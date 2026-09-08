Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Italië opnieuw indruk gemaakt op Peter Windsor. De Nederlandse Formule 1-coureur reed naar een knappe derde plaats op Monza, ondanks de nodige problemen met zijn Red Bull. Volgens de Britse analist leverde Verstappen onder bijzonder zware omstandigheden een uitzonderlijke prestatie.

Windsor noemt de wedstrijd op het iconische circuit zelfs een van de beste races die hij in lange tijd heeft gezien. "Het was echt een van de beste races die ik in heel lange tijd heb gezien. Dat zegt veel, zeker omdat ik vooraf behoorlijk sceptisch was over de nieuwe krachtbron van 2026. Kimi Antonelli was natuurlijk geweldig, maar ook Max liet iets bijzonders zien."

Windsor onder de indruk van Verstappen

Verstappen begon de race op de zachte band en stapte na de herstart over op mediums. Toen later de Virtual Safety Car werd uitgeroepen, zag Red Bull volgens Windsor meteen een kans om de strategie om te gooien. De Nederlander ging naar binnen voor een van zijn weinige nieuwe sets harde banden.

"Bij Red Bull bestond er volgens mij geen enkele twijfel over dat Max die VSC zou gebruiken. Hij ging meteen naar binnen en pakte een nieuwe set harde banden. Eigenlijk reed hij daarmee dezelfde strategie als Antonelli, alleen in de tweede helft van de race", legt Windsor uit.

De harde band had aanvankelijk moeite om op temperatuur te komen, maar Verstappen wist daarna het tempo flink op te voeren. "Het duurde misschien vijf, zes of zeven ronden voordat die banden echt begonnen te werken. Maar zodra dat gebeurde, was Max ontzettend snel. Dat hij vervolgens beide McLarens achter zich wist te houden, vond ik behoorlijk indrukwekkend. Zeker op een circuit als Monza."

'Hij reed met een bijzonder moeilijke auto'

Volgens Windsor was de RB22 op meerdere punten niet optimaal. Vooral in de Lesmo-bochten verloor Verstappen veel tijd en gedurende de race klaagde de Nederlander opnieuw over problemen aan de achterkant van zijn auto. Windsor vermoedt dat daar een probleem met de dempers achter zit.

"Max sprak opnieuw veel over die zogenaamde gebroken achteras waar hij de laatste tijd vaker naar verwijst. Volgens mij heeft dat te maken met de dempers. De achterkant van de auto blijft stuiteren en Max kan daardoor maar moeilijk van het onderstuur afkomen. Het was voor hem een ontzettend moeilijke, zware en hete race."

Toch wist Verstappen zich uiteindelijk naar het podium te knokken en in de slotfase Oscar Piastri te verschalken. Windsor ziet daarin een bevestiging dat Red Bull de juiste strategische keuze maakte tijdens de VSC. "Voor mij bewijst zijn derde plaats dat de pitstop tijdens de VSC de juiste beslissing was. Veel teams dachten dat ze voordeel konden halen uit een nulstopstrategie, maar iedereen dacht hetzelfde. Dat was precies het probleem. Max wist daar uiteindelijk optimaal van te profiteren."

Verstappen kende onderweg ook enkele hachelijke momenten, waaronder een uitstapje in de eerste chicane tijdens zijn gevecht met de McLarens. Dat doet volgens Windsor niets af aan zijn optreden. "Over het algemeen reed Max absoluut briljant. Als Kimi Antonelli er niet was geweest, was Verstappen zonder twijfel mijn coureur van de race geweest."