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Hamilton laakt Ferrari: "We nemen beslissingen te laat"

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Hamilton laakt Ferrari: "We nemen beslissingen te laat"

Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Italië hard uitgehaald naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen kende met de Scuderia een teleurstellend weekend op Monza en was vooral kritisch op de keuzes die het team maakte. Volgens Hamilton is Ferrari op meerdere vlakken tekortgeschoten en komen sommige beslissingen veel te laat.

Hamilton zag bovendien hoe de samenwerking binnen Ferrari opnieuw voor problemen zorgde. De Brit werd bij de start door teamgenoot Charles Leclerc van de baan gedrukt en verloor daardoor meerdere posities. Niet veel later crashte Leclerc zwaar uit de race, waardoor Ferrari een nieuwe klap te verwerken kreeg tijdens de thuisrace.

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Hamilton ziet Ferrari te veel punten verliezen

"Als ik naar vandaag kijk, hebben we ontzettend veel punten laten liggen. Sommige beslissingen komen simpelweg veel te laat. Eigenlijk zijn ze weken te laat genomen", stelt Hamilton tegenover de aanwezige pers. De Brit baalt vooral voor de medewerkers van Ferrari, die volgens hem alles geven om de prestaties van het team te verbeteren.

"Ik kan niet veel meer doen dan morgen weer opstaan, er vol voor gaan en mijn best doen. Ik ben vandaag vooral ontzettend teleurgesteld voor het team. De mensen in de fabriek geven echt alles. Gisteren hebben we het niet goed uitgevoerd en vandaag gebeurde eigenlijk hetzelfde. Het is gewoon een zware week", aldus Hamilton.

De Ferrari-coureur merkt bovendien dat zijn titelkansen steeds verder slinken. Na een sterke eerste seizoenshelft, waarin hij enkele zeges boekte en dichter bij Mercedes leek te komen, is de achterstand de afgelopen races opnieuw opgelopen. "Het is pas voorbij als het voorbij is, maar volgens mij is de achterstand inmiddels zo'n zestig of zeventig punten. Met de snelheid die zij hebben, is dat een enorm verschil om nog goed te maken."

Hamilton wil duidelijke afspraken binnen Ferrari

Hamilton wilde daarnaast reageren op het incident met Leclerc bij de start. De Brit benadrukt dat hij zelf altijd eerlijk probeert te racen en het team niet bewust in gevaar wil brengen. "Ik race nooit gemeen. Ik heb altijd netjes en eerlijk geracet en ruimte gelaten. Ik ben bij dit team gekomen en probeer respectvol om te gaan met de beschikbare ruimte, zonder het team in gevaar te brengen. Daar sta ik nog steeds achter."

Volgens Hamilton moet Ferrari duidelijke afspraken maken over de manier waarop de coureurs met elkaar racen. Hij verwijst daarbij naar zijn periode bij Mercedes. "Bij Mercedes hadden we duidelijke, schriftelijke afspraken. Daardoor hebben we eigenlijk nooit grote problemen gehad. Er waren misschien een paar momenten tussen Nico en mij, maar over het algemeen werkte het goed. Hier zijn die afspraken er niet en ik denk dat we daar iets aan moeten doen."

Toch wil Hamilton zijn team niet publiekelijk afvallen. "Ik weet wat iedereen probeert te bereiken en ik wil geen ruzie maken met mijn eigen team. Ik doe er alles aan om Ferrari te helpen komen waar het moet zijn. Vandaag hebben we het niet goed gedaan, maar het is al pijnlijk genoeg om mijn mensen steeds op hun fouten te wijzen. Zij gaan naar huis naar hun families en werken ontzettend hard." Hamilton sluit dan ook strijdvaardig af: "Het was vandaag niet goed genoeg, maar we gaan terug naar de tekentafel en komen sterker terug. Bij de volgende race staan we met goede energie aan de start en blijven we ervoor vechten."

schwantz34

Posts: 42.802

LeClerc is de nieuwe Rosberg voor Ham!

  • 4
  • 6 sep 2026 - 20:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari GP Italië 2026

Reacties (22)

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  • Dreumeltje

    Posts: 36

    "Ik wil geen ruzie maken met mijn Team"
    Het begint nu met Leclerc, en die wil zijn eerste positie in het Team niet verliezen.

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 19:50
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.249

    Morgen weer een spijtbetuiging?

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 19:55
  • NicoS

    Posts: 21.193

    “Na een sterke eerste seizoenshelft, waarin hij enkele zeges boekte en dichter bij Mercedes leek te komen”
    Zeges?
    Ferrari gaat ook dit seizoen geen prijs pakken, misschien nog wat updates introduceren, en een paar ADUO updates aan de motor, kan het nog wat worden….;)
    O, en dan lekker agressief bij de eerste bocht naar elkaar toe, dat helpt ook….
    Twee haantjes in één team werkt niet, dat heeft nog nooit gewerkt.

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 19:56
    • schwantz34

      Posts: 42.802

      LeClerc is de nieuwe Rosberg voor Ham!

      • + 4
      • 6 sep 2026 - 20:07
    • NicoS

      Posts: 21.193

      Het verschil is dat Leclerc qua snelheid niet minder is, en dat was Rosberg wel….

      • + 2
      • 6 sep 2026 - 20:14
    • snailer

      Posts: 34.676

      Over het algemeen was Rosberg niet veel langzamer dan Hamilton. Rosberg deed het wel wat in de broek in de regen. EN hij was gewoon minder voor de banden. op andere punten was hij gewoon beter dan hamilton. Denk aan de dive bomb aan de binnenkant. Zelden een blokkerend wiel gezien bij hem. Wat dat betreft kan ik me allen een blokkerend wiel en zelfs rechtdoor schieten herinneren bij een poging om Verstappen in te halen. Was denk ik ergens in 2016.

      Ik heb even aan Trutta gevraagd wanneer ook al weer:
      Dit gebeurde tijdens de Grand Prix van Duitsland in 2016 op de Hockenheimring. In de 29e ronde deed Nico Rosberg een agressieve inhaalpoging aan de binnenkant van de [Hairpin (bocht 6)]
      Hamilton was vooral beter in de regen en veel beter voor de banden. Dat laatste: Hard gaan en goed voor de banden zorgen.

      Overigens geloof ik niet dat Leclerc die nu dus in zijn prime jaren zit, tegen de Hamilton in zijn prime jaren op zou kunnen. Op geen enkel gebeid.

      Momenteel rate ik Leclerc lager dan Rosberg. Dat doet overigens een beetje 'pijn'.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 20:43
    • Skimi

      Posts: 1.139

      @snailer ik kom idd tot dezelfde conclusie, al is er wel nuance. De mercedes uit die tijd was een trein op rails waar ook goed mee op het uiterste geraced kon worden, aan de andere kant zat Hamilton op zn prime en Rosberg was marginaal langzamer. De Ferrari, welk jaartal dan ook, blijft een auto die een rand onvoorspelbaarheid houdt. Leclerc zelf doet daar een schepje bovenop door altijd op/over het randje te rijden (wat goed is) maar laat zich altijd verrassen door de auto. Puur snelheid zijn ze denk ik gelijk maar waar Rosberg het brein is, is Lecrerc het gevoel

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:06
    • snailer

      Posts: 34.676

      Daar heb je wel gelijk in Skimi!

      Maar deze post komt eigenlijk ook wel voort uit teleurstelling. Na Verstappen en Alonso ben ik ook fan van Leclerc. De reden is dat hij een spectaculaire aanvaller is.
      Maar ik zie al een tijd niet meer het supertalent in hem. Erg goed. Dat zeker.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:44
    • Tony

      Posts: 1.693

      Zeges?
      Ferrari gaat ook dit seizoen geen prijs pakken,

      Ze hebben toch twee GP’s gewonnen dit seizoen? Of telt dat niet als een prijs?

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:56
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.600

      @Snailer

      Ik snap wel wat je bedoelt. Toch vind ik het ondanks de foutjes wel een supertalent. Wat Skimi ook aangeeft, het is denk ik echt een gevoelsrijder. Dan komen we natuurlijk bij de vraag "wat is een supertalent". Voor mij is dat eigenlijk gewoon rauwe snelheid. Dat hij niet berekend rijdt, geen klinische "afmaker" is en eigenlijk niet heel consistent is, maakt hem enkel geen allrounder naar mijn mening. Supertalent ja, maar alleen met supertalent, wordt je gemiddeld genomen geen wereldkampioen als in dit geval je (bejaarde) teamgenoot wel die andere eigenschappen deels bezit of bezat.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 22:01
    • NicoS

      Posts: 21.193

      @Tony,
      Er staat toch echt “Hij” doelend op Lewis…..
      En met prijzen bedoel ik natuurlijk kampioenschappen, misschien zo duidelijk?

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 22:24
    • snailer

      Posts: 34.676

      Wat mij betreft bestaat een gevoelsrijder niet, Michael.
      Wat wel bestaat is een rijder die 'gevoel' in de voeten heeft. En daar hoort Leclerc wat mij betreft wel bij, echter staat hij wederom wat mij betreft niet bovenin de lijstjes.

      Voor de rest heb ik al aangegeven dat ik het met Skimi eens was, terwijl hij eigenlijk gewoon de helft herhaalde van wat ik al schreef. Ben het dus ook eens met zijn andere helft.

      En ik weet niet of ik het hier heb gezegd. Maar Ik verwacht dat Leclerc gewoon kampioen wordt in de beste auto. Of je moet de eerste helft van 2022 hebben en er rijdt een echt exceptionele rijder in een auto die net wat minder was. Zeg de eerste 5 races. Na de updates, ze maakten de RBR lichter, was het even gelijkwaardig gemiddeld qua auto's.

      Voor de rest blijf ik gewoon bij het standpunt dat Leclerc niet van het niveau Verstappen is, of van het niveau Hamilton in zijn prime.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 22:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.600

      Ik ga ook met je mee hoor @Snailer. Het was gewoon een opening voor een gesprek, meer niet :).

      Ik ga wel mee dat het geen Verstappen/Schumacher/Hamilton is, eens. En ergens, komt dat ook omdat hoewel er veel talent is, dat kennelijke "overdriven" nodig is om die exceptionele resultaten te halen. Al heeft Leclerc nooit echt een dominante auto gehad, wellicht begin 2022 maar dat is het dan ook wel denk ik.

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 23:52
    • Supa

      Posts: 2.742

      Dit keer heb je gelijk, Nico. Twee haantjes in een team werkt niet. Red Bull heeft het slimmer aangepakt. Een duidelijke nummer 1 en een tweede team die Max kan ondersteunen.

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 00:01
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.712

    Vasseur moet stilaan beginnen afleveren. En gebruik de input en visie van Lewis. Hij heeft namelijk ervaring met geöliede machines.
    Minder show, meer focus.

    • + 3
    • 6 sep 2026 - 20:27
    • NicoS

      Posts: 21.193

      Het aloude gezegde “twee kapiteins op één ship werkt niet”.
      Als er één significant beter is dan de ander lost het zichzelf op, zie Mercedes.
      Heb je twee coureurs die op hetzelfde niveau zitten, en ook nog eens allebei een haantje zijn, dan ga je problemen krijgen.
      Dat hebben we in het verleden vaak genoeg gezien…..

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 20:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.600

      Eens met NicoS. Leclerc en Hamilton doen simpelweg te weinig voor elkaar onder op dit moment. Als het 10 jaar geleden was, had Hamilton Charles helemaal afgemaakt ben ik bang. Ook lijkt het alsof men bij Mercedes echt per garage werkt, ze zijn veel daadkrachtiger op alle vlakken.

      Je zit nu gewoon in een bijna onmogelijke situatie. Charles is heel snel, maar gewoon niet consistent genoeg om titels binnen te harken. Lewis is enorm consistent, doet gemiddeld geen gekke dingen maar is dan weer qua pure snelheid ietsje minder logischerwijs op dit moment. Ik heb echt geen idee hoe dit op te lossen, behalve een ultra dominante auto te bouwen, dan heb je dit gezeur ietsje minder.

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:09
    • StevenQ

      Posts: 10.725

      De feedback van Lewis heeft tussen 2022 en 2024 bij Mercedes amper gewerkt

      • + 1
      • 6 sep 2026 - 21:35
  • Larry Perkins

    Posts: 67.648

    Lewis: "Vandaag hebben we het niet goed gedaan, maar het is al pijnlijk genoeg om mijn mensen steeds op hun fouten te wijzen."

    "Mijn mensen"?
    Is Hamilton nu ook al teambaas, eigenaar of betaalt hij de medewerkers van Ferrari...

    • + 1
    • 6 sep 2026 - 21:14
    • StevenQ

      Posts: 10.725

      Lewis kan beter gewoon de Max manier kiezen: gewoon recht voor zijn raap zeggen: "We hadden net als Max en Kimi tijdens die VSC naar binnen moeten gaan"

      • + 0
      • 6 sep 2026 - 21:36
  • zoefroef

    Posts: 1.758

    Ham is geen schumi, misschien dst dst nu binnenkomt,

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 22:33
  • Housmans

    Posts: 579

    "Ik race nooit gemeen. Ik heb altijd netjes en eerlijk geracet en ruimte gelaten."

    😂🤣😂🤣😂🤣

    https://youtu.be/B7Z4bvI_wLE?si=5mR2NRNBZTbt93Xm

    • + 0
    • 6 sep 2026 - 23:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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