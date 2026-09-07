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Opinie: Verstappen perst eruit wat erin zit, Antonelli kan wereldtitel ruiken

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<b> Opinie: </b> Verstappen perst eruit wat erin zit, Antonelli kan wereldtitel ruiken

De Grand Prix van Italië in 2026 gaat mogelijk de geschiedenisboeken als het moment waarop Andrea Kimi Antonelli de strijd om de wereldtitel beslist heeft. Tegen alle verwachtingen kwam de Italiaan op Monza als eerste over de streep nadat hij van ergens achterin het veld moest vertrekken. Een eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 kan Antonelli nu nauwelijks meer ontgaan. 

Slechts een enkeling hield rekening met het feit dat Antonelli voor de bloedfanatieke tifosi het onmogelijke ging presteren. Vanwege een noodgedwongen gridstraf moest hij starten vanaf de negentiende plek, maar ook dat hield hem niet tegen. Met zijn zevende overwinning dit seizoen staat hij nu 66 punten voor op teamgenoot George Russell en 76 punten op Lewis Hamilton

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Antonelli heeft Russell op alle fronten afgetroefd 

Na de wintertests begin dit seizoen en de eerste race in Australië, stond Russell te boek als de grote favoriet voor de wereldtitel. Gezien het feit dat de Brit Antonelli eenvoudig aan de kant schoof in 2025, hield niemand rekening met de Italiaan. Maar de 20-jarige heeft in 2026 de leidersrol bij Mercedes met beide handen naar zich toegetrokken. 

Duidelijk is dat Toto Wolff en consorten Antonelli hebben gebombardeerd tot de eerste coureur van Mercedes. Het feit dat Russell de 20-jarige voor moest laten in Zandvoort en de Duitse fabrikant alleen Antonelli naar binnen haalde tijdens de virtual safety car op Monza, zegt genoeg. Er moet een hele hoop in de resterende tien races gebeuren voordat Antonelli de wereldtitel gaat mislopen.

Verstappen pers eruit wat erin zit op Monza 

Wie naast Antonelli het maximale eruit heeft geperst op Monza, of misschien zelfs nog meer, is uiteraard Max Verstappen. Vorig seizoen zorgde hij nog voor een sensationele ommekeer op de rechte stukken in Italië. Dit jaar moest hij zijn meerdere erkennen in Antonelli en Russell. 

Verstappen kon zich een lange tijd nog mengen in het gevecht van de twee zilverpijlen, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Aanleiding hiervoor was de losse achterkant van de RB22 plus het snelheidstekort ten opzichte van Mercedes. Duidelijk is dat er heel veel moet gebeuren bij Red Bull Racing, wil Verstappen dit jaar nog een race winnen. 

Ferrari zakt voor de zoveelste keer door het ijs 

Wie er naast Russell ongetwijfeld heel slecht geslapen zullen hebben na de zondag op Monza, zijn ongetwijfeld de mannen van Ferrari. Met veel bombarie en een kersverse motor-upgrade arriveerde de Scuderia voor hun thuisrace, maar voor hen liep de GP uit op een roemloze aftocht. 

Omdat teambaas Frédéric Vasseur geen duidelijke voorkeur durft uit te spreken voor de eerste rijder verpeste Charles Leclerc eerst de race voor Hamilton, daarna voor zichzelf. Met een keiharde klapper na slechts één ronde, kwam er een einde aan de race voor de Monegask. Gelukkig stapte Leclerc ongedeerd uit maar Ferrari, dat in de eerste vrije training nog de twee snelste tijden klokte, heeft achteraf zand in de ogen van de tifosi gestrooid. 

Komend weekend hervat het F1-circus alweer in Spanje. In de straten van Madrid liggen er wellicht kansen voor anderen, aangezien het circuit haar debuut maakt in de koningsklasse van de autosport. 

Rimmer

Posts: 13.475

Kimi wordt makkelijk kampioen. De andere teams hebben allemaal giga updates gebracht en bij Mclaren droomden ze al van een titel. Lewis droomt zelfs zo sterk van de titel dat hij een 1e rijders positie af wil dwingen.
Mercedes heeft echter een hele grote update achter de hand die ze nog veel sne... [Lees verder]

  • 9
  • 7 sep 2026 - 12:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (10)

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  • OrangeArrows

    Posts: 3.418

    Als hij dit niveau vast weet te houden en weinig pech krijgt kan de titel hem niet meer ontgaan. Het is hem ook gegund. Maar goed. Er kunnen nog gekke dingen gebeuren.

