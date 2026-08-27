user icon
icon

Sceptische Stella gelooft niets van Mercedes: "Wil er niet aan denken"

<< Naar nieuwsoverzicht
Sceptische Stella gelooft niets van Mercedes: "Wil er niet aan denken"

Andrea Stella verwacht dat Mercedes zijn ontwikkelingsprogramma binnenkort zal versnellen na de recente nederlagen tegen Ferrari en McLaren. De Zilverpijlen begonnen het seizoen als de dominante kracht in de Formule 1, maar hun voorsprong is gedurende de eerste seizoenshelft steeds kleiner geworden. Stella vermoedt dat Mercedes daarom nog niet al zijn troeven heeft uitgespeeld.

Toto Wolff beweert dat Mercedes momenteel niet de financiële ruimte heeft om de geplande upgrades eerder naar de baan te brengen. Stella zet daar grote vraagtekens bij. McLaren en Ferrari hebben de afgelopen races wel nieuwe onderdelen geïntroduceerd en wisten daarmee ieder twee overwinningen te behalen.

Meer over Mercedes Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

22 aug
 Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

26 aug

Mercedes heeft geen geld

Wolff liet na afloop van de Grand Prix van Nederland tegenover Motorsport weten dat Mercedes niet zomaar extra ontwikkelingen kan uitvoeren. "We hebben het geld niet om ontwikkelingen op de auto te zetten. Ik heb eerder gezegd dat we proberen dat op basis van onze berekeningen over wanneer we de grootste updates kunnen brengen en het optimaliseren van de kampioenschapspunten gelijkmatig over het seizoen te verdelen. Maar we kunnen gewoon niet doen wat we niet kunnen doen." 

Die uitleg overtuigt Stella echter allerminst. De McLaren-teambaas denkt dat Mercedes bewust een bepaalde strategie volgt en mogelijk wacht op een moment waarop een grote upgrade maximaal rendement kan opleveren.

Stella gelooft Wolff niet

Stella reageert dan ook opvallend sceptisch op de woorden van zijn collega. "Ik zou je graag willen geloven, maar ik geloof je eigenlijk niet." Volgens de Italiaan heeft Mercedes namelijk nog financiële ruimte binnen de regels. door de wijzigingen in het motorreglement voor 2027 is er bovendien een extra ruimte van drie miljoen dollar beschikbaar binnen de berekeningen van de budgetcap, die in 2026 of 2027 gebruikt kan worden.

"Alle teams zullen in hun rapportage voor het budgetplafond een ruimte hebben", legt Stella uit. Volgens de McLaren-teambaas geldt dat dus ook voor Mercedes. Hij verwacht daarom dat de Duitse renstal de ontwikkelingen die al op de achtergrond plaatsvinden binnenkort naar de baan zal brengen.

"En als ik me niet vergis, is het iets van drie miljoen die je in de 2026-rapportage voor de budgetplafondberekeningen kunt gebruiken. En ik weet zeker dat Mercedes, nu het heeft gezien dat zijn rivalen het niveau min of meer verhogen, nu zal cashen op zijn ontwikkeling die ongetwijfeld op de achtergrond gaande is."

Stella vermoedt bovendien dat Mercedes in de fabriek al een snellere versie van de huidige auto heeft ontwikkeld. "Ik weet zeker dat de auto in de windtunnel behoorlijk wat sneller is dan de auto die ze op de baan hebben en dat ze nu een deel van dit potentieel willen omzetten in upgrades die de echte auto halen. Dus ik ben er gewoon vrij zeker van dat ze upgrades zullen hebben. Uiteraard zou het goed zijn als dat niet zo was, maar ik wil er niet eens aan denken..."

F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Stella Mercedes McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • butch3225

    Posts: 87

    Zuur persoon........ altijd sceptisch of hij gelooft mensen nooit...... pfffffffff

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 12:35
    • Mr Marly

      Posts: 8.063

      Prima kerel die goed op zijn plek zit daar. Realistisch en duidelijk in zijn communicatie zelden tot nooit neerbuigend naar andere en laat sterke prestaties zijn van zijn team, alleen tactisch moet er een schep bovenop en de pitstops lopen soms ook wat stroever dan afgelopen 3 seizoenen.

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 13:10
    • Larry Perkins

      Posts: 67.472

      Andrea Stella binnenhalen was één van de meerdere topacties die Zak Brown voor McLaren heeft geregeld om van het team uit Woking weer een topteam te maken...

      • + 0
      • 27 aug 2026 - 14:16

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar