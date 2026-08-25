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Verstappen ontsnapte aan horrorcrash: "Hij heeft geluk gehad"

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Verstappen ontsnapte aan horrorcrash: "Hij heeft geluk gehad"

Volgens Nico Rosberg heeft Max Verstappen afgelopen weekend veel geluk gehad. De viervoudig wereldkampioen crashte hard in de laatste bocht op het circuit van Zandvoort, maar werd niet geraakt door andere auto's. Volgens Rosberg is dit een klein wonder, want het had veel slechter kunnen aflopen.

Verstappen reed afgelopen weekend in Zandvoort zijn voorlopig laatste thuisrace. Voor de ogen van de tienduizenden oranjefans op de tribunes had hij zich op de teleurstellende zevende plaats gekwalificeerd, en deed hij er alles aan om plekken goed te maken bij de start van de Grand Prix. Hij probeerde Lewis Hamilton aan te vallen, belandde met twee wielen op het gras, maar wist zijn auto onder controle te houden. Op de halfnatte baan ging het echter in de laatste bocht van de eerste ronde mis.

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Wat ging er mis?

Verstappen vloog in volle vaart de muur in nadat hij de witte lijn raakte, en de schade was groot. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg begreep de teleurstelling en analyseerde de crash na afloop van de race bij Sky Sports: "Iedereen moedigde hem hier aan en dan valt hij zo vroeg uit, maar het kwam wel door de omstandigheden."

Rosberg wijst naar de situatie in de desbetreffende kombocht: "Het is onder deze omstandigheden, en vooral op de slicks, heel erg lastig om de grip in te schatten, en zelfs de beste coureur van het moment, de grootste coureur hier, is zwaar gecrasht."

'Had slechter kunnen aflopen'

De schade bij Verstappen was heel erg groot, maar toch lijkt hij geluk te hebben gehad. Hij was immers ongedeerd en hij werd niet geraakt door andere auto's: "Zoals Max zelf al zei, we hebben daar echt veel geluk gehad, want als hij was gespind en midden op de baan terecht was gekomen, terwijl het hele veld in volle snelheid aan kwam rijden, dan had dat een enorme crash kunnen veroorzaken, waarbij mensen op hem in zouden rijden. Dat had een slechte afloop kunnen hebben, dus hij heeft zelfs een beetje geluk gehad."

powered by bye

Posts: 547

Max en Gabriel hadden allebei een engeltje op de schouder

  • 1
  • 25 aug 2026 - 12:19
F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (10)

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  • Snork

    Posts: 22.972

    Horror! En het is nog niet eens Halloween.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:16
    • The Wolf

      Posts: 1.386

      Halloween is het pas als Michael Myers met zijn iconische keukenmes om 't hoekje komt kijken

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:18
    • Snork

      Posts: 22.972

      2 maandjes nog, dan jaag ik de jeugd bij ons in de straat de bomen weer in.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:21
  • powered by bye

    Posts: 547

    Max en Gabriel hadden allebei een engeltje op de schouder

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 12:19
    • schwantz34

      Posts: 42.700

      En met dank aan een fantastische reflex van Hulk, die aan het eind van de rit ook nog eens een hele mooie p8 wist te pakken voor het team.

      • + 1
      • 25 aug 2026 - 12:25
    • Larry Perkins

      Posts: 67.416

      Dat was de aartsengel Gabriël @powered by bye...

      (uit de bestseller met het oude en nieuwe testament)

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:20
  • DenniSNL1980

    Posts: 479

    Gelukkig kunnen er nu weer 600 artikelen geschreven worden met meningen over de crash van Verstappen nu bekend is dat die bij Red Bull blijft.

    • + 0
    • 25 aug 2026 - 12:35
  • Larry Perkins

    Posts: 67.416

    Ondertussen is de verdachte die daar de witte lijn heeft getrokken nog steeds voortvluchtig.
    Volgens Interpol is de crimineel inmiddels in Colombia gesignaleerd...

    • + 1
    • 25 aug 2026 - 13:15
    • The Wolf

      Posts: 1.386

      het leger heeft 'm in het vizier, de orange army welteverstaan, dan is ie nog niet jarig

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:20
    • Snork

      Posts: 22.972

      Ah, Juan Pablo is eindelijk gepakt? Zijn we ook van zijn commentaar af.

      • + 0
      • 25 aug 2026 - 13:22

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-
Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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