    • + 4
    • 7 sep 2026 - 11:32
  • Rimmer

    Posts: 13.475

    Kimi wordt makkelijk kampioen. De andere teams hebben allemaal giga updates gebracht en bij Mclaren droomden ze al van een titel. Lewis droomt zelfs zo sterk van de titel dat hij een 1e rijders positie af wil dwingen.
    Mercedes heeft echter een hele grote update achter de hand die ze nog veel sneller maakt maar die vooralsnog helemaal niet gebracht hoeft te worden. Wie nu nog niet inziet dat Kimi of anders Russell kampioen wordt die leeft in een fantasie.
    Het is 2014 all over again. Mercedes heeft het vrij makkelijk en beide rijders brengen de WDC en het WCC voortijdig naar binnen. Voor de vorm wordt er nog geroepen dat het spannend is en niet vanzelf komt, Volgend jaar bouwen ze rustig verder op het enorme potentieel dat er nog ligt. Verwacht volgend jaar maar volledige dominantie van Mercedes, nog veel meer dan nu.
    Ferrari is volgend jaar uiteraard weer teruggezakt naar niveau kansloos. Ze zijn vorig seizen al in April begonnen en hebben heel 2025 weggegooid voor dit jaar. Ze bleven zowaar de eerste helft nog redelijk sterk maar het is alweer voorbij daar. Lewis gilt tegen beter weten in dat ze alle sop alles moeten zetten. Daarmee is ook komend seizoen alweer verloren, tenzij ze hem negeren en nu alles op volgend jaar zetten. Dan kunnen ze wel sterk zijn...oh wacht.
    McLaren zal het tweede team zijn maar nooit echt kans maken want Mercedes heeft het voordeel van de powerunit kennis en alle stiekeme geheimen.
    RBR doet wellicht weer mee voor de plaatsen 5-7 maar daar komen zeker geen titels meer de komende jaren.
    Kortom, Toto heeft het weer geflikt, respect.

    • + 9
    • 7 sep 2026 - 12:02
    • OrangeArrows

      Posts: 3.418

      Herhaling van 2014 vind ik overdreven. Op bepaalde circuits komen de McLarens en Ferraris goed uit de verf. Feit blijft dat ze relatief makkelijk beide titels gaan binnenhalen.

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 12:34
    • RonHymer

      Posts: 346

      Wacht maar tot alle aduo metingen geweest zijn orange. Er liggen nog een aantal zandzakken in die AMG

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 12:55
  • hupholland

    Posts: 10.212

    Beetje flauw om te zeggen dat Leclerc de race van Hamilton verpestte. Hamilton valt zelf juist vrij agressief aan bij Leclerc, als je samen wilt werken, moet je sowieso al niet zo bocht 1 in gaan. De actie van Leclerc was gewoon binnen de regels en Hamilton weet als geen ander dat je kwetsbaar bent aan de buitenkant. Verder reed ie na de herstart gewoon op P3 om vervolgens weer weg te zakken. Ferrari heeft duidelijk een probleem met deze 2 kemphanen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Hamilton heeft achter de schermen duidelijk het initiatief overgenomen, nu wil hij alleen nog van Leclerc een 2e Bottas maken. Nee, tuurlijk gaat Leclerc daar niet in mee. Zelfs Bottas vond het maar niks om Bottas te zijn.

    • + 4
    • 7 sep 2026 - 12:07
    • hupholland

      Posts: 10.212

      overigens zet Piastri Norris in de 1 na laatste ronde ook nog gewoon even lekker op het gras en gingen de Mercedes coureurs ook flink met elkaar de strijd aan. Laat de coureurs gewoon lekker racen. Waarom zou dat bij Ferrari anders moeten?

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 12:12
    • bvonk2

      Posts: 292

      Omdat het bij Ferrari niet werkt. Ze hebben zelf voor Leclerc en Hamilton gekozen en dan moeten ze ook een mannier vinden om dat te laten werken anders zal dit blijven gebeuren. Ja wat Leclerc deed was binnen de regels maar dit is wel je teamgenoot op Monza. Hamilton gaf Leclerc wel ruimte in de bocht naar rechts, Leclerc deed dat in de bocht naar links niet.

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 12:38
    • NicoS

      Posts: 21.202

      Lewis nam heel veel risico om zich aan de binnenkant in een gaatje te wurmen, je weet dat dat een risico is.
      Daarnaast zou Lewis exact hetzelfde hebben gedaan als Leclerc door de auto naar buiten te laten lopen. Ze zijn concurrenten van elkaar, weliswaar ook teamgenoten, maar gaan elkaar zeker geen cadeautjes geven.
      Ze laten zich beiden niet intimideren door de ander.

      • + 5
      • 7 sep 2026 - 13:03
    • da_bartman

      Posts: 6.840

      "Hamilton gaf Leclerc wel ruimte in de bocht naar rechts" Als het kan zou ik als ik jou was het nog eens bekijken. Als je dan nog steeds de zelfde mening hebt, dan misschien toch maar even langs de specsavers langsgaan. In bocht 1 schiet Hamilton al in een gaatje waarvan hij weet dat die gaat verdwijnen. Dat ze daar samen heel doorheen komen is al te danken aan Leclerc.

      • + 1
      • 7 sep 2026 - 13:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.105

    "Opinie: Verstappen perst eruit wat erin zit, Antonelli kan wereldtitel ruiken".

    Verrek, ik had zo maar de tweeling broer kunnen zijn van die twee.
    Ik heb namelijk vanmorgen ook nog even geroken en daarna geperst en alles wat erin zat geloosd.....en dat was niet op het toilet.
    M'n vriendin is er nog beduusd van haha.

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 12:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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