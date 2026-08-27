Andrea Stella verwacht dat Mercedes zijn ontwikkelingsprogramma binnenkort zal versnellen na de recente nederlagen tegen Ferrari en McLaren. De Zilverpijlen begonnen het seizoen als de dominante kracht in de Formule 1, maar hun voorsprong is gedurende de eerste seizoenshelft steeds kleiner geworden. Stella vermoedt dat Mercedes daarom nog niet al zijn troeven heeft uitgespeeld.

Toto Wolff beweert dat Mercedes momenteel niet de financiële ruimte heeft om de geplande upgrades eerder naar de baan te brengen. Stella zet daar grote vraagtekens bij. McLaren en Ferrari hebben de afgelopen races wel nieuwe onderdelen geïntroduceerd en wisten daarmee ieder twee overwinningen te behalen.

Mercedes heeft geen geld

Wolff liet na afloop van de Grand Prix van Nederland tegenover Motorsport weten dat Mercedes niet zomaar extra ontwikkelingen kan uitvoeren. "We hebben het geld niet om ontwikkelingen op de auto te zetten. Ik heb eerder gezegd dat we proberen dat op basis van onze berekeningen over wanneer we de grootste updates kunnen brengen en het optimaliseren van de kampioenschapspunten gelijkmatig over het seizoen te verdelen. Maar we kunnen gewoon niet doen wat we niet kunnen doen."

Die uitleg overtuigt Stella echter allerminst. De McLaren-teambaas denkt dat Mercedes bewust een bepaalde strategie volgt en mogelijk wacht op een moment waarop een grote upgrade maximaal rendement kan opleveren.

Stella gelooft Wolff niet

Stella reageert dan ook opvallend sceptisch op de woorden van zijn collega. "Ik zou je graag willen geloven, maar ik geloof je eigenlijk niet." Volgens de Italiaan heeft Mercedes namelijk nog financiële ruimte binnen de regels. door de wijzigingen in het motorreglement voor 2027 is er bovendien een extra ruimte van drie miljoen dollar beschikbaar binnen de berekeningen van de budgetcap, die in 2026 of 2027 gebruikt kan worden.

"Alle teams zullen in hun rapportage voor het budgetplafond een ruimte hebben", legt Stella uit. Volgens de McLaren-teambaas geldt dat dus ook voor Mercedes. Hij verwacht daarom dat de Duitse renstal de ontwikkelingen die al op de achtergrond plaatsvinden binnenkort naar de baan zal brengen.

"En als ik me niet vergis, is het iets van drie miljoen die je in de 2026-rapportage voor de budgetplafondberekeningen kunt gebruiken. En ik weet zeker dat Mercedes, nu het heeft gezien dat zijn rivalen het niveau min of meer verhogen, nu zal cashen op zijn ontwikkeling die ongetwijfeld op de achtergrond gaande is."

Stella vermoedt bovendien dat Mercedes in de fabriek al een snellere versie van de huidige auto heeft ontwikkeld. "Ik weet zeker dat de auto in de windtunnel behoorlijk wat sneller is dan de auto die ze op de baan hebben en dat ze nu een deel van dit potentieel willen omzetten in upgrades die de echte auto halen. Dus ik ben er gewoon vrij zeker van dat ze upgrades zullen hebben. Uiteraard zou het goed zijn als dat niet zo was, maar ik wil er niet eens aan denken..."