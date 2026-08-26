Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Oscar Piastri geen last van een mentale dip. Hij stelt dat de mindere resultaten van Piastri vooral komen door technische zaken, en dat hij hierdoor niet volledig op instinct kan rijden. De Australiër kent vooralsnog een wisselvallig seizoen in de Formule 1.

Piastri kreeg vorig jaar een flinke klap te verduren toen hij na de zomerstop de leiding in het wereldkampioenschap verloor aan zijn teamgenoot Lando Norris, en uiteindelijk zag hoe de Brit wereldkampioen werd. Piastri kon dit jaar sportieve revanche nemen, maar loopt vooralsnog achter de feiten aan. Terwijl zijn teamgenoot Norris al twee races heeft gewonnen, kan Piastri zich nog steeds niet mengen in de strijd om de topposities.

'Het is vooral technisch'

McLaren-teambaas Andrea Stella dat Piastri niet kampt met een mentale dip. De huidige generatie auto's vraagt volgens Stella een andere manier van rijden, zo verklaarde hij bij de internationale media: "We hebben vorig jaar al bij Oscar gezien dat hij zich vanuit technisch oogpunt moet aanpassen wanneer de auto weinig grip heeft. Dat geldt voor zijn rijstijl, zijn manier van rijden en zijn verwachtingen. Dat vereist de nodige mentale inspanning, waardoor hij een paar tienden verliest."

Volgens Stella is Piastri op zijn best als hij volledig op zijn instinct kan rijden, maar dat is nu niet het geval: "In dit geval moet hij zijn rijstijl aanpassen aan de eisen die de auto stelt. Dat is niet iets psychologisch. Dit is puur technisch."

Hoe ging het in Zandvoort?

Stella stelt dat het in Zandvoort al een stuk beter ging: "Hij zette competitieve rondetijden neer, maar in de race speelden andere factoren een rol. Het team maakte een trage pitstop, waardoor hij zijn positie verloor aan Russell. Daarnaast waren de banden in de tweede stint niet goed genoeg. Hij had de hele tijd zeer weinig grip. Dat zijn dingen waar we echt aan moeten werken."

De stand van zaken

Piastri kwam in Zandvoort uiteindelijk als zesde over de streep, terwijl zijn teamgenoot Norris de race won. In de strijd om het wereldkampioenschap staat Piastri op de zevende plaats, met 104 punten achter zijn naam.