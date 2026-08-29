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Mercedes gewaarschuwd: "McLaren nu het beste team"

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Mercedes gewaarschuwd: "McLaren nu het beste team"

Nico Rosberg denkt dat er werk aan de winkel is voor het team van Mercedes. De Duitse renstal was in de afgelopen maanden oppermachtig, maar McLaren lijkt het gat volledig te hebben gedicht. Rosberg stelt dat er reden tot zorg is bij Mercedes, en dat McLaren nu het beste team is.

McLaren lijkt de achterstand op Mercedes volledig te hebben ingelopen. Met regerend wereldkampioen Lando Norris wisten ze afgelopen weekend in Zandvoort te winnen, terwijl hij voor de zomerstop ook won in de Hongaarse Grand Prix. Norris' achterstand is nog groot, maar als hij op deze manier doorgaat, kan het snel gaan. Bij McLaren blijven ze met beide benen op de grond staan, maar kenners zien een nieuwe situatie ontstaan.

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'McLaren nu het te kloppen team'

Oud-wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg ziet dat ook, en deelde zijn complimenten uit bij Sky Sports: "Het tempo van Lando op die harde banden; hij was zeven of acht tienden per ronde sneller dan George Russell in een vergelijkbare situatie!"

Norris maakte zeer veel indruk op Rosberg: "Lando vloog daar echt over het circuit. Die snelheid was echt ongelooflijk. Mercedes zal zich nu nog zorgen maken over dit tempo van de McLarens, want ze zijn nu het te kloppen team. Ze hebben de auto sneller ontwikkeld dan wie dan ook."

'Dit kan heel zwaar worden voor Mercedes'

Rosberg denkt dan ook dat het restant van het seizoen zeer spannend gaat worden, en dat Mercedes nu echt problemen heeft: "Dit zou wel eens een heel erg zwaar einde voor het seizoen kunnen worden voor Mercedes. Dat zou echt kunnen."

Hij wijst naar de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend: "Zandvoort was echt een spannende race en een prestatie van wereldkampioensformaat van Lando. Wie had dat ooit gedacht: in Melbourne lag McLaren nog negen tienden achter op Mercedes en nu is Lando de coureur die verslagen moet worden. Wat een spannend vervolg van het seizoen staat ons nu te wachten!"

Hoe groot is de achterstand van Norris?

Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die op 242 punten staat. Norris staat vierde, maar heeft nog een flinke achterstand. De Britse regerend wereldkampioen heeft tot nu toe 159 punten bij elkaar gereden.

F1 Nieuws Nico Rosberg Mercedes McLaren

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Rosberg -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land DE
  • Geb. datum 27 jun 1985 (41)
  • Geb. plaats Wiesbaden, DE
  • Gewicht 71 kg
  • Lengte 1,78 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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