk van start en finish. Leclerc ging veel te wijd, verloor de controle over zijn Ferrari en schoot vervolgens hard de bandenstapel in. Zijn auto liep daarbij zware schade op en de wedstrijdleiding besloot vanwege de ravage de rode vlag te zwaaien.

Voor Leclerc kwam daarmee een einde aan zijn thuisrace op pijnlijke wijze. De Ferrari-coureur wist zelf uit zijn bolide te stappen en bleef ongedeerd. Voor de Scuderia was het desondanks een enorme klap, aangezien Leclerc op Monza juist voor een goed resultaat had moeten zorgen.

Tifosi in tranen na harde crash Ferrari-coureur

Ook op de tribunes kwam de crash hard aan. De bloedfanatieke Italiaanse fans hadden gehoopt op een podiumplaats voor hun Ferrari-held, maar zagen Leclerc al vroeg uitvallen. Op de tribunes waren daardoor zelfs huilende tifosi te zien.

De Grand Prix van Italië werd vervolgens tijdelijk stilgelegd. De marshals moesten de beschadigde bandenstapel herstellen voordat de race kon worden hervat. Voor Ferrari veranderde de veelbelovende thuisrace daarmee in een grote teleurstelling, terwijl de concurrentie van Leclerc profiteerde van zijn vroege uitvalbeurt.