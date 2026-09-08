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Wolff gefileerd na sneer richting Verstappen: "Domme uitleg"

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Wolff gefileerd na sneer richting Verstappen: "Domme uitleg"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Italië heeft voor de nodige discussie gezorgd. Toto Wolff wees na afloop met de beschuldigende vinger naar Max Verstappen, omdat George Russell naast de poleposition greep. Peter Windsor is het daar totaal niet mee eens en richt zijn pijlen juist op de Mercedes-coureur én zijn teambaas.

Russell leek in Monza op weg naar een uitstekende uitgangspositie. Mercedes beschikte over een sterke auto, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli door zijn gridstraf geen bedreiging vormde voor de pole. Bovendien kreeg Russell in zijn laatste ronde een slipstream van Antonelli. Toch moest hij Pierre Gasly voor zich dulden. Volgens Windsor had Russell de pole zelf kunnen pakken.

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Windsor ziet duidelijke fout bij Russell

"George had de rechte stukken veel langer moeten maken. Kijk bijvoorbeeld naar het uitkomen van de Ascari-chicane. Hij had daar moeten kijken naar wat Kimi en Max deden. Kimi bleef veel langer aan de rechterkant van de baan en stak pas laat over naar links. Als George hetzelfde had gedaan, had hij volgens mij poleposition gepakt", legt Windsor uit op het YouTube-kanaal van Cameron CC.

Volgens de analist werd het verschil juist op dat punt gemaakt. Russell kwam uiteindelijk 0,060 seconde tekort op Gasly. "Daar heeft George het laten liggen. Dat verschil was groot genoeg om poleposition te pakken. Hij maakte een lange bocht en ging daarna naar de andere kant van het rechte stuk. Ik begrijp dat hij niet de enige was, maar waarom kijken coureurs niet naar wat Max, Kimi en Charles Leclerc doen? Ze lijken allemaal in hun eigen bubbel te zitten en ervan overtuigd te zijn dat hun manier de juiste is."

Windsor hekelt 'domme' uitleg van Wolff

Windsor ziet daarin juist een belangrijk verschil tussen Russell en coureurs als Verstappen en Antonelli. "Ze kijken nauwelijks naar wat anderen doen, behalve Kimi. Dat is ook waarom Kimi en Max zo goed zijn. Ze zijn zelfkritisch en kijken voortdurend naar wat er om hen heen gebeurt. Ik vermoed dat Kimi veel naar Verstappen kijkt en daarvan probeert te leren."

Dat Windsor vervolgens hoort dat Wolff Verstappen verantwoordelijk houdt voor het missen van de pole, kan op weinig begrip rekenen. "Wat heeft Max dan precies gedaan? Daar ben ik benieuwd naar", reageert de Brit. Wolff stelde na de kwalificatie dat Verstappen zijn ronde om zeep hielp en daarna vertraagde, waardoor Russell te dicht achter hem terechtkwam en last kreeg van vuile lucht in de laatste bocht.

'Verstappen zocht de vrije lucht'

"Voor ons was het ongelukkig. Max was heel slim. Hij verpestte zijn ronde en ging daarna van het gas. Daardoor kwam George te dicht achter hem terecht. Dat heeft ons de poleposition gekost. Misschien hadden we een groter gat moeten laten vallen. We hadden moeten weten dat dit Max is", stelde Wolff.

Die uitleg vindt Windsor volledig onbegrijpelijk. "Het enige wat Max deed, was vrije lucht opzoeken. Ik snap hier helemaal niets van. Hij had geen teamgenoot die hem een slipstream kon geven. Waarom zou George voor Max moeten rijden? Het is toch niet de fout van Max dat hij vooraan in de groep rijdt? Dit is echt een domme opmerking. Ik kan het niet bevatten."

Volgens Windsor had Mercedes het probleem eenvoudig kunnen voorkomen. "Als George niet in de vuile lucht wilde rijden, had hij een gat moeten laten vallen of Max moeten inhalen. Waarom geef je Verstappen daar de schuld van? Als je wilt weten waarom George niet op pole staat, moet je naar het uitkomen van de Ascari-chicane kijken."

Snork

Posts: 23.046

De grote Bose Wolff....

  • 2
  • 8 sep 2026 - 12:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.106

    Na deze uitleg vermoed ik dat Peter Windsor onder dwang dit heeft gezegd....en we weten allemaal wie naast Peter gezeten heeft....

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 11:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.462

      Heeft ie niet nodig, Windsor gelooft dat Max de perfectie zelve is.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 12:53
    • F1jos

      Posts: 5.575

      Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid In ieder geval niet naast Ouw Sjagerijn.

      • + 0
      • 8 sep 2026 - 13:48
  • Snork

    Posts: 23.046

    De grote Bose Wolff....

    • + 2
    • 8 sep 2026 - 12:06
    • Need5Speed

      Posts: 4.462

      Dat staat toch ook op zijn koptelefoon? "Böse"?

      • + 1
      • 8 sep 2026 - 12:55
  • schwantz34

    Posts: 42.812

    Zis is so not raait, Wolff draait doorrrrr...

    • + 1
    • 8 sep 2026 - 12:08
  • Larry Perkins

    Posts: 67.681

    i] De genoemde podcast... [/i]

    Peter Windsor: Ferrari Are Ridiculous!
    (Cameron Cc, 1.11,50)

    urlr.me/kBfSNc

    Timestamps:
    00:00:00 Introduction
    00:01:07 Antonelli Monza Masterclass
    00:09:31 Monza Onboard Debate
    00:32:09 Ferrari Team Order Chaos
    00:49:52 Leclerc Crash Explained
    00:59:43 Max Vs Kimi Mercedes
    01:11:51 Naked boobs parade

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 12:48

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Team
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1
Mercedes
468
2
Ferrari
346
3
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285
4
Red Bull Racing
201
5
Alpine F1
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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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