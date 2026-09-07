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McLaren-teambaas doet opvallende bewering na zegetocht Antonelli

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McLaren-teambaas doet opvallende bewering na zegetocht Antonelli

McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat winnen met de huidige Formule 1-auto's minder moeilijk is dan vroeger. Hij wijst naar Andrea Kimi Antonelli, die afgelopen weekend vanuit het achterveld naar de zege reed. Voor veel mensen kwam dit als een verrassing, maar Stella vindt het niet vreemd.

Het team van Mercedes wisselde afgelopen weekend de motor van Antonelli, wat hem een gridstraf opleverde. Aangezien inhalen op Monza niet moeilijk is, was het de gedachte dat ze de schade nog relatief konden beperken qua punten. Antonelli startte zijn thuisrace vanaf de negentiende plaats, maar reed binnen een mum van tijd in de top tien. Hij haalde auto na auto in, en meldde zich al snel op de staart van zijn teamgenoot George Russell. Na een extra pitstop wist hij Russell in de slotfase in te halen, en won hij zijn thuisrace.

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Is winnen te makkelijk geworden?

Het leverde Antonelli een vrachtlading aan complimenten op, en hij zette een reuzenstap richting de wereldtitel. McLaren-teambaas Andrea Stella wierp bij de Duitse tak van Sky Sports een andere blik op de zege van Antonelli: "Ten eerste, mijn felicitaties voor Kimi! Het moet voor hem heel erg speciaal zijn om de Italiaanse Grand Prix te winnen, terwijl hij achteraan het veld startte."

Voor Stella was het geen verrassing: "Het was helemaal niet zo onwaarschijnlijk als je kijkt naar de pace die hij liet zien in de vrije trainingen en het feit dat inhalen goed mogelijk is met deze generatie auto's. Misschien is het wel te makkelijk geworden als je naar de race van vandaag kijkt."

'Het is een nieuwe manier van racen'

Stella bedoelt er niets negatiefs mee, maar stelt simpelweg vast dat het racen in de Formule 1 is veranderd: "Het was een spektakel en het was zeker leuk om naar te kijken, maar het was soms ook spannend met de twee Mercedessen en met de twee McLarens van ons in de laatste rondes. Het was een interessante race, een nieuwe manier van racen."

Historische race

Slechts één coureur in de geschiedenis van de Formule 1 wist een race te winnen vanaf een lagere positie dan Antonelli afgelopen weekend. In 1983 won John Watson de race in Long Beach vanaf de 22ste startpositie, een record dat nog altijd staat in de sport. Naast Antonelli wist alleen Bull Vukovich een F1-race te winnen vanaf de negentiende positie. Hij deed dat in 1954 in de Indianapolis 500, die toen nog deel uitmaakte van de Formule 1-kalender.

NicoS

Posts: 21.203

Degene die de statistieken over het aantal inhaalactie’s moet maken voor Wikipedia zal waarschijnlijk nog aan het rekenen zijn….;)
Nou heb ik gerust wel genoten van alle leuke acties, maar dit is even teveel van het goede naar mijn smaak.
Het was veel te voorspelbaar wat er ging gebeuren.

  • 3
  • 7 sep 2026 - 15:56
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Andrea Stella Mercedes McLaren GP Italië 2026

Reacties (3)

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  • Mr Marly

    Posts: 8.075

    Een ander leuk feitje is dat het 60 jaar geleden was dat er een Italiaan won op Monza, heeft wel aan hoe speciaal deze overwinning van Antonelli is.

    • + 1
    • 7 sep 2026 - 15:27
  • shakedown

    Posts: 1.989

    In de basis heeft ie ook wel gelijk. de auto is altijd al belangrijk geweest, echter is het dit jaar wel heel erg duidelijk. Inhalen is simpelweg te simpel geworden. Knopje indrukken en toedels!!

    Dat Antonelli zo simpel naar voren kan komen is twee ledig. Het is een bijzonder geode rijder, en de Mercedes is bizar veel sterker dan elk ander team. Of dat nu komt door de ICE of door de algoritmen die het elektrische deel aansturen weet ik niet.

    Maar duidelijk is wel dat dit niet de juiste weg is die ze ingeslagen zijn. F1 is geen F1 meer. Maar eerder een soort F-GT of F-ECO boost....

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 15:53
  • NicoS

    Posts: 21.203

    Degene die de statistieken over het aantal inhaalactie’s moet maken voor Wikipedia zal waarschijnlijk nog aan het rekenen zijn….;)
    Nou heb ik gerust wel genoten van alle leuke acties, maar dit is even teveel van het goede naar mijn smaak.
    Het was veel te voorspelbaar wat er ging gebeuren.

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 15:56

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 392
  • Podiums 13
  • Grand Prix 36
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (20)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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