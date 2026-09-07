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'Ecclestone opgepakt na vondst wapen in privéjet'

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'Ecclestone opgepakt na vondst wapen in privéjet'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is opgepakt op een Portugees vliegveld, omdat hij een wapen bij zich had in zijn privéjet. Waarom Ecclestone de shotgun bij zich had, en wat de gevolgen zijn is nog niet bekend. De 95-jarige Brit is al eerder opgepakt voor een soortgelijk vergrijp.

Ecclestone liet als eigenaar van de Formule 1 regelmatig stof opwaaien, maar verschijnt tegenwoordig slechts sporadisch in de media. De 95-jarige Ecclestone verblijft vooral op de achtergrond, maar laat soms zijn gezicht zien in de Formule 1-paddock. Begin dit jaar kwam via Portugese media naar buiten dat Ecclestone's vrouw een huis heeft gekocht in Portugal ter waarde van 35 miljoen pond, en het lijkt erop dat hij deze week op weg was naar dat optrekje toen hij werd opgepakt.

Wat is er aan de hand?

Volgens de Britse tabloid Daily Mail en het Portugese Correio da Manha is Ecclestone opgepakt op het vliegveld van Cascais. Hij werd gepakt tijdens een routinecontrole nadat hij was geland met zijn privéjet. Volgens het Portugese medium werd er een shotgun gevonden en werd hij opgepakt door de politie op het vliegveld. Het is niet duidelijk of Ecclestone nu voor een rechter moet verschijnen, of dat er iets anders gaat gebeuren.

Eerder incident

Opvallend genoeg is het de tweede keer dat Ecclestone is opgepakt voor zo'n vergrijp. In mei 2022 werd hij opgepakt op een Braziliaans vliegveld, omdat hij een pistool mee wilde nemen aan boord van zijn vliegtuig. Destijds gaf Ecclestone toe dat hij een wapen had, maar wist hij niet dat het in zijn bagage zat. Het liep voor Ecclestone met een sisser af nadat hij de borgsom had betaald en terug kon vliegen naar Zwitserland.

Wat gaat er nu gebeuren?

Hoe het nu verdergaat, is niet bekend. Of hij vandaag is opgepakt, of dat dit eerder deze week is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Ecclestone bezit volgens Portugese media een Dassault Falcon 7X privéjet ter waarde van zo'n veertig miljoen euro. Aan boord van dit vliegtuig zou hij dus het wapen hebben vervoerd.

F1 Nieuws Bernie Ecclestone

Reacties (3)

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  • shakedown

    Posts: 1.990

    Een Wapen... Raketwerper? Machine geweer? Jachtgeweer? Pistool? Mes? Briefopener? De term wapen is een beetje breed....

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 16:06
  • mordor

    Posts: 2.200

    Pudding buks?

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 16:21

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Bernie Ecclestone -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 28 okt 1930 (95)
  • Geb. plaats Bungay, Suffolk, England, UK, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,59 m
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