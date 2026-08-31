Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft de geruchten over de relatie tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc van de hand gewezen. De teamgenoten stonden tijdens de Grand Prix van Nederland volop in de schijnwerpers. Ferrari besloot geen teamorders toe te passen, wat tot frustratie bij Hamilton zorgde.

Hamilton had tijdens de race op het circuit van Zandvoort het gevoel dat hij sneller was, en hij vroeg Ferrari of Leclerc aan de kant kon gaan. Dit verzoek werd niet ingewilligd en Leclerc weigerde ook een pitstop te maken. Hamilton verloor veel tijd, en daar was hij niet bepaald tevreden mee.

Podium was niet haalbaar

Hamilton heeft een paar rondes achter Leclerc gezeten, maar Montoya denkt dat het podium alsnog niet haalbaar was. "Ik denk niet dat ik hem op het podium had gezet, maar hij zat er wel veel dichterbij, en hij heeft zijn banden flink versleten door te proberen Leclerc in te halen en bij te houden," zei hij. "De banden raken oververhit en de auto heeft moeite om erlangs te komen, wat veel schade veroorzaakt."

Montoya vindt dat Ferrari eerder duidelijkheid had moeten geven over de gewenste strategie. "Wat ze met Charles hadden moeten doen, is hem zeggen: 'Luister, je hebt nog vier tienden van een seconde nodig, anders moeten we van positie wisselen. Je hebt nog twee ronden te gaan; Hamilton heeft je een halve seconde per ronde afgenomen. Of je vindt die halve seconde, of je laat hem voorbijgaan, of wij komen naar binnen.'"

Ferrari wilde Leclerc naar binnen halen zodat Hamilton op die manier voorbij kon gaan aan zijn teamgenoot. "Toen reageerde Charles door te weigeren binnen te komen, en dat was waar ze de fout in gingen, want Charles zei eigenlijk: 'Ik luister niet naar jullie als het om Hamilton gaat.'"

Band tussen coureurs is niet altijd goed

F1-teams posten op social media veel filmpjes van hun coureurs. Toch is de band tussen de twee Ferrari-coureurs niet zo goed als mensen denken. "Het hoort bij de racewereld; het is normaal dat hun relatie niet zo goed is als mensen denken, of als mensen zien op TikTok, Instagram of iets dergelijks. Dat is normaal; wat daar gebeurde, gebeurde altijd al toen ik nog racete – elke week hetzelfde oude drama", concludeerde hij.