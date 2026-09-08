Max Verstappen sloot de Grand Prix van Italië af op de derde plaats, achter de twee Mercedes-coureurs. Toch viel voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya vooral iets anders op aan de Nederlander. Verstappen leek George Russell namelijk veel harder te bestrijden dan Andrea Kimi Antonelli tijdens de race op Monza.

De Red Bull-coureur moest de race vanaf de zesde plek beginnen, terwijl Antonelli door een gridstraf als negentiende aan de wedstrijd begon. Verstappen wist Russell al vroeg te passeren en kwam zelfs kortstondig aan de leiding te liggen. Daarna ontstond er lange tijd een soort jojo-effect tussen de twee coureurs.

Montoya ziet groot verschil bij Verstappen

Terwijl Verstappen en Russell elkaar lange tijd bleven volgen, stormde Antonelli vanuit het achterveld naar voren. De Italiaan haalde in achttien ronden maar liefst achttien plaatsen in en meldde zich uiteindelijk aan de kop van het veld. Volgens Montoya was vooral de manier waarop Verstappen op Antonelli reageerde opvallend.

"Wat mij enorm opviel, was hoe makkelijk Kimi iedereen voorbijging. Daarnaast zag je een duidelijk verschil in hoe Max tegen George reed en hoe hij met Kimi omging. Dat waren twee totaal verschillende situaties", vertelt Montoya bij F1 TV.

De Colombiaan vergelijkt de situatie met zijn eigen duels met Michael Schumacher. Volgens Montoya wisten coureurs vroeger dat het weinig zin had om Schumacher eindeloos op te houden wanneer de Duitser met een snellere auto door het veld kwam. "Het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik tegen Michael Schumacher reed. Als Michael eraan kwam, gingen coureurs vaak gewoon aan de kant. Ze wisten dat hij je toch zou pakken. Dat zag je nu eigenlijk ook bij Kimi."

'Bij Kimi was het: ik volg je'

Volgens Montoya koos Verstappen tegen Russell voor een compleet andere aanpak. De Nederlander bleef de Mercedes van Russell lange tijd onder druk zetten, terwijl hij bij Antonelli veel minder aandrong. "Max bleef maar met Russell vechten, ronde na ronde. Dat was prima. Maar toen Kimi eraan kwam, leek het ineens meer van: oké, ik volg je. Dat was echt een compleet andere manier van racen", aldus Montoya.

De voormalig F1-coureur vindt dat overigens geen verkeerde keuze. Antonelli bewees op Monza waarom andere coureurs weinig trek hadden in een gevecht met de Italiaan. Vanaf P19 reed hij zich spectaculair naar de overwinning en pakte hij uiteindelijk de leiding in het kampioenschap. Antonelli heeft nu 66 punten voorsprong op Russell, terwijl Verstappen met 127 punten op de zesde plaats staat. Charles Leclerc staat slechts 28 punten voor de Nederlander, nadat de Ferrari-coureur al vroeg uitviel.