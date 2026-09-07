De Grand Prix van Italië in 2026 gaat mogelijk de geschiedenisboeken als het moment waarop Andrea Kimi Antonelli de strijd om de wereldtitel beslist heeft. Tegen alle verwachtingen kwam de Italiaan op Monza als eerste over de streep nadat hij van ergens achterin het veld moest vertrekken. Een eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 kan Antonelli nu nauwelijks meer ontgaan.

Slechts een enkeling hield rekening met het feit dat Antonelli voor de bloedfanatieke tifosi het onmogelijke ging presteren. Vanwege een noodgedwongen gridstraf moest hij starten vanaf de negentiende plek, maar ook dat hield hem niet tegen. Met zijn zevende overwinning dit seizoen staat hij nu 66 punten voor op teamgenoot George Russell en 76 punten op Lewis Hamilton.

Antonelli heeft Russell op alle fronten afgetroefd

Na de wintertests begin dit seizoen en de eerste race in Australië, stond Russell te boek als de grote favoriet voor de wereldtitel. Gezien het feit dat de Brit Antonelli eenvoudig aan de kant schoof in 2025, hield niemand rekening met de Italiaan. Maar de 20-jarige heeft in 2026 de leidersrol bij Mercedes met beide handen naar zich toegetrokken.

Duidelijk is dat Toto Wolff en consorten Antonelli hebben gebombardeerd tot de eerste coureur van Mercedes. Het feit dat Russell de 20-jarige voor moest laten in Zandvoort en de Duitse fabrikant alleen Antonelli naar binnen haalde tijdens de virtual safety car op Monza, zegt genoeg. Er moet een hele hoop in de resterende tien races gebeuren voordat Antonelli de wereldtitel gaat mislopen.

Verstappen pers eruit wat erin zit op Monza

Wie naast Antonelli het maximale eruit heeft geperst op Monza, of misschien zelfs nog meer, is uiteraard Max Verstappen. Vorig seizoen zorgde hij nog voor een sensationele ommekeer op de rechte stukken in Italië. Dit jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Antonelli en Russell.

Verstappen kon zich een lange tijd nog mengen in het gevecht van de twee zilverpijlen, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Aanleiding hiervoor was de losse achterkant van de RB22 plus het snelheidstekort ten opzichte van Mercedes. Duidelijk is dat er heel veel moet gebeuren bij Red Bull Racing, wil Verstappen dit jaar nog een race winnen.

Ferrari zakt voor de zoveelste keer door het ijs

Wie er naast Russell ongetwijfeld heel slecht geslapen zullen hebben na de zondag op Monza, zijn ongetwijfeld de mannen van Ferrari. Met veel bombarie en een kersverse motor-upgrade arriveerde de Scuderia voor hun thuisrace, maar voor hen liep de GP uit op een roemloze aftocht.

Omdat teambaas Frédéric Vasseur geen duidelijke voorkeur durft uit te spreken voor de eerste rijder verpeste Charles Leclerc eerst de race voor Hamilton, daarna voor zichzelf. Met een keiharde klapper na slechts één ronde, kwam er een einde aan de race voor de Monegask. Gelukkig stapte Leclerc ongedeerd uit maar Ferrari, dat in de eerste vrije training nog de twee snelste tijden klokte, heeft achteraf zand in de ogen van de tifosi gestrooid.

Komend weekend hervat het F1-circus alweer in Spanje. In de straten van Madrid liggen er wellicht kansen voor anderen, aangezien het circuit haar debuut maakt in de koningsklasse van de autosport.