McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat winnen met de huidige Formule 1-auto's minder moeilijk is dan vroeger. Hij wijst naar Andrea Kimi Antonelli, die afgelopen weekend vanuit het achterveld naar de zege reed. Voor veel mensen kwam dit als een verrassing, maar Stella vindt het niet vreemd.

Het team van Mercedes wisselde afgelopen weekend de motor van Antonelli, wat hem een gridstraf opleverde. Aangezien inhalen op Monza niet moeilijk is, was het de gedachte dat ze de schade nog relatief konden beperken qua punten. Antonelli startte zijn thuisrace vanaf de negentiende plaats, maar reed binnen een mum van tijd in de top tien. Hij haalde auto na auto in, en meldde zich al snel op de staart van zijn teamgenoot George Russell. Na een extra pitstop wist hij Russell in de slotfase in te halen, en won hij zijn thuisrace.

Is winnen te makkelijk geworden?

Het leverde Antonelli een vrachtlading aan complimenten op, en hij zette een reuzenstap richting de wereldtitel. McLaren-teambaas Andrea Stella wierp bij de Duitse tak van Sky Sports een andere blik op de zege van Antonelli: "Ten eerste, mijn felicitaties voor Kimi! Het moet voor hem heel erg speciaal zijn om de Italiaanse Grand Prix te winnen, terwijl hij achteraan het veld startte."

Voor Stella was het geen verrassing: "Het was helemaal niet zo onwaarschijnlijk als je kijkt naar de pace die hij liet zien in de vrije trainingen en het feit dat inhalen goed mogelijk is met deze generatie auto's. Misschien is het wel te makkelijk geworden als je naar de race van vandaag kijkt."

'Het is een nieuwe manier van racen'

Stella bedoelt er niets negatiefs mee, maar stelt simpelweg vast dat het racen in de Formule 1 is veranderd: "Het was een spektakel en het was zeker leuk om naar te kijken, maar het was soms ook spannend met de twee Mercedessen en met de twee McLarens van ons in de laatste rondes. Het was een interessante race, een nieuwe manier van racen."

Historische race

Slechts één coureur in de geschiedenis van de Formule 1 wist een race te winnen vanaf een lagere positie dan Antonelli afgelopen weekend. In 1983 won John Watson de race in Long Beach vanaf de 22ste startpositie, een record dat nog altijd staat in de sport. Naast Antonelli wist alleen Bull Vukovich een F1-race te winnen vanaf de negentiende positie. Hij deed dat in 1954 in de Indianapolis 500, die toen nog deel uitmaakte van de Formule 1-kalender.