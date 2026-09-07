Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is opgepakt op een Portugees vliegveld, omdat hij een wapen bij zich had in zijn privéjet. Waarom Ecclestone de shotgun bij zich had, en wat de gevolgen zijn is nog niet bekend. De 95-jarige Brit is al eerder opgepakt voor een soortgelijk vergrijp.

Ecclestone liet als eigenaar van de Formule 1 regelmatig stof opwaaien, maar verschijnt tegenwoordig slechts sporadisch in de media. De 95-jarige Ecclestone verblijft vooral op de achtergrond, maar laat soms zijn gezicht zien in de Formule 1-paddock. Begin dit jaar kwam via Portugese media naar buiten dat Ecclestone's vrouw een huis heeft gekocht in Portugal ter waarde van 35 miljoen pond, en het lijkt erop dat hij deze week op weg was naar dat optrekje toen hij werd opgepakt.

Wat is er aan de hand?

Volgens de Britse tabloid Daily Mail en het Portugese Correio da Manha is Ecclestone opgepakt op het vliegveld van Cascais. Hij werd gepakt tijdens een routinecontrole nadat hij was geland met zijn privéjet. Volgens het Portugese medium werd er een shotgun gevonden en werd hij opgepakt door de politie op het vliegveld. Het is niet duidelijk of Ecclestone nu voor een rechter moet verschijnen, of dat er iets anders gaat gebeuren.

Eerder incident

Opvallend genoeg is het de tweede keer dat Ecclestone is opgepakt voor zo'n vergrijp. In mei 2022 werd hij opgepakt op een Braziliaans vliegveld, omdat hij een pistool mee wilde nemen aan boord van zijn vliegtuig. Destijds gaf Ecclestone toe dat hij een wapen had, maar wist hij niet dat het in zijn bagage zat. Het liep voor Ecclestone met een sisser af nadat hij de borgsom had betaald en terug kon vliegen naar Zwitserland.

Wat gaat er nu gebeuren?

Hoe het nu verdergaat, is niet bekend. Of hij vandaag is opgepakt, of dat dit eerder deze week is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Ecclestone bezit volgens Portugese media een Dassault Falcon 7X privéjet ter waarde van zo'n veertig miljoen euro. Aan boord van dit vliegtuig zou hij dus het wapen hebben vervoerd.