Nico Rosberg is enorm onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. Voormalig Formule 1-wereldkampioen Rosberg vindt dat Verstappen in Monza weer goed voor de dag kwam, en dat hij een totale egoïst is achter het stuur en veel vraagt van Red Bull.

Verstappen klaagde het hele raceweekend in Monza over problemen met zijn achteras, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zesde tijd. Door een gridstraf van Oscar Piastri startte Verstappen als vijfde en hij vocht zich al snel naar voren. De viervoudig wereldkampioen mengde zich in het gevecht om de zege, maar kon niet opboksen tegen het geweld van de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

'Max is ontzettend snel'

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Bij Sky Sports deelde hij complimenten uit: "Max was eigenlijk gewoon ontzettend snel. Hij was echt heel snel en kon het tempo van Kimi de hele tijd volgen, op ongeveer twee seconden."

Het was geen makkelijke opgave: "Aan het einde heeft Max het tempo gewoon laten zakken. Ik denk dus dat we veel respect moeten hebben voor de snelheid die Max vandaag liet zien. En dan ook nog in een mindere Red Bull. Ik zou zeggen dat dat een heel erg indrukwekkende prestatie was."

Waar komen de problemen vandaan?

Verstappen klaagde steen en been over de problemen met de Red Bull, en dat vindt Rosberg opvallend: "Hij blijft maar problemen houden met het stuiteren aan de achterkant van de auto. Hij zegt zelf dat de achterkant 'kapot' was, en dat horen we hem eigenlijk de hele tijd zeggen. Volgens hem gebeurt het tijdens sessies ineens, maar ook tijdens de race kan het probleem opeens ontstaan. Ze hebben dit probleem al heel lang, en dat is toch vreemd. Ze zullen dit echt moeten oplossen."

'Hij is een totale egoïst'

Rosberg geniet van Verstappen, die het volgens hem heel erg slim aanpakt: "Ik denk dat hij gewoon een totale egoïst is die volledig gefocust is op zijn eigen prestaties, zich weinig aantrekt van anderen en ervoor wil zorgen dat alles voor hem perfect is, zelfs als dat ten koste gaat van iemand anders. Zoals het in de kwalificatie bijvoorbeeld ten koste ging van Russell. Hij is gewoon heel erg gefocust op zijn eigen zaak."