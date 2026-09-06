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Rode vlag op Monza na keiharde klapper van Leclerc

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Rode vlag op Monza na keiharde klapper van Leclerc

De Grand Prix van Italië is op chaotische wijze van start gegaan. Door een gigantische klapper van Charles Leclerc is de FIA genoodzaakt om de rode vlag te zwaaien en de sessie stil te leggen. Een hard gelag voor Leclerc, die als Ferrari-coureur juist een van de thuishelden was op Monza. 

De race van de Monegask begon sowieso al bijzonder chaotisch. Bij de start kwam hij in de problemen met teamgenoot Lewis Hamilton, die door toedoen van Leclerc van de baan werd gedrukt en daardoor meerdere posities verloor. Vervolgens raakte Leclerc verwikkeld in een spannend gevecht met Max Verstappen, Pierre Gasly en Piastri.

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Leclerc verliest controle na gevecht met Piastri

Uiteindelijk ging het mis bij het uitkomen richting het rechte stuk van start en finish. Leclerc ging veel te wijd, verloor de controle over zijn Ferrari en schoot vervolgens hard de bandenstapel in. Zijn auto liep daarbij zware schade op en de wedstrijdleiding besloot vanwege de ravage de rode vlag te zwaaien.

Voor Leclerc kwam daarmee een einde aan zijn thuisrace op pijnlijke wijze. De Ferrari-coureur wist zelf uit zijn bolide te stappen en bleef ongedeerd. Voor de Scuderia was het desondanks een enorme klap, aangezien Leclerc op Monza juist voor een goed resultaat had moeten zorgen.

Tifosi in tranen na harde crash Ferrari-coureur

Ook op de tribunes kwam de crash hard aan. De bloedfanatieke Italiaanse fans hadden gehoopt op een podiumplaats voor hun Ferrari-held, maar zagen Leclerc al vroeg uitvallen. Op de tribunes waren daardoor zelfs huilende tifosi te zien.

De Grand Prix van Italië werd vervolgens tijdelijk stilgelegd. De marshals moesten de beschadigde bandenstapel herstellen voordat de race kon worden hervat. Voor Ferrari veranderde de veelbelovende thuisrace daarmee in een grote teleurstelling, terwijl de concurrentie van Leclerc profiteerde van zijn vroege uitvalbeurt.

Housmans

Posts: 578

Deze keer wilde Charles een keer als 1e in de motorhome zijn.
Hij heeft gewonnen!

  • 7
  • 6 sep 2026 - 15:16
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Italië 2026

Reacties (25)

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  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.510

    Klasse Leclerc, top man

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 15:13
  • F1 bekijker

    Posts: 530

    Geen grappen meer over witte lijnen.....

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 15:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.102

    Wat 'n klapper zeg.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 15:14
    • F1 bekijker

      Posts: 530

      Hoor je niemand over het is geen Max.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 15:16
    • Housmans

      Posts: 578

      Deze keer wilde Charles een keer als 1e in de motorhome zijn.
      Hij heeft gewonnen!

      • + 7
      • 6 sep 2026 - 15:16
    • Sander

      Posts: 1.967

      En dat zonder natte witte lijn

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 15:20
  • NicoS

    Posts: 21.185

    Heftig….

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 15:15
    • schwantz34

      Posts: 42.799

      Jammer voor de race en de Tifosi, maar LeClerc is ongedeerd uitgestapt gelukkig..

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 15:23
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 26

    max liet even zien wat hij kon. leclerc ook 🤣🤣

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 15:19
    • Sambalbei

      Posts: 1.854

      Verstappen: veel
      Leclerc: weinig

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 15:33
  • Grand Prix 4

    Posts: 315

    Misschien lichte touchér rechtsachter? Anders weer een fout die aan het steeds langerwordende lijstje kan worden toegevoegd.

    • + 2
    • 6 sep 2026 - 15:20
    • Sander

      Posts: 1.967

      Hij lag een wagenlengte voor

      • + 6
      • 6 sep 2026 - 15:21
    • Erik FW34

      Posts: 3.938

      Sander, GP4 bedoelt uiteraard vlak daarvoor wanneer Piastri er vlak naast zit

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.641

      Ik stem op touché...

      (of het nou wel of niet klopt)

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 15:54
  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.183

    Tank slapper uit het boekje. Bravo

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 15:21
  • dutchiceman

    Posts: 5.675

    Zijn favoriete spot.
    Ik hoop dat alles oké is.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 15:22
  • Sambalbei

    Posts: 1.854

    Precies de reden waarom Leclerc nooit wereldkampioen zal worden...

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 15:27
  • Wibautstraat

    Posts: 101

    Daarom MOET Ferrari Hamilton de Nummer één coureur maken, einde discussie en heel gauw!

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 15:33
    • snailer

      Posts: 34.668

      Vanaf nu ben ik het eens. Maar odet wel pijn als Leclerc fan.

      Maar ik ben het pas eens als Hamilton nu dik voor Antonelli eindigt.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 15:38
    • schwantz34

      Posts: 42.799

      Zowel LeClerc als Hamilton hebben een veels te groot ego om een rol als 2e rijder te accepteren, dat was in Zandvoort al duidelijkte zien, en zojuist in bocht 2 was het alweer raak met die 2.

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 15:44
    • Wibautstraat

      Posts: 101

      “snailer”

      Zo onnodig dit, echt. Laat Hamilton geen ruimte, wordt dan zelf ingehaald door drie auto’s en parkeerd zijn auto in de banden stapels.. Negen jaar bij Ferrari en niks bereikt en Ferrari Leclerc nog eens bij laten tekenen ook nog..

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:13
    • Wibautstraat

      Posts: 101

      “schwantz34”

      Dit heeft niks met ego te maken, Leclerc moet weten dat hij Ferrari niet vooruit kan leiden, die kwaliteiten heeft hij gewoonweg niet. Leclerc moet een toontje lager zingen, hij zit letterlijk negen jaar bij Ferrari en niks bereikt en zal ook niks bereiken. Als Ferrari nog iets van dit seizoen wilt redden moeten ze Leclerc tweede coureur maken want Leclerc kost Ferrari alleen maar dure punten en geld, letterlijk..

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 18:16
  • Bongol

    Posts: 18

    Altijd hetzelfde met deze gast.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 15:41

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-
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.827
  • Podiums 54
  • Grand Prix 185
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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