Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat hij bijna teamorders had uitgedeeld tijdens het duel tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell in Monza. De twee vochten rondenlang een duel om de koppositie uit, en gingen daarbij tot het uiterste. Wolff vreesde dat het mis zou gaan, maar besloot niet in te grijpen.

Russell greep vroeg in de race de koppositie, en zag hoe Max Verstappen hem daarna het leven zuur maakte. Verstappen greep de leiding, maar werd al snel bijgehaald door Russell en zijn aanstormende teamgenoot Antonelli. Russell en Antonelli belandden vervolgens in een duel om de koppositie, en ze vielen elkaar rondenlang aan. Het resulteerde in een heerlijk duel, maar bij Mercedes vonden ze het iets minder leuk.

Hoe keek Mercedes naar de duels?

Uiteindelijk kwam alles goed, en won Antonelli zijn thuisrace na een extra pitstop. Teambaas Toto Wolff haalde opgelucht adem, zo legde hij na afloop uit bij de internationale media: "We proberen op mogelijke scenario's te anticiperen en ze hebben allebei uitstekend begrepen wat het betekent om onderdeel te zijn van een team."

Het was geen makkelijke uitdaging voor Mercedes: "Dit is lastig voor een coureur die een race wil winnen. Zeker voor Kimi in Monza, maar ook voor George, die punten moet blijven scoren om in de strijd te blijven. Ze hebben altijd heel fair tegen elkaar geracet."

Bijna ingegrepen

Wolff dacht even aan het idee om toch in te grijpen: "Soms dachten we: dit is netjes, maar het wordt wel heel erg spannend. Ik had mijn vinger al bij de knop om hun engineers Marcus en Bono duidelijk te maken Kimi of George te waarschuwen, maar ik heb die uiteindelijk niet ingedrukt."

'Dan zagen we eruit als idioten'

In de eerste bocht ging het wel bijna fout, maar Wolff is blij dat het met een sisser is afgelopen: "George probeerde de bocht niet af te snijden en Kimi kwam vervolgens op het vuile gedeelte van de baan terecht, waardoor hij rechtdoor ging. Dat had uiteindelijk een ramp kunnen worden en dan zagen we eruit als idioten."

"We gaan die situatie daarom bespreken als een nieuwe bouwsteen voor de manier waarop we in de toekomst tegen elkaar willen racen. Maar ik denk dat het goed was om de echte racegeest binnen het team te laten zien en ze tegen elkaar te laten strijden."