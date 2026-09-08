Voormalig monteur en huidig Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. In Monza kwam hij als derde over de streep achter de oppermachtige Mercedessen, maar volgens Nicholas liet Verstappen dingen zien die heel bijzonder zijn.

Verstappen klaagde op het circuit van Monza het hele weekend steen en been over problemen met zijn auto. Red Bull zoekt naar oplossingen, en Verstappen moest in de race roeien met de riemen die hij heeft. Dat deed hij goed, want hij wist het maximale uit zijn auto te halen. Hij reed een paar rondjes aan de leiding, maar moest het doen met een knappe derde plaats. Voorafgaand aan de race had hij geen rekening gehouden met zo'n resultaat, maar hij liet zien dat hij het nog niet verleerd is.

Hoe sterk presteerde Verstappen?

Bij Red Bull waren ze tevreden, en Verstappen wordt overladen met complimenten. Zijn voormalig monteur, en huidig Red Bull-ambassadeur, Calum Nicholas komt superlatieven te kort in de podcast Talking Bull: "Andrea Kimi Antonelli had natuurlijk een geweldig resultaat, maar vlak daarachter zat Max Verstappen, als je puur kijkt naar hoe ze reden."

Volgens Nicholas pakten Red Bull en Verstappen het heel slim aan: "Hij reed de hele race heel erg slim. Toen hij in de overtaking zone zat om het extra vermogen te krijgen, ging hij voor zijn kans. Hij was ook slim genoeg om te weten dat hij niet zoveel snelheid had als de Mercedessen. Hij kon ze niet eeuwig achter zich houden. Hij wist dat hij ze niet kon bijhouden."

Focus op de derde plaats

Verstappen wist de Mercedessen wel lang in het vizier te houden, en dat was volgens Nicholas ook heel slim: "Hij richtte zich er daarna op dat hij de derde plek kon vasthouden. Dat was heel erg slim om te doen. Dit is typisch Max Verstappen. Hij is zo compleet in deze situaties, dus het zou ons niet echt meer moeten verbazen. Hij reed gewoon een slimme race."

'Daar maakt hij een gewoonte van!'

Verstappen moest in de slotfase zijn positie verdedigen ten opzichte van de McLarens, en ook dat ging hem goed af: "Er waren momenten waarop het leek dat Oscar Piastri hem onder druk zou zetten en die derde plek zou afpakken. Wat mij betreft had Max dit altijd onder controle. Hij reed gewoon de hele dag subliem."

De manier waarop Verstappen verder de aanval inzette, kon Nicholas wel bekoren: "Sommige acties aan het begin van de race waren simpelweg briljant. Hij ging er buitenom voorbij. We hebben dit eerder van hem gezien in Italië bij Oscar. Hij begint er een beetje een gewoonte van te maken."