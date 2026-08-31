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'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

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'Ferrari komt met belangrijke aankondiging over Hamilton'

De kans is groot dat het team van Ferrari snel met nieuws over de toekomst van Lewis Hamilton naar buitenkomt. Hamilton heeft nog geen plannen voor volgend jaar aangekondigd, maar mogelijk is er witte rook voor de thuisrace van Ferrari op het circuit van Monza.

De Formule 1-wereld leek zich voor te kunnen bereiden op een onrustige transferzomer. Vooralsnog is het silly season nog niet op gang gekomen, want veel topcoureurs tekenden recent nieuwe, langdurige contracten. Eerder tekende Charles Leclerc een nieuwe deal bij Ferrari, en verlengden Max Verstappen en Lando Norris hun contracten bij Red Bull en McLaren tot en met 2030. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton bleef echter stil.

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Hoe ziet de toekomst voor Hamilton eruit?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport loopt Hamiltons contract bij Ferrari eind dit jaar af. Het lijkt er echter in niets op dat Hamilton Ferrari en de Formule 1 vaarwel gaat zeggen, en volgens AMuS is het goed denkbaar dat er in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza meer nieuws naar buiten gaat komen. Ferrari kondigde in het verleden wel vaker groot nieuws aan op Monza, en het is aannemelijk dat dat nu weer gaat gebeuren.

Ferrari eert aankomend weekend op het circuit van Monza Michael Schumacher, en voor Hamilton zou het dan ook een gepast moment zijn om iets aan te kondigen. Hamilton en Schumacher zijn immers de enige twee coureurs die zeven wereldtitels hebben veroverd in de Formule 1.

Wat betekent dit voor Bearman?

Als Hamilton zijn contract verlengt, gaat er een deurtje dicht voor Oliver Bearman. Het Britse talent is door Ferrari bij Haas gestald, en volgens Auto, Motor und Sport zal hij naar verwachting minstens tot en met eind 2027 deel uitmaken van dit team. Mocht Bearman in 2028 niet worden gepromoveerd naar Ferrari, dan is hij volgens AMuS vrij om te gaan en staan waar hij maar wil.

Hamilton sterk begonnen

Voor Hamilton is het vooralsnog een positief seizoen. Na zijn spraakmakende overstap van Mercedes naar Ferrari vorig jaar winter, wist hij niet te overtuigen. Zijn eerste jaar in het scharlakenrood was een nachtmerrie, maar dit jaar is de spreekwoordelijke zon weer gaan schijnen. Hamilton won in Barcelona zijn eerste race in dienst van Ferrari, en staat momenteel op de gedeelde tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.

Need5Speed

Posts: 4.399

AMuS denkt dat er weleens een aankondiging over Hamilton's toekomst kan zijn in Monza.

Dus het staat nog niet vast. We weten het pas zeker als Plooij juist iets anders beweert.

  • 3
  • 31 aug 2026 - 09:48
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.399

    AMuS denkt dat er weleens een aankondiging over Hamilton's toekomst kan zijn in Monza.

    Dus het staat nog niet vast. We weten het pas zeker als Plooij juist iets anders beweert.

    • + 3
    • 31 aug 2026 - 09:48
    • Mick34

      Posts: 1.346

      Hamilton heeft besloten om fulltime de PA van Kim Kardashian te worden. Daarmee komt zijn tijd bij Ferrari tot een einde. Zoiets?

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 10:42
  • Larry Perkins

    Posts: 67.543

    Bearman is al een sollicitatiebrief aan het schrijven maar niet voor Ferrari, de brief opent met twee woorden: "Functie elders..."

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 09:54
  • Rimmer

    Posts: 13.463

    Kim heeft besloten dat ze die komt nu echt een keer kwijt wil raken en ze zal dan ook het stepje in de paddock te zien zijn en zodoende Lewis zijn water flesjes dragen.
    Tot afgrijzen van Angela die haar stepje in moest leveren.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 11:20
    • Aajd Flupke

      Posts: 271

      Angela heeft niet eens eens een stepje, die moet er steeds maar achteraan rennen

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 12:29
  • Regenrace

    Posts: 2.908

    De aankondiging van een aankondiging - da's tegenwoordig dus nieuws... eh belangrijk nieuws. Zucht.

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 11:32
    • Need5Speed

      Posts: 4.399

      Het is geen nieuws, zelfs geen "nieuws", het is 'nieuws'.
      Je kan het aan de titel al zien:
      - Nieuws: dit komt uit een officiële melding van de FIA of een team o.i.d..
      - "Nieuws": iets wat een coureur of teambaas of andere F1 insider heeft gezegd.
      - 'Nieuws': dit komt uit de dikke duim van een journalist.

      • + 0
      • 31 aug 2026 - 11:59
  • gridiron

    Posts: 3.722

    Ik gok op binnenkort en titel in de stijl "Verstappen contract voor Hamilton" gevolgd door een titel dat Hamilton hetzelfde wil verdienen als Max

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 12:09

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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