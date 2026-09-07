user icon
icon

F1-wereldkampioen noemt Verstappen totale egoïst

<< Naar nieuwsoverzicht
F1-wereldkampioen noemt Verstappen totale egoïst

Nico Rosberg is enorm onder de indruk van de prestaties van Max Verstappen. Voormalig Formule 1-wereldkampioen Rosberg vindt dat Verstappen in Monza weer goed voor de dag kwam, en dat hij een totale egoïst is achter het stuur en veel vraagt van Red Bull.

Verstappen klaagde het hele raceweekend in Monza over problemen met zijn achteras, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de zesde tijd. Door een gridstraf van Oscar Piastri startte Verstappen als vijfde en hij vocht zich al snel naar voren. De viervoudig wereldkampioen mengde zich in het gevecht om de zege, maar kon niet opboksen tegen het geweld van de Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Meer over Max Verstappen Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

Vliegtuig Verstappen onderweg naar Nederland

28 aug
 Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

Verstappen snapt niets van FIA-uitspraak: "Niet te verklaren"

6 sep

'Max is ontzettend snel'

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. Bij Sky Sports deelde hij complimenten uit: "Max was eigenlijk gewoon ontzettend snel. Hij was echt heel snel en kon het tempo van Kimi de hele tijd volgen, op ongeveer twee seconden."

Het was geen makkelijke opgave: "Aan het einde heeft Max het tempo gewoon laten zakken. Ik denk dus dat we veel respect moeten hebben voor de snelheid die Max vandaag liet zien. En dan ook nog in een mindere Red Bull. Ik zou zeggen dat dat een heel erg indrukwekkende prestatie was."

Waar komen de problemen vandaan?

Verstappen klaagde steen en been over de problemen met de Red Bull, en dat vindt Rosberg opvallend: "Hij blijft maar problemen houden met het stuiteren aan de achterkant van de auto. Hij zegt zelf dat de achterkant 'kapot' was, en dat horen we hem eigenlijk de hele tijd zeggen. Volgens hem gebeurt het tijdens sessies ineens, maar ook tijdens de race kan het probleem opeens ontstaan. Ze hebben dit probleem al heel lang, en dat is toch vreemd. Ze zullen dit echt moeten oplossen."

'Hij is een totale egoïst'

Rosberg geniet van Verstappen, die het volgens hem heel erg slim aanpakt: "Ik denk dat hij gewoon een totale egoïst is die volledig gefocust is op zijn eigen prestaties, zich weinig aantrekt van anderen en ervoor wil zorgen dat alles voor hem perfect is, zelfs als dat ten koste gaat van iemand anders. Zoals het in de kwalificatie bijvoorbeeld ten koste ging van Russell. Hij is gewoon heel erg gefocust op zijn eigen zaak."

F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar