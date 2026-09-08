user icon
icon

Red Bull-gezicht ziet Verstappen iets bijzonders doen: "Hij reed een slimme race"

<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull-gezicht ziet Verstappen iets bijzonders doen: "Hij reed een slimme race"

Voormalig monteur en huidig Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas is onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. In Monza kwam hij als derde over de streep achter de oppermachtige Mercedessen, maar volgens Nicholas liet Verstappen dingen zien die heel bijzonder zijn.

Verstappen klaagde op het circuit van Monza het hele weekend steen en been over problemen met zijn auto. Red Bull zoekt naar oplossingen, en Verstappen moest in de race roeien met de riemen die hij heeft. Dat deed hij goed, want hij wist het maximale uit zijn auto te halen. Hij reed een paar rondjes aan de leiding, maar moest het doen met een knappe derde plaats. Voorafgaand aan de race had hij geen rekening gehouden met zo'n resultaat, maar hij liet zien dat hij het nog niet verleerd is.

Meer over Red Bull Racing Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

6 sep

Hoe sterk presteerde Verstappen?

Bij Red Bull waren ze tevreden, en Verstappen wordt overladen met complimenten. Zijn voormalig monteur, en huidig Red Bull-ambassadeur, Calum Nicholas komt superlatieven te kort in de podcast Talking Bull: "Andrea Kimi Antonelli had natuurlijk een geweldig resultaat, maar vlak daarachter zat Max Verstappen, als je puur kijkt naar hoe ze reden."

Volgens Nicholas pakten Red Bull en Verstappen het heel slim aan: "Hij reed de hele race heel erg slim. Toen hij in de overtaking zone zat om het extra vermogen te krijgen, ging hij voor zijn kans. Hij was ook slim genoeg om te weten dat hij niet zoveel snelheid had als de Mercedessen. Hij kon ze niet eeuwig achter zich houden. Hij wist dat hij ze niet kon bijhouden."

Focus op de derde plaats

Verstappen wist de Mercedessen wel lang in het vizier te houden, en dat was volgens Nicholas ook heel slim: "Hij richtte zich er daarna op dat hij de derde plek kon vasthouden. Dat was heel erg slim om te doen. Dit is typisch Max Verstappen. Hij is zo compleet in deze situaties, dus het zou ons niet echt meer moeten verbazen. Hij reed gewoon een slimme race."

'Daar maakt hij een gewoonte van!'

Verstappen moest in de slotfase zijn positie verdedigen ten opzichte van de McLarens, en ook dat ging hem goed af: "Er waren momenten waarop het leek dat Oscar Piastri hem onder druk zou zetten en die derde plek zou afpakken. Wat mij betreft had Max dit altijd onder controle. Hij reed gewoon de hele dag subliem."

De manier waarop Verstappen verder de aanval inzette, kon Nicholas wel bekoren: "Sommige acties aan het begin van de race waren simpelweg briljant. Hij ging er buitenom voorbij. We hebben dit eerder van hem gezien in Italië bij Oscar. Hij begint er een beetje een gewoonte van te maken."

Larry Perkins

Posts: 67.678

[i] De genoemde podcast... [/i]

[b] Monza Magic, Max on the Podium & More! | Talking Bull [/b]
(Oracle Red Bull Racing, 27,07 minuten)

urlr.me/NQEqkv

  • 1
  • 8 sep 2026 - 11:16
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 67.678

    De genoemde podcast...

    Monza Magic, Max on the Podium & More! | Talking Bull
    (Oracle Red Bull Racing, 27,07 minuten)

    urlr.me/NQEqkv

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 11:16
    • Larry Perkins

      Posts: 67.678

      00:00 Introduction
      03:15 Liam Lawson steps in for injured Isack Hadjar
      04:56 Pierre Gasly claims shock Pole Position for Alpine
      07:15 Charles Leclerc’s lap-one crash at Monza
      08:48 Masterful Max: his fifth podium of the year
      13:27 Max and Liam debrief the weekend’s results
      14:24 Final thoughts on the race
      21:01 Answering your questions

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 11:17

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
McLaren
285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
74
6
Racing Bulls
68
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar