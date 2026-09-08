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Montoya ziet verschil: "Verstappen behandelt Antonelli als Schumacher"

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Montoya ziet verschil: "Verstappen behandelt Antonelli als Schumacher"

Max Verstappen sloot de Grand Prix van Italië af op de derde plaats, achter de twee Mercedes-coureurs. Toch viel voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vooral iets anders op aan de Nederlander. Verstappen leek George Russell namelijk veel harder te bestrijden dan Andrea Kimi Antonelli tijdens de race op Monza.

De Red Bull-coureur moest de race vanaf de zesde plek beginnen, terwijl Antonelli door een gridstraf als negentiende aan de wedstrijd begon. Verstappen wist Russell al vroeg te passeren en kwam zelfs kortstondig aan de leiding te liggen. Daarna ontstond er lange tijd een soort jojo-effect tussen de twee coureurs.

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Montoya ziet groot verschil bij Verstappen

Terwijl Verstappen en Russell elkaar lange tijd bleven volgen, stormde Antonelli vanuit het achterveld naar voren. De Italiaan haalde in achttien ronden maar liefst achttien plaatsen in en meldde zich uiteindelijk aan de kop van het veld. Volgens Montoya was vooral de manier waarop Verstappen op Antonelli reageerde opvallend.

"Wat mij enorm opviel, was hoe makkelijk Kimi iedereen voorbijging. Daarnaast zag je een duidelijk verschil in hoe Max tegen George reed en hoe hij met Kimi omging. Dat waren twee totaal verschillende situaties", vertelt Montoya bij F1 TV.

De Colombiaan vergelijkt de situatie met zijn eigen duels met Michael Schumacher. Volgens Montoya wisten coureurs vroeger dat het weinig zin had om Schumacher eindeloos op te houden wanneer de Duitser met een snellere auto door het veld kwam. "Het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik tegen Michael Schumacher reed. Als Michael eraan kwam, gingen coureurs vaak gewoon aan de kant. Ze wisten dat hij je toch zou pakken. Dat zag je nu eigenlijk ook bij Kimi."

'Bij Kimi was het: ik volg je'

Volgens Montoya koos Verstappen tegen Russell voor een compleet andere aanpak. De Nederlander bleef de Mercedes van Russell lange tijd onder druk zetten, terwijl hij bij Antonelli veel minder aandrong. "Max bleef maar met Russell vechten, ronde na ronde. Dat was prima. Maar toen Kimi eraan kwam, leek het ineens meer van: oké, ik volg je. Dat was echt een compleet andere manier van racen", aldus Montoya.

De voormalig F1-coureur vindt dat overigens geen verkeerde keuze. Antonelli bewees op Monza waarom andere coureurs weinig trek hadden in een gevecht met de Italiaan. Vanaf P19 reed hij zich spectaculair naar de overwinning en pakte hij uiteindelijk de leiding in het kampioenschap. Antonelli heeft nu 66 punten voorsprong op Russell, terwijl Verstappen met 127 punten op de zesde plaats staat. Charles Leclerc staat slechts 28 punten voor de Nederlander, nadat de Ferrari-coureur al vroeg uitviel.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (1)

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  • MrStef85

    Posts: 6.617

    Ze mogen elkaar en hij mag George niet. Hehe.

    • + 0
    • 8 sep 2026 - 08:59

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Ferrari
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
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Japan
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Bahrein
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1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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