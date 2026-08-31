De kans is groot dat het team van Ferrari snel met nieuws over de toekomst van Lewis Hamilton naar buitenkomt. Hamilton heeft nog geen plannen voor volgend jaar aangekondigd, maar mogelijk is er witte rook voor de thuisrace van Ferrari op het circuit van Monza.

De Formule 1-wereld leek zich voor te kunnen bereiden op een onrustige transferzomer. Vooralsnog is het silly season nog niet op gang gekomen, want veel topcoureurs tekenden recent nieuwe, langdurige contracten. Eerder tekende Charles Leclerc een nieuwe deal bij Ferrari, en verlengden Max Verstappen en Lando Norris hun contracten bij Red Bull en McLaren tot en met 2030. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton bleef echter stil.

Hoe ziet de toekomst voor Hamilton eruit?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport loopt Hamiltons contract bij Ferrari eind dit jaar af. Het lijkt er echter in niets op dat Hamilton Ferrari en de Formule 1 vaarwel gaat zeggen, en volgens AMuS is het goed denkbaar dat er in aanloop naar de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza meer nieuws naar buiten gaat komen. Ferrari kondigde in het verleden wel vaker groot nieuws aan op Monza, en het is aannemelijk dat dat nu weer gaat gebeuren.

Ferrari eert aankomend weekend op het circuit van Monza Michael Schumacher, en voor Hamilton zou het dan ook een gepast moment zijn om iets aan te kondigen. Hamilton en Schumacher zijn immers de enige twee coureurs die zeven wereldtitels hebben veroverd in de Formule 1.

Wat betekent dit voor Bearman?

Als Hamilton zijn contract verlengt, gaat er een deurtje dicht voor Oliver Bearman. Het Britse talent is door Ferrari bij Haas gestald, en volgens Auto, Motor und Sport zal hij naar verwachting minstens tot en met eind 2027 deel uitmaken van dit team. Mocht Bearman in 2028 niet worden gepromoveerd naar Ferrari, dan is hij volgens AMuS vrij om te gaan en staan waar hij maar wil.

Hamilton sterk begonnen

Voor Hamilton is het vooralsnog een positief seizoen. Na zijn spraakmakende overstap van Mercedes naar Ferrari vorig jaar winter, wist hij niet te overtuigen. Zijn eerste jaar in het scharlakenrood was een nachtmerrie, maar dit jaar is de spreekwoordelijke zon weer gaan schijnen. Hamilton won in Barcelona zijn eerste race in dienst van Ferrari, en staat momenteel op de gedeelde tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.