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Domenicali trots op Italiaanse fans ondanks uitfluiten Russell

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Domenicali trots op Italiaanse fans ondanks uitfluiten Russell

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots op hoe de Italiaanse fans zich afgelopen weekend hebben gedragen. Ze zagen hun thuisheld Andrea Kimi Antonelli winnen, en vierden een groot feestje. Het feit dat George Russell werd uitgefloten, wordt genegeerd door Domenicali, die trots is op zijn landgenoten.

De Tifosi op de tribunes in Monza stonden afgelopen weekend voor een flink dilemma: gingen ze juichen voor het heilige Ferrari, of toch voor de nieuwe raceheld Antonelli in zijn Mercedes? Ferrari beleefde een horrorweekend, terwijl Antonelli vocht als een leeuw. Door een motorwissel startte hij in het achterveld, maar binnen een mum van tijd reed hij weer in de top tien. Hij vocht zich terug naar de kop van het veld, en verschalkte zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de slotfase van de race.

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'Het publiek was magisch'

De fans reageerden buitenzinnig van vreugde, en er barstte een groot feest los op de tribunes. Russell werd tijdens de podiumceremonie echter hard uitgefloten, wat voor kritiek zorgde. Formule 1-CEO Domenicali liet Sky Sports-reporter Ted Kravitz tijdens Ted's Notebook weten dat hij trots is: "Ik denk dat Kimi het verdiende om te winnen. Het publiek was magisch, en het feit dat de Ferrari-fans zoveel respect voor hem lieten zien, laat de volwassenheid van de mensen hier zien."

Teken van volwassnheid

Domenicali lijkt het fluitconcert voor Russell niet te hebben gehoord, en gaat verder met zijn lofzang: "Ik denk dat we moeten zeggen dat we allemaal trots zijn, dat onze sport een andere dimensie laat zien waarbij je kan juichen voor een ander team of een andere coureur, maar dat je aan het einde van de dag samen bent."

Domenicali vindt dat een prachtig gegeven: "Dat is iets, in dit moment in een wereld die een beetje gek is, wat een mooi teken van volwassenheid is. Van wat wij aan het doen zijn."

Antonelli op handen gedragen

Russell werd uitgefloten op het moment dat hij het podium betrad, maar wilde er na afloop niet te veel over kwijt. De enthousiaste fans vierden na afloop een feestje met Antonelli, die ze bedankte vanaf de pitmuur en zelfs even ging crowdsurfen.

shakedown

Posts: 1.988

Bizar toch. Ja mee eens dat het fantastisch is voor Antonelli, maar het fluiten tegen Russell had hij als vooraanstaand FIA persoon keihard moeten afkeuren.

  • 4
  • 7 sep 2026 - 10:53
F1 Nieuws George Russell Andrea Kimi Antonelli Stefano Domenicali Mercedes GP Italië 2026

Reacties (10)

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  • shakedown

    Posts: 1.988

    Bizar toch. Ja mee eens dat het fantastisch is voor Antonelli, maar het fluiten tegen Russell had hij als vooraanstaand FIA persoon keihard moeten afkeuren.

    • + 4
    • 7 sep 2026 - 10:53
    • harry stotter

      Posts: 1.103

      Hoezo, hij heeft misschien 'ook' wel een hekel aan hem.

      • + 2
      • 7 sep 2026 - 13:18
  • Regenrace

    Posts: 2.916

    Trots op wat je niet hebt gedaan...

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 10:55
  • Need5Speed

    Posts: 4.457

    Of hij serieus genomen wil worden? Daar kan hij naar fluiten.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 11:31
  • Larry Perkins

    Posts: 67.654

    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, heeft oogkleppen op en een plaat voor zijn kop* terwijl hij recht l*lt wat krom is met als enig doel zijn eigen zakken vullen.

    Het beste kan hij met een blok beton om zijn enkels de bodem van de Adriatische Zee gaan onderzoeken.
    Wellicht kan het miezerige bankierszoontje daar een locatie vinden waar hij de godganse dag vermaledijde sprintraces kan organiseren...

    * hoofd

    • + 2
    • 7 sep 2026 - 11:36
  • Rimmer

    Posts: 13.475

    Stefano zit al zo lang onder de plak van dictator Ben. Hij stond als een kind zo blij te kwijlen toen hij Trump een handje mocht geven en Infantielo beschouwd hij als een goede vriend.
    Stefano is een nare rare man geworden die zichzelf verkocht heeft aan de extreem geldbeluste heersers van deze wereld. Daar hoef je geen moreel kompas meer van te verwachten behalve als dat de belangen van zijn broodheren dient.
    Natuurlijk is het zo dat Russell zichzelf onuitstaanbaar heeft gemaakt bij veel mensen dus dat gefluit zal de meesten een rotzorg zijn.
    In de rol van Domenicali zou je echter toch het juiste moeten doen en zeggen maar dat gebeurt niet. Stefano is allang dood, we kijken naar een rare kloon van hem.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 12:11
    • The Wolf

      Posts: 1.480

      Denk dat ik uitzondering ben op die regel. Vind ik Russell sympathiek? Nee. Maar precies datzelfde geldt voor het leeuwendeel van de F1 coureurs. Maak er wel graag grappen over, Glibberaar enzo (en dat blijf ik doen) maar heb er geen hekel aan. Dus loop niet echt mee in de Russell haat polonaise.
      Russell is de hedendaagse Rosberg. Je kunt die types 1-op-1 vergelijken. Beide kunnen niet tippen aan de populariteit van hun teamgenoten. Beide niet Toto's favoriete Mercedes poster boys. Beide hebben hun eigen nickname op gpvandaag, daar waar Rosberg Britney was, is George Glibbervriend. Beide goede racers maar net 'n fractie tekort op hun teamgenoten. Het is nu aan George of hij nét als Britney een seizoen (al is het er maar 1) boven zichzelf uit kan stijgen en kampioen worden. Ik denk dat hij dat in zich heeft, ik schat 'm zeker zo hoog in als Brit..ehmm Nico

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 14:36
  • harry stotter

    Posts: 1.103

    Italianen zijn een raar volk, het ene jaar uitfluiten het andere jaar ben je de held.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 13:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.654

      Het jaar dat ze je niet uitfluiten zijn alleen aan het thuisfluiten, totdat moeders de vrouw het zat is en ze noodgedwongen weer moeten uitfluiten....
      Rare jongens die Italianen!

      • + 0
      • 7 sep 2026 - 15:04
  • Tra893SDk

    Posts: 183

    Dominicale kent de selectieve doofheid die we ook van mensen als Infantino kennen.

    • + 0
    • 7 sep 2026 - 15:21

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
16
9
Williams
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10
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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