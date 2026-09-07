Formule 1-CEO Stefano Domenicali is trots op hoe de Italiaanse fans zich afgelopen weekend hebben gedragen. Ze zagen hun thuisheld Andrea Kimi Antonelli winnen, en vierden een groot feestje. Het feit dat George Russell werd uitgefloten, wordt genegeerd door Domenicali, die trots is op zijn landgenoten.

De Tifosi op de tribunes in Monza stonden afgelopen weekend voor een flink dilemma: gingen ze juichen voor het heilige Ferrari, of toch voor de nieuwe raceheld Antonelli in zijn Mercedes? Ferrari beleefde een horrorweekend, terwijl Antonelli vocht als een leeuw. Door een motorwissel startte hij in het achterveld, maar binnen een mum van tijd reed hij weer in de top tien. Hij vocht zich terug naar de kop van het veld, en verschalkte zijn Mercedes-teamgenoot George Russell in de slotfase van de race.

'Het publiek was magisch'

De fans reageerden buitenzinnig van vreugde, en er barstte een groot feest los op de tribunes. Russell werd tijdens de podiumceremonie echter hard uitgefloten, wat voor kritiek zorgde. Formule 1-CEO Domenicali liet Sky Sports-reporter Ted Kravitz tijdens Ted's Notebook weten dat hij trots is: "Ik denk dat Kimi het verdiende om te winnen. Het publiek was magisch, en het feit dat de Ferrari-fans zoveel respect voor hem lieten zien, laat de volwassenheid van de mensen hier zien."

Teken van volwassnheid

Domenicali lijkt het fluitconcert voor Russell niet te hebben gehoord, en gaat verder met zijn lofzang: "Ik denk dat we moeten zeggen dat we allemaal trots zijn, dat onze sport een andere dimensie laat zien waarbij je kan juichen voor een ander team of een andere coureur, maar dat je aan het einde van de dag samen bent."

Domenicali vindt dat een prachtig gegeven: "Dat is iets, in dit moment in een wereld die een beetje gek is, wat een mooi teken van volwassenheid is. Van wat wij aan het doen zijn."

Antonelli op handen gedragen

Russell werd uitgefloten op het moment dat hij het podium betrad, maar wilde er na afloop niet te veel over kwijt. De enthousiaste fans vierden na afloop een feestje met Antonelli, die ze bedankte vanaf de pitmuur en zelfs even ging crowdsurfen.