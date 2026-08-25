Volgens Nico Rosberg heeft Max Verstappen afgelopen weekend veel geluk gehad. De viervoudig wereldkampioen crashte hard in de laatste bocht op het circuit van Zandvoort, maar werd niet geraakt door andere auto's. Volgens Rosberg is dit een klein wonder, want het had veel slechter kunnen aflopen.

Verstappen reed afgelopen weekend in Zandvoort zijn voorlopig laatste thuisrace. Voor de ogen van de tienduizenden oranjefans op de tribunes had hij zich op de teleurstellende zevende plaats gekwalificeerd, en deed hij er alles aan om plekken goed te maken bij de start van de Grand Prix. Hij probeerde Lewis Hamilton aan te vallen, belandde met twee wielen op het gras, maar wist zijn auto onder controle te houden. Op de halfnatte baan ging het echter in de laatste bocht van de eerste ronde mis.

Wat ging er mis?

Verstappen vloog in volle vaart de muur in nadat hij de witte lijn raakte, en de schade was groot. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg begreep de teleurstelling en analyseerde de crash na afloop van de race bij Sky Sports: "Iedereen moedigde hem hier aan en dan valt hij zo vroeg uit, maar het kwam wel door de omstandigheden."

Rosberg wijst naar de situatie in de desbetreffende kombocht: "Het is onder deze omstandigheden, en vooral op de slicks, heel erg lastig om de grip in te schatten, en zelfs de beste coureur van het moment, de grootste coureur hier, is zwaar gecrasht."

'Had slechter kunnen aflopen'

De schade bij Verstappen was heel erg groot, maar toch lijkt hij geluk te hebben gehad. Hij was immers ongedeerd en hij werd niet geraakt door andere auto's: "Zoals Max zelf al zei, we hebben daar echt veel geluk gehad, want als hij was gespind en midden op de baan terecht was gekomen, terwijl het hele veld in volle snelheid aan kwam rijden, dan had dat een enorme crash kunnen veroorzaken, waarbij mensen op hem in zouden rijden. Dat had een slechte afloop kunnen hebben, dus hij heeft zelfs een beetje geluk gehad."