Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Italië hard uitgehaald naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kende met de Scuderia een teleurstellend weekend op Monza en was vooral kritisch op de keuzes die het team maakte. Volgens Hamilton is Ferrari op meerdere vlakken tekortgeschoten en komen sommige beslissingen veel te laat.

Hamilton zag bovendien hoe de samenwerking binnen Ferrari opnieuw voor problemen zorgde. De Brit werd bij de start door teamgenoot Charles Leclerc van de baan gedrukt en verloor daardoor meerdere posities. Niet veel later crashte Leclerc zwaar uit de race, waardoor Ferrari een nieuwe klap te verwerken kreeg tijdens de thuisrace.

Hamilton ziet Ferrari te veel punten verliezen

"Als ik naar vandaag kijk, hebben we ontzettend veel punten laten liggen. Sommige beslissingen komen simpelweg veel te laat. Eigenlijk zijn ze weken te laat genomen", stelt Hamilton tegenover de aanwezige pers. De Brit baalt vooral voor de medewerkers van Ferrari, die volgens hem alles geven om de prestaties van het team te verbeteren.

"Ik kan niet veel meer doen dan morgen weer opstaan, er vol voor gaan en mijn best doen. Ik ben vandaag vooral ontzettend teleurgesteld voor het team. De mensen in de fabriek geven echt alles. Gisteren hebben we het niet goed uitgevoerd en vandaag gebeurde eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon een zware week", aldus Hamilton.

De Ferrari-coureur merkt bovendien dat zijn titelkansen steeds verder slinken. Na een sterke eerste seizoenshelft, waarin hij enkele zeges boekte en dichter bij Mercedes leek te komen, is de achterstand de afgelopen races opnieuw opgelopen. "Het is pas voorbij als het voorbij is, maar volgens mij is de achterstand inmiddels zo'n zestig of zeventig punten. Met de snelheid die zij hebben, is dat een enorm verschil om nog goed te maken."

Hamilton wil duidelijke afspraken binnen Ferrari

Hamilton wilde daarnaast reageren op het incident met Leclerc bij de start. De Brit benadrukt dat hij zelf altijd eerlijk probeert te racen en het team niet bewust in gevaar wil brengen. "Ik race nooit gemeen. Ik heb altijd netjes en eerlijk geracet en ruimte gelaten. Ik ben bij dit team gekomen en probeer respectvol om te gaan met de beschikbare ruimte, zonder het team in gevaar te brengen. Daar sta ik nog steeds achter."

Volgens Hamilton moet Ferrari duidelijke afspraken maken over de manier waarop de coureurs met elkaar racen. Hij verwijst daarbij naar zijn periode bij Mercedes. "Bij Mercedes hadden we duidelijke, schriftelijke afspraken. Daardoor hebben we eigenlijk nooit grote problemen gehad. Er waren misschien een paar momenten tussen Nico en mij, maar over het algemeen werkte het goed. Hier zijn die afspraken er niet en ik denk dat we daar iets aan moeten doen."

Toch wil Hamilton zijn team niet publiekelijk afvallen. "Ik weet wat iedereen probeert te bereiken en ik wil geen ruzie maken met mijn eigen team. Ik doe er alles aan om Ferrari te helpen komen waar het moet zijn. Vandaag hebben we het niet goed gedaan, maar het is al pijnlijk genoeg om mijn mensen steeds op hun fouten te wijzen. Zij gaan naar huis naar hun families en werken ontzettend hard." Hamilton sluit dan ook strijdvaardig af: "Het was vandaag niet goed genoeg, maar we gaan terug naar de tekentafel en komen sterker terug. Bij de volgende race staan we met goede energie aan de start en blijven we ervoor vechten."