Nico Rosberg denkt dat er werk aan de winkel is voor het team van Mercedes. De Duitse renstal was in de afgelopen maanden oppermachtig, maar McLaren lijkt het gat volledig te hebben gedicht. Rosberg stelt dat er reden tot zorg is bij Mercedes, en dat McLaren nu het beste team is.

McLaren lijkt de achterstand op Mercedes volledig te hebben ingelopen. Met regerend wereldkampioen Lando Norris wisten ze afgelopen weekend in Zandvoort te winnen, terwijl hij voor de zomerstop ook won in de Hongaarse Grand Prix. Norris' achterstand is nog groot, maar als hij op deze manier doorgaat, kan het snel gaan. Bij McLaren blijven ze met beide benen op de grond staan, maar kenners zien een nieuwe situatie ontstaan.

'McLaren nu het te kloppen team'

Oud-wereldkampioen en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg ziet dat ook, en deelde zijn complimenten uit bij Sky Sports: "Het tempo van Lando op die harde banden; hij was zeven of acht tienden per ronde sneller dan George Russell in een vergelijkbare situatie!"

Norris maakte zeer veel indruk op Rosberg: "Lando vloog daar echt over het circuit. Die snelheid was echt ongelooflijk. Mercedes zal zich nu nog zorgen maken over dit tempo van de McLarens, want ze zijn nu het te kloppen team. Ze hebben de auto sneller ontwikkeld dan wie dan ook."

'Dit kan heel zwaar worden voor Mercedes'

Rosberg denkt dan ook dat het restant van het seizoen zeer spannend gaat worden, en dat Mercedes nu echt problemen heeft: "Dit zou wel eens een heel erg zwaar einde voor het seizoen kunnen worden voor Mercedes. Dat zou echt kunnen."

Hij wijst naar de Dutch Grand Prix van afgelopen weekend: "Zandvoort was echt een spannende race en een prestatie van wereldkampioensformaat van Lando. Wie had dat ooit gedacht: in Melbourne lag McLaren nog negen tienden achter op Mercedes en nu is Lando de coureur die verslagen moet worden. Wat een spannend vervolg van het seizoen staat ons nu te wachten!"

Hoe groot is de achterstand van Norris?

Het wereldkampioenschap wordt nog altijd aangevoerd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, die op 242 punten staat. Norris staat vierde, maar heeft nog een flinke achterstand. De Britse regerend wereldkampioen heeft tot nu toe 159 punten bij elkaar gereden.