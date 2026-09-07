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Mercedes vreesde voor een 'ramp': "Anders zagen we eruit als idioten"

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Mercedes vreesde voor een 'ramp': "Anders zagen we eruit als idioten"

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat hij bijna teamorders had uitgedeeld tijdens het duel tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell in Monza. De twee vochten rondenlang een duel om de koppositie uit, en gingen daarbij tot het uiterste. Wolff vreesde dat het mis zou gaan, maar besloot niet in te grijpen.

Russell greep vroeg in de race de koppositie, en zag hoe Max Verstappen hem daarna het leven zuur maakte. Verstappen greep de leiding, maar werd al snel bijgehaald door Russell en zijn aanstormende teamgenoot Antonelli. Russell en Antonelli belandden vervolgens in een duel om de koppositie, en ze vielen elkaar rondenlang aan. Het resulteerde in een heerlijk duel, maar bij Mercedes vonden ze het iets minder leuk.

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Hoe keek Mercedes naar de duels?

Uiteindelijk kwam alles goed, en won Antonelli zijn thuisrace na een extra pitstop. Teambaas Toto Wolff haalde opgelucht adem, zo legde hij na afloop uit bij de internationale media: "We proberen op mogelijke scenario's te anticiperen en ze hebben allebei uitstekend begrepen wat het betekent om onderdeel te zijn van een team."

Het was geen makkelijke uitdaging voor Mercedes: "Dit is lastig voor een coureur die een race wil winnen. Zeker voor Kimi in Monza, maar ook voor George, die punten moet blijven scoren om in de strijd te blijven. Ze hebben altijd heel fair tegen elkaar geracet."

Bijna ingegrepen

Wolff dacht even aan het idee om toch in te grijpen: "Soms dachten we: dit is netjes, maar het wordt wel heel erg spannend. Ik had mijn vinger al bij de knop om hun engineers Marcus en Bono duidelijk te maken Kimi of George te waarschuwen, maar ik heb die uiteindelijk niet ingedrukt."

'Dan zagen we eruit als idioten'

In de eerste bocht ging het wel bijna fout, maar Wolff is blij dat het met een sisser is afgelopen: "George probeerde de bocht niet af te snijden en Kimi kwam vervolgens op het vuile gedeelte van de baan terecht, waardoor hij rechtdoor ging. Dat had uiteindelijk een ramp kunnen worden en dan zagen we eruit als idioten."

"We gaan die situatie daarom bespreken als een nieuwe bouwsteen voor de manier waarop we in de toekomst tegen elkaar willen racen. Maar ik denk dat het goed was om de echte racegeest binnen het team te laten zien en ze tegen elkaar te laten strijden."

NicoS

Posts: 21.198

Wat maakt het uit, het motto van de F1 is; Als de tik-tok generatie het maar leuk vindt, de rest boeit niet….;)

  • 1
  • 7 sep 2026 - 10:02
Foto's Grand Prix van Italië 2026
F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Italië 2026

Reacties (4)

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  • Dale U

    Posts: 2.014

    Supermario met deze auto's, praktisch geen boardradio's meer te horen, censuur noem ik dat. Wanneer George wordt geïnterviewd wordt het het geluid "weggedraaid" en ga zo maar door...... erg jammer allemaal. Een clash onderling tussen MB en de teams racen niet meer tegen elkaar, dat krijg je dan....
    Af en toe denk je waar kijk ik naar.....

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 09:58
    • NicoS

      Posts: 21.198

      Wat maakt het uit, het motto van de F1 is; Als de tik-tok generatie het maar leuk vindt, de rest boeit niet….;)

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 10:02
  • da_bartman

    Posts: 6.839

    Ook toen Antonelli eventjes door het grint ging werd er sportief gevochten, beide couruers maakten op dat moment een foutje , maar ook dat was een sportief gevecht. Totaal geen reden om in te grijpen.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 10:04
  • shakedown

    Posts: 1.985

    Mercedes wordt met 2 vingers in de neus kampioen, waar kamen ze zich druk om... Lekker laten gaan.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 10:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